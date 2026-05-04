Với dự án lần này, Đường Yên cho thấy nỗ lực thoát khỏi vùng an toàn khi hóa thân thành Lâm Triển Kiều, một phụ nữ đô thị độc lập, lý trí và không còn bị chi phối bởi những lý tưởng tình yêu màu hồng. Nhân vật được xây dựng dựa trên nguyên tác tiểu thuyết Phụ Nữ Độc Thân của nhà văn Diệc Thư, mang đậm hơi thở hiện đại với góc nhìn thực tế về tình cảm và hôn nhân. Đây cũng là điểm khác biệt rõ rệt so với những vai diễn trước đó của cô.

Trong nhiều năm, Đường Yên gắn liền với hình tượng nữ chính ngọt ngào, giàu cảm xúc trong các tác phẩm tình cảm lãng mạn. Từ những vai diễn từng tạo dấu ấn như trong Đánh Thức Tình Yêu hay Hạ Gia Tam Thiên Kim, cô xây dựng được vị thế riêng trong dòng phim ngôn tình. Tuy nhiên, chính sự quen thuộc này cũng từng khiến nữ diễn viên đối mặt với nguy cơ bị đóng khung trong một màu sắc vai diễn.

Tạo hình tóc ngắn sắc sảo cùng phong thái tự tin giúp Đường Yên mang đến một hình ảnh hoàn toàn mới. Nhân vật của cô không còn là cô gái yếu mềm chờ đợi tình yêu, mà là một người phụ nữ trưởng thành, biết rõ giá trị bản thân và sẵn sàng đối diện với những lựa chọn khó khăn trong cuộc sống. Sự thay đổi này được xem là bước đi chiến lược, giúp nữ diễn viên làm mới hình ảnh và mở rộng biên độ diễn xuất.

Đồng hành cùng Đường Yên trong phim là Triệu Hựu Đình. Đây là lần hợp tác thứ hai của hai diễn viên, sau dự án trước đó từng nhận được nhiều phản hồi tích cực. Trong Tình yêu không có thần thoại, cả hai xây dựng mối quan hệ giàu tính giằng co giữa những người trưởng thành, nơi cảm xúc không còn đơn thuần mà chứa đựng nhiều toan tính và thử thách. Những phân đoạn tương tác trong trailer cho thấy sự ăn ý rõ rệt, hứa hẹn tạo nên sức hút cho bộ phim.

Bên cạnh đó, sự góp mặt của Dương Thái Ngọc và Phùng Thiệu Phong giúp dàn diễn viên trở nên đa dạng và giàu thực lực. Đây đều là những gương mặt quen thuộc với khán giả màn ảnh Hoa ngữ, góp phần nâng tầm chất lượng diễn xuất cho dự án.

Dù nhận được nhiều kỳ vọng, hành trình ra mắt của bộ phim không hoàn toàn suôn sẻ. Trước đó, dự án từng vướng vào lùm xùm liên quan đến biên kịch, khiến kế hoạch phát sóng bị ảnh hưởng và xuất hiện thông tin hoãn chiếu. Tuy nhiên, sau thời gian chờ đợi, tác phẩm cuối cùng cũng được ấn định lịch lên sóng, đánh dấu sự trở lại đáng chú ý của Đường Yên sau các dự án như Niệm vô song hay Nhân chi sơ.

Trong bối cảnh dòng phim đô thị hiện đại ngày càng cạnh tranh, Tình yêu không có thần thoại được kỳ vọng sẽ mang đến làn gió mới nhờ cách tiếp cận thực tế hơn về tình yêu. Không còn những câu chuyện lý tưởng hóa, bộ phim tập trung khai thác tâm lý của những người trưởng thành, nơi tình cảm gắn liền với lựa chọn, trách nhiệm và cả những tổn thương. Sự thay đổi hình tượng lần này của Đường Yên không chỉ đơn thuần là làm mới ngoại hình, mà còn phản ánh quá trình chuyển mình trong cách lựa chọn vai diễn.