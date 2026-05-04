Ngày 4/5, UBND phường Bình Khê (tỉnh Quảng Ninh cho biết lực lượng chức năng xác định nguyên nhân ban đầu gây sập ngôi nhà số nhà 381, đường ĐT 326, khu Thượng 2, phường Bình Khê, khiến 3 người thương vong là do gia đình chủ nhà tự ý sửa chữa, đục tường thay đổi kết cấu công trình.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 4/5, UBND phường Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh đã thông tin về vụ sập nhà 2 tầng xảy ra trên địa bàn khiến 1 người chết, 2 người bị thương.

Theo UBND phường Bình Khê, khoảng 16h15 ngày 3-5, khi chủ nhà sử dụng xe cẩu để sửa chữa căn nhà 2 tầng ven đường tỉnh 326, khu Thượng 2, phường Bình Khê thì căn nhà bất ngờ đổ sập.

Sự cố khiến 3 người đang làm việc dưới tầng 1 mắc kẹt trong đống đổ nát.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngay sau khi nhận được thông tin, UBND phường Bình Khê đã tập trung chỉ đạo các lực lượng chức năng của phường phối hợp với lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn Công an tỉnh, cùng gia đình nạn nhân huy động người, phương tiện triển khai các biện pháp cứu hộ, cứu nạn.

Lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 nạn nhân là ông Lương Xuân Viết, sinh năm 1980 và ông Đặng Văn Phiêu, sinh năm 1968. Cả hai bị chấn thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Đông Triều.

Đến 17h50 cùng ngày (3-5), lực lượng cứu nạn tiếp tục tìm thấy ông Nguyễn Văn Luyện, sinh năm 1963, trú tại Khu Hạ 2, phường Bình Khê. Ông Luyện được xác định chết dưới khu vực bức tường bị đổ.

Theo UBND phường Bình Khê, bước đầu xác định chủ nhà là ông Nguyễn Văn Khu, sinh năm 1983, đã tự ý sửa chữa, đục tường làm thay đổi kết cấu công trình, dẫn đến ngôi nhà bị sập.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

