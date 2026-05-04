Đại diện UBND phường Đồng Hới (tỉnh Quảng Trị) vừa xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ việc nghiêm trọng khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương.

Theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 23h30 tối qua (3/5), tại tổ dân phố Đức Môn, phường Đồng Hới, vợ chồng bà P.T.D. (55 tuổi) và ông Đ.T.S. (62 tuổi) có mâu thuẫn với người con trai tên là Đ.Đ.D. (28 tuổi).

Sau đó, người con trai nghi dùng hung khí tấn công bố mẹ. Hậu quả, bà D. tử vong còn ông S. bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Một số nguồn tin cho biết, camera an ninh của nhà dân gần đó đã ghi lại cảnh vợ chồng bà D. hoảng loạn chạy ra khỏi nhà, sau đó người con trai xuất hiện qua một cửa khác.

Ngôi nhà xảy ra sự việc

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an phường Đồng Hới và Công an tỉnh Quảng Trị đã có mặt tại hiện trường vụ việc để điều tra.

Nghi phạm đã bị bắt giữ ngay trong đêm.

Danh tính nạn nhân và nghi phạm vẫn chưa được phía cơ quan chức năng tiết lộ.

Phía cơ quan điều tra đã khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi, sau đó bàn giao cho gia đình lo mai táng.

Công an cũng đang xem xét khả năng liên quan đến ma túy của nghi phạm.

