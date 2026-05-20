Đường Yên thất bại trong phim mới, chuẩn bị tái xuất cùng Cổ Lực Na Trát

Sao quốc tế 20/05/2026 12:40

Bộ phim đô thị mới nhất "Tình yêu không có thần thoại" do cô đóng cặp cùng Triệu Hựu Đình lại không đạt được thành tích như kỳ vọng. Lượng xem và danh tiếng đều bị lép vế trước các phim cùng khung giờ như "Hắc dạ cáo bạch", "Lương trần mỹ cẩm" hay "Tội phạm IQ thấp".

Theo UpMedia, bộ phim "Tình yêu không có thần thoại" do Đường Yên đóng chính thất bại vì 2 lý do chính: thiếu tài nguyên quảng bá và nội dung gây tranh cãi. Trước khi lên sóng, bộ phim đã chịu ảnh hưởng từ những lùm xùm đời tư của biên kịch Tần Văn từ năm ngoái, nên nền tảng gần như không đẩy mạnh truyền thông. Bộ phim phát sóng khá âm thầm, thiếu chiến dịch quảng bá quy mô nên không tạo được hiệu ứng ban đầu.

Ngoài ra, nội dung phim cũng nhận nhiều phản hồi trái chiều. Chuyển thể từ tiểu thuyết "Người đàn bà độc thân", phim "Tình yêu không có thần thoại" xoay quanh câu chuyện về những nam nữ độc thân, trong đó có nhà sáng lập công ty văn học mạng Lâm Triển Kiều (Đường Yên thủ vai) và nhà văn Hà Hàn (Triệu Hựu Đình đảm nhiệm). Trong hành trình tìm kiếm giá trị bản thân, họ dần xây dựng những mối liên kết sâu sắc với bạn bè và người yêu để cùng hướng tới cuộc sống ý nghĩa hơn.

Đường Yên thất bại trong phim mới, chuẩn bị tái xuất cùng Cổ Lực Na Trát - Ảnh 1

Dù Đường Yên được khen ngợi nhờ diễn xuất tinh tế, đặc biệt là những phân cảnh nội tâm và khóc đầy cảm xúc, nhiều khán giả vẫn cho rằng phần kịch bản quá mơ mộng, thiếu thực tế, đặc biệt là các tình tiết công sở bị đánh giá xa rời đời sống. Nhân vật nữ chính Lâm Triển Kiều cũng bị chê phản ứng thái quá trong những cảnh tranh cãi, khiến hình tượng khó tạo thiện cảm.

Hệ quả là thành tích của phim thấp hơn nhiều so với kỳ vọng. Tại CCTV, rating tập đầu vượt mốc 2% nhưng nhanh chóng tụt xuống còn 1,5% ở tập 2. Trên nền tảng Tencent, độ hot ngày đầu không vượt nổi 20.000 - con số bị đánh giá thấp so với tiêu chuẩn của một dự án cấp S+.

Về quảng cáo, 2 tập đầu có 2 nhãn hàng tài trợ, đến tập 3 chỉ còn 1, và đến tập 20 đã rơi vào tình trạng “phát sóng trần” khi toàn bộ nhà quảng cáo rút lui. Đây tiếp tục là một cú trượt của Đường Yên sau thất bại của phim Niệm vô song vào năm ngoái.

Đường Yên thất bại trong phim mới, chuẩn bị tái xuất cùng Cổ Lực Na Trát - Ảnh 2Đường Yên thất bại trong phim mới, chuẩn bị tái xuất cùng Cổ Lực Na Trát - Ảnh 3

Dẫu vậy, Đường Yên vẫn còn phim "Cuộc sống hiện tại" chuẩn bị lên sóng. Bộ phim vừa tung trailer đầu tiên với dàn diễn viên nữ hùng hậu gồm Chu Châu, Cổ Lực Na Trát, Du Phi Hồng và Trương Hâm Nghệ. Nhờ quy tụ nhiều gương mặt thực lực, nhiều khán giả cho rằng bộ phim sẽ giúp Đường Yên lấy lại phong độ.

Phim "Cuộc sống hiện tại" được chuyển thể từ tiểu thuyết "Người vợ không lý tưởng" của Vương Hân. Phim kể về cặp vợ chồng Trần Nham (Đường Yên thủ vai) và Tống Hà (Bành Quán Anh đảm nhiệm) vay tiền mua căn hộ vượt quá khả năng tài chính để nâng cao chất lượng cuộc sống, nhưng lại rơi vào khủng hoảng hôn nhân vì áp lực nhà cửa.

Song song đó, những cô bạn của Trần Nham cũng phải đối mặt với biến cố hôn nhân và sự nghiệp, cho thấy đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng là vô số góc khuất. Cuối cùng, sau tất cả sóng gió, Trần Nham nhận ra rằng hạnh phúc gia đình mới chính là giá trị quan trọng nhất của cuộc đời.

Đường Yên gây tranh cãi về diễn xuất trong phim mới

Đường Yên gây tranh cãi về diễn xuất trong phim mới

Sự trở lại của Đường Yên trên màn ảnh nhỏ đang thu hút nhiều chú ý, nhưng không hoàn toàn theo chiều hướng tích cực. Bộ phim mới mang tên Tình Yêu Không Có Thần Thoại sau khi lên sóng khung giờ vàng đã ghi nhận diễn biến không mấy khả quan về lượng người xem, đồng thời làm dấy lên nhiều tranh luận xoay quanh nội dung lẫn diễn xuất của dàn diễn viên.

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