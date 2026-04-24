Chính vì vậy, gan lợn có tác dụng tốt với mắt như làm sáng mắt, chữa mỏi mắt, khô mắt và giúp duy trì sự sinh trưởng tốt nhất của mắt. Với trẻ em, gan lợn giúp tăng cường sức đề kháng, tốc độ tăng trưởng và phát triển.

Gan lợn là một thực phẩm bổ dưỡng, cung cấp nhiều năng lượng và chất dinh dưỡng cho cơ thể. Trong thành phần gan lợn có nhiều protein, sắt, các vitamin nhóm B, D, A, acid folic, nicotinic,... Theo các nghiên cứu, hàm lượng vitamin A trong gan lợn cao gấp nhiều lần trong thịt, cá, trứng, sữa, ...

Mặc dù có nhiều tác dụng tốt với sức khỏe, nhưng gan lợn có thể là nơi tập trung các chất cặn bã gây hại cho sức khỏe. Vì vậy không ít người thắc mắc rằng ăn gan lợn có tốt không?

Gan là nơi chuyển hóa các chất độc hại của cơ thể nên khi bị bệnh sẽ chứa nhiều chất độc và mầm bệnh. Nếu không được xử lý và chế biến đúng cách để loại bỏ chất độc thì loại thực phẩm này sẽ gây hại cho người sử dụng.

Gan lợn chứa hàm lượng cholesterol cao, những người mắc các bệnh lý tim mạch, huyết áp ăn nhiều gan lợn sẽ có hại.

Nhiều nhà chăn nuôi không tuân thủ quy trình an toàn, sử dụng thức ăn cho lợn có nhiều tồn dư chất độc hại, kim loại nặng, ... và làm ảnh hưởng đến chất lượng gan lợn.

Ăn nhiều gan lợn có tốt không còn phụ thuộc vào số lượng và tần suất sử dụng, khả năng đào thải độc tốt của cơ thể. Với trẻ em, ăn 2 bữa gan lợn / tuần có thể tăng cường bổ sung vitamin A, giúp thải độc, tăng chiều cao, chống thiếu máu, ... Với người lớn, ăn 1 bữa gan lợn / tuần có tác dụng tốt với sức khỏe.

Những ai không nên ăn gan lợn?

Đối với người khỏe mạnh, ăn gan lợn với lượng vừa phải có thể mang lại lợi ích như hỗ trợ thị lực, cải thiện làn da và bổ sung sắt. Tuy nhiên, một số nhóm đối tượng cần hạn chế hoặc tránh sử dụng thực phẩm này để tránh ảnh hưởng sức khỏe.

Phụ nữ mang thai là nhóm cần đặc biệt lưu ý. Gan lợn chứa lượng vitamin A rất cao, nếu tiêu thụ quá nhiều có thể ảnh hưởng đến thai nhi, làm tăng nguy cơ dị tật. Vì vậy, phụ nữ mang thai chỉ nên ăn với tần suất rất hạn chế, khoảng 1-2 lần mỗi tháng.

Người có mỡ máu cao cũng không nên ăn gan lợn thường xuyên. Hàm lượng protein và chất béo trong gan lợn tương đối lớn, có thể khiến nồng độ mỡ máu tăng cao, làm bệnh diễn biến nặng hơn.

Người tăng huyết áp nên hạn chế gan lợn vì chứa nhiều cholesterol, ăn nhiều có thể khiến huyết áp khó kiểm soát. Người mắc bệnh gan cũng cần tránh do thực phẩm này giàu dinh dưỡng và chất béo, làm tăng gánh nặng chuyển hóa. Ngoài ra, người bị gout không nên ăn gan lợn vì hàm lượng purin cao có thể làm tăng acid uric và khiến bệnh nặng hơn.