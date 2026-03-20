Nghi vấn Đường Yên tranh giành vị trí với 'đàn chị' Chương Tử Di

Sau đó, nguồn tin trong giới tiết lộ, nguồn gốc của video đó xuất phát từ việc Chương Tử Di không hài lòng khi bị nữ diễn viên Đường Yên chiếm mất vị trí trung tâm.

Trong video mới đây, gương mặt nữ minh tinh Đường Yên rất lạnh lùng, thậm chí liếc mắt về một phía, sau đó thể hiện biểu cảm bất mãn hoàn toàn không che giấu. Nhiều người xem qua video đã thắc mắc về lý do Chương Tử Di có cảm xúc “không vui” này, trong khi cô được coi là trung tâm của sự kiện.

Sohu cho biết, theo sắp xếp của phía thương hiệu, sau khi lên sân khấu, các nghệ sĩ phải đứng đối xứng theo địa vị, vị trí trung tâm được cố định dành cho Chương Tử Di - đại sứ toàn cầu của hãng.

Đường Yên với tư cách đại sứ khu vực Trung Quốc, vốn nên đứng đối xứng hai bên cùng Trương Nhược Quân. Cách sắp xếp này xét cả về địa vị lẫn danh xưng đều rất hợp lý. Nhưng sau khi lên sân khấu, Đường Yên lại đứng ngay cạnh Trương Nhược Quân, phá vỡ bố cục ban đầu.

Khán giả xem lại các video tại sự kiện cho rằng, Đường Yên đang muốn tiến gần trung tâm để tạo hiệu ứng “cùng là nhân vật trung tâm” với Chương Tử Di. Vì tình huống này, Chương Tử Di dường như nhận ra ý định của đàn em nên vẻ mặt lập tức lạnh lùng, dẫn đến việc ống kính máy quay bắt được khoảnh khắc cô bất mãn ra mặt.

Cuối cùng, nhân viên phía thương hiệu kịp thời phát hiện vấn đề, nên đã ra hiệu cho Đường Yên điều chỉnh vị trí, và nhờ Trương Nhược Quân thay đổi chỗ đứng sang bên đối diện, thì cuộc "giằng co ngầm" mới kết thúc.

Ở bức ảnh chính thức do thương hiệu công bố sau đó, Chương Tử Di vẫn đứng vững ở vị trí trung tâm như sắp xếp ban đầu.

Trong showbiz Hoa ngữ, vị trí đứng tại sự kiện từ trước đến nay đều có quy tắc, đặc biệt ở những sự kiện xa xỉ thì càng chú trọng “đúng người, đúng vị trí”. Vị trí trung tâm không chỉ là một chỗ đứng, mà còn là biểu tượng của địa vị và thâm niên.

Chương Tử Di với danh hiệu “ảnh hậu” quốc tế, nắm trong tay nhiều hợp đồng đại diện toàn cầu, đứng trung tâm được cho là “danh xứng với thực”.

Vậy nên, Đường Yên đang bị cư dân mạng Trung Quốc mỉa mai vì việc “đứng nhầm” vị trí lần này, cho rằng mỹ nhân sinh năm 1983 là người “mưu mô” nhưng lại đụng trúng đối thủ không dễ vượt mặt.