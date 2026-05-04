Bí mật được nhân viên siêu thị bật mí: 5 thứ càng giảm giá càng nên tránh xa, chị em nhất định phải biết

Đặc biệt, có những sản phẩm dù được giảm giá nhiều đến đâu cũng nên tránh tiêu thụ, vì chúng có thể là thực phẩm đã để lâu, không tốt cho sức khỏe, nhất là trong các đợt giảm giá.

Nhiều gia đình hiện nay thường xuyên đi siêu thị vì có những mặt hàng không thể mua được ở chợ. Ngoài ra, siêu thị còn cung cấp hàng loạt chương trình ưu đãi và giảm giá hấp dẫn, thu hút sự quan tâm của nhiều bà nội trợ. Tuy nhiên, theo tiết lộ từ nhân viên siêu thị, không phải mặt hàng nào giảm giá cũng đáng mua.

Khi đi siêu thị, không khó để thấy những khay trái cây đã được gọt sẵn, xếp gọn gàng và bọc kín trong túi nilon, rất hấp dẫn người mua. Nhiều người ưa chuộng loại sản phẩm này vì không cần phải tốn công gọt, lại có nhiều loại hoa quả khác nhau, vừa tiện lợi vừa tiết kiệm. Chỉ cần mua về là có thể sử dụng ngay lập tức. Tuy nhiên, có một điều mà nhiều người dùng không biết là phần trái cây cắt sẵn này có thể được lấy từ những quả đã bị dập hoặc hỏng.

Nhân viên sẽ cắt bỏ phần bị hư và xếp phần còn lại vào đĩa, bọc màng thực phẩm lại, biến chúng thành các đĩa hoa quả tươi. Khi làm như vậy, người ăn thường không nhận ra có vấn đề gì. Hơn nữa, nếu bán nguyên trái thì ít người mua, nhưng khi cắt sẵn như vậy lại thường có giá rẻ hơn nên được nhiều người ưa chuộng. Mặc dù nhìn bắt mắt và tiện lợi, nhưng chất lượng và hương vị của những trái cây này có thể đã giảm đi nhiều.

Thịt xay sẵn

Thịt xay sẵn là thực phẩm mà nhiều chị em sẽ mua vì tiện lợi, về nhà không mất công băm hay xay lại còn có thể chế biến thành nhiều món ngon.

Những khay thịt xay có thể trông bắt mắt nhưng bạn không biết chúng được làm từ loại thịt nào, có đảm bảo tươi ngon hay không. Thịt xay rất có khả năng được làm từ các mẩu thịt vụn, mỡ, thịt để lâu không bán được.

Sữa giảm giá

Siêu thị luôn có những đợt giảm giá sữa hoặc mua 1 tặng 1, hoặc gắn những món đồ chơi ngộ nghĩnh thu hút sự chú ý của trẻ em. Cách bán hàng tặng kèm quà được sử dụng rất nhiều để thu hút sự chú ý của người tiêu dùng. Tuy nhiên, đừng ham rẻ mà mua nhiều sản phẩm sữa kiểu này. Sữa được giảm giá đa phần là do chúng sắp hết hạn sử dụng. Không nên mua quá nhiều chỉ vì thấy món đồ có quà trông hấp dẫn hơn.

Nếu bạn đảm bảo rằng mình có thể uống hết sữa trong thời hạn sử dụng thì có thể mua một ít, không nên mua nhiều để tích trữ, kẻo vất tiền đi. Khi đó, mua tưởng rẻ mà lại không hề rẻ chút nào.

Hải sản đông lạnh giảm giá

Hải sản là món mà nhiều người yêu thích. Khi thấy sản phẩm được giảm giá, chắc chắn có người sẽ muốn mua về để thưởng thức. Tuy nhiên, hải sản được giảm giá có thể là do chúng đã để quá lâu, phần thịt không còn chắc. Khi mang về chế biến thì hương vị sẽ không còn được tươi ngon và giá trị dinh dưỡng cũng giảm.

Loại thực phẩm này có thể được tẩm ướp bằng quá nhiều chất bảo quản để giữ vẻ tươi mới, không bị nhũn hỏng sau thời gian dài trưng bày trên kệ. Ngoài ra, cần nhớ rằng hải sản là thực phẩm dễ bị nhiễm vi khuẩn. Việc bảo quản hay ướp đá hải sản trong ngăn lạnh chỉ có thể làm chậm quá trình vi khuẩn và mầm bệnh sinh sôi chứ không thể loại bỏ hoàn toàn. Nhất là nếu để tôm, cua, mực lâu ngày, hàm lượng vi khuẩn sinh sôi nhiều, từ đó biến đổi lượng protein trong thực phẩm, ăn vào sẽ cực kỳ gây hại.

Đồ ăn sơ chế sẵn

Loại thực phẩm mà bạn không nên mua ở siêu thị đó là rau, hoa quả được sơ chế sẵn và lưu trữ trong hộp nhựa. Điều này khiến mọi người cảm thấy rằng chúng thật ngon lành và thuận tiện, nhưng trên thực tế, hầu hết các thực phẩm này đều bị hư một phần, không thể bán được. Những thực phẩm như vậy sẽ nhanh chóng thu hút rất nhiều vi khuẩn, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe người ăn.

Hy vọng với những thông tin này, bạn sẽ có những lựa chọn mua sắm thông minh và an toàn hơn khi đi siêu thị.