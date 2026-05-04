Bật điều hòa để gió mạnh hay gió nhẹ thì tốn điện hơn, bạn đã biết chưa?

Mẹo vặt trong bếp 04/05/2026 11:38

Điều hoà là thiết bị không thể thiếu của nhiều gia đình vào mùa hè, thế nhưng không phải ai cũng biết chế độ gió của điều hòa có thể ảnh hưởng tới chức năng hoạt động của điều hòa.

Điều hoà là thiết bị không thể thiếu của nhiều gia đình hiện nay bởi nó giúp điều hoà không khí, cân bằng nhiệt độ, làm dịu cái nóng hừng hực của mùa hè. Nhưng khi bật điều hoà nên để gió mạnh hay gió nhẹ thì tốt hơn, sử dụng điều hoà như thế nào mới đúng vẫn còn là thắc mắc của nhiều người.

Gió mạnh, gió nhẹ tác động thế nào? 

Khi bật điều hòa mà để chế độ gió mạnh thì hơi lạnh từ chiếc điều hoà được tỏa ra trong không gian phòng càng nhanh hơn nên giúp mát nhanh hơn. Sau đó, các cảm biến trên điều hoà sẽ tự động xác định nhiệt độ phòng đã đạt được mức người dùng cài đặt thông qua điều khiển. Khi đó, điều hoà sẽ dần dần giảm công suất và hoạt động chậm lại.

Như vậy để gió mạnh thì bạn nhanh đạt tới mức mong muốn giúp tiết kiệm điện năng hơn. Trong khi đó để gió nhẹ thì sẽ đưa các khí lạnh từ thiết bị ra ngoài chậm hơn, từ đó sẽ tốn nhiều điện hơn.

Bật điều hòa để gió mạnh hay gió nhẹ thì tốn điện hơn, bạn đã biết chưa? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng để chế độ gió mạnh có một điểm yếu là tiếng ồn lớn hơn, và quạt gió mạnh thì hay gây khô da cho người dùng. Do đó khi nhiệt độ phòng đạt mức độ lạnh thích hợp thì bạn nên giảm quạt gió.

Ngoài ra, bạn cần chú ý, khi đang để quạt gió hoạt động mạnh, hãy điều chỉnh hướng quạt gió để không chĩa thẳng vào người để tránh gây hại cho sức khỏe, nhất là với trẻ em hay người dễ ốm đau. Bật điều hòa để gió mạnh hay gió nhẹ tốt hơn, điều này tùy thuộc vào từng thời điểm, cần có sự điều chỉnh, thay đổi cho phù hợp.

Bật điều hòa bao nhiêu độ là hợp lý?

Theo các chuyên gia, chỉ nên bật điều hòa trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm, khi nhiệt độ ngoài trời ở ngưỡng trên 35 độ C. Chênh lệch nhiệt độ trong phòng điều hòa và ngoài trời nên ở mức tối đa là 6-10 độ C để đảm bảo sức khỏe cho người sử dụng.

Người dùng nên cài đặt nhiệt độ điều hòa ở ngưỡng 24-27 độ C, vừa duy trì bầu không khí thoải mái, vừa tốt cho sức khỏe.

Vào những ngày nắng nóng đỉnh điểm, khi nhiệt độ ngoài trường lên tới 40 độ C, nếu áp dụng nguyên tắc chênh lệch tối đa 8 độ C thì chắc chắn không đủ mát. Vì vậy, vào những ngày thời tiết nắng nóng đỉnh điểm, bạn có thể để điều hoà ở mức 26 - 28 độ C và sử dụng thêm quạt để làm mát phòng.

Lưu ý, dù trời có nắng nóng gay gắt, bạn cũng không nên để nhiệt độ điều hoà quá thấp trong thời gian dài vì sẽ làm hại máy, tiêu hao nhiều điện năng và ảnh hưởng không tốt tới sức khoẻ như gây sốc nhiệt, cảm...

Mẹo tiết kiệm điện dùng điều hòa

Bật chế độ Sleep hay chế độ ngủ đêm: Chế độ này sẽ giúp điều hòa tiết kiệm điện khi hoạt động trong thời gian dài vào ban đêm và bảo vệ sức khoẻ của người sử dụng.

Bật điều hòa để gió mạnh hay gió nhẹ thì tốn điện hơn, bạn đã biết chưa? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hẹn giờ: Dùng hẹn giờ giúp kiểm soát thời gian hoạt động của điều hoà tránh bị lạnh quá.

Chế độ chỉ dùng quạt: Với chế độ này, chiếc điều hoà của bạn chỉ sử dụng công suất và điện năng để chạy riêng bộ phận quạt gió. Tuy tiết kiệm hơn nhưng chế độ "Fan Only" chỉ phù hợp sử dụng vào những ngày có thời tiết mát mẻ, se lạnh mà bạn vẫn muốn bật điều hoà cho thoáng phòng.

Chế độ Eco tiết kiệm năng lượng: Khi dùng điều hòa Khi khởi động chế độ này, máy nén của điều hoà sẽ tự động thiết lập tất cả các hoạt động của nó về chế độ tiết kiệm kiệm nhất. Dù tiết kiệm song nó vẫn phải đảm bảo việc hoạt động của thiết bị được hiệu quả và phục vụ tốt nhu cầu của người dùng.

Bật tắt điều hòa liên tục có tốn điện không?

Bật tắt điều hòa liên tục có tốn điện không?

Có người ra ngoài là lập tức tắt máy, có người vừa vào nhà đã hạ nhiệt độ xuống mức thấp nhất, thậm chí nhiều gia đình còn quen bật chế độ hút ẩm suốt đêm để giảm cảm giác oi bức. Tưởng chừng đó là những mẹo tiết kiệm điện nhưng theo các chuyên gia, chính thói quen sử dụng sai lầm này mới khiến điều hoà hoạt động kém hiệu quả và tiêu tốn nhiều điện năng hơn.

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