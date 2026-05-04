Theo đó, khoảng 10h30 ngày 3/5, vận động viên Phạm Trường Anh (Tom Phạm, 42 tuổi) gặp sự cố khi đang điều khiển thiết bị flyboard đưa một nữ du khách bay trên mặt nước. Trong quá trình di chuyển, hệ thống bất ngờ mất kiểm soát khiến cả hai chìm dưới hồ.

Theo thông tin từ VTC News, liên quan đến sự cố vận động viên flyboard chìm dưới hồ núi Lớ (phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình), chiều 4/5, đại diện đơn vị vận hành thông tin với phóng viên Báo Điện tử VTC News về nguyên nhân dẫn đến vụ việc.

Theo quy trình của đơn vị, trong các buổi biểu diễn chính thức, xuồng cứu hộ luôn túc trực sát khu vực bay để kịp thời xử lý sự cố trong vài giây. Tuy nhiên, thời điểm xảy ra sự việc trên không thuộc chương trình biểu diễn, mà chỉ là buổi bay khảo sát địa hình tại hồ núi Lớ, phục vụ kế hoạch biểu diễn vào buổi chiều. Sau khi hoàn tất khảo sát điểm bay, các xuồng cứu hộ đã được điều ra xa khu vực.

Chị Nguyễn Thị Thanh Thủy, Quản lý đội Flyboard Mũi Né (đơn vị phụ trách biểu diễn) cho biết, từ 30/4 đến 2/5, đội đã tổ chức biểu diễn tại khu vực hồ Kỳ Lân (thuộc điểm du lịch Phố cổ Hoa Lư), thu hút đông đảo người dân và du khách đến theo dõi, trải nghiệm.

Đáng chú ý, trong lúc này, một nhóm 3 nữ du khách tiếp cận và bày tỏ mong muốn được trải nghiệm flyboard. Theo đơn vị, nhóm khách cho biết sẽ rời Ninh Bình trong buổi chiều nên tha thiết xin được bay thử.

“Do khách có nhu cầu trải nghiệm gấp, chúng tôi đã đồng ý cho bay thử. Người này cũng khẳng định có kỹ năng bơi tốt nên không cần mặc áo phao”, đại diện đơn vị thông tin.

Hai lượt trải nghiệm đầu tiên diễn ra bình thường. Tuy nhiên, đến lượt du khách thứ ba thì xảy ra sự cố khiến vận động viên và khách rơi xuống nước, chìm dưới hồ. Nguyên nhân bước đầu được xác định do thiết bị hút rác từ hồ vào động cơ khiến hệ thống bị tắt đột ngột.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, trong khoảnh khắc xảy ra sự cố, do phản xạ tự nhiên, nữ du khách đã đẩy vận động viên ra để thoát thân. Điều này khiến vận động viên mất thăng bằng. Cùng lúc, ống dẫn nước bị xoắn và vướng vào chân vịt, khiến hệ thống không thể vận hành trở lại. Đáng chú ý, bộ thiết bị flyboard có trọng lượng lớn, lên tới hàng chục kg. Khi mất lực đẩy, toàn bộ khối lượng này kéo vận động viên chìm sâu dưới nước.

Sau sự cố, đơn vị cũng thừa nhận còn một số yếu tố cần rút kinh nghiệm, trong đó có việc chưa đảm bảo tốt công tác làm sạch mặt nước tại điểm khảo sát như ở khu vực biểu diễn chính thức.

“Ở hồ Kỳ Lân, chúng tôi kiểm soát rất kỹ về rác và điều kiện mặt nước trước khi biểu diễn. Tại điểm khảo sát này, việc đó chưa được thực hiện đầy đủ”, Quản lý đội Flyboard Mũi Né cho biết.