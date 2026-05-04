Sập nhà 2 tầng trong lúc đang sửa, chủ nhà tử vong thương tâm

Đời sống 04/05/2026 05:15

Chiều 3/5, một vụ sập nhà nghiêm trọng xảy ra tại phường Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh khiến 3 người bị vùi lấp, trong đó 1 người vẫn đang mắc kẹt trong đống đổ nát.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 3/5, thông tin từ UBND phường Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh, vụ việc xảy ra vào 16h15 cùng ngày tại số nhà 381, đường ĐT 326, khu Thượng 2, phường Bình Khê.

Trong quá trình được cải tạo, ngôi nhà 2 tầng bất ngờ sập khiến 3 người mắc kẹt bên trong. 

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Bình Khê đã khẩn trương huy động tối đa lực lượng, phương tiện, đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ. 

Sập nhà 2 tầng trong lúc đang sửa, chủ nhà tử vong thương tâm - Ảnh 1
Hiện trường vụ việc - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, lực lượng chức năng đã đưa 2 nạn nhân bị thương đi cấp cứu là anh L.X.V. (SN 1980, thường trú phường Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) và ông Đ.V.P. (SN 1968, thường trú TP Hải Phòng). 

Nạn nhân còn lại là ông N.V.L. (SN 1963, chủ ngôi nhà) được tìm thấy dưới khu vực sập đổ, xác định đã tử vong

Ngay sau vụ việc, UBND phường BÌnh Khê đã thành lập đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân; đồng thời triển khai các chính sách hỗ trợ theo quy định.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.

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Sáng 3/5, Đại tá Nguyễn Hà Lai – Phó Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố cho biết, đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ cháy ô tô xảy ra tại cây xăng Petrolimex số 90 (thôn Tú Mỹ, xã Thăng Điền, Đà Nẵng) khiến 2 người tử vong.

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