Mùa hè nắng nóng, mẹ đảm tuyệt đối đừng lưu trữ hoặc nấu đi nấu lại những món ăn này kẻo rước họa

Sống khỏe 31/05/2026 11:38

Thời tiết nắng nóng cùng với độ ẩm cao chính là những yếu tố giúp vi khuẩn sinh sôi và phát triển nhanh chóng trong thực phẩm. Từ đó làm tăng cao nguy cơ ngộ độc thực phẩm nếu chúng ta không bảo quản đúng cách.

Ngộ độc thực phẩm thường xảy ra trong mùa hè, nếu không chế biến và bảo quản thực phẩm kỹ lưỡng. Nhận biết thực phẩm dễ bị ôi thiu và gây ngộ độc giúp chủ động thực hiện những biện pháp phòng tránh phù hợp.

Top 5 thực phẩm quen thuộc dễ gây ngộ độc nhất trong mùa hè

Hải sản tươi sống

Tôm, cua, hàu, sò, ốc, cá biển... dễ bị ươn nếu bảo quản không đúng cách, trở thành môi trường lý tưởng cho vi khuẩn phát triển. Trong đó, tiêu biểu là khuẩn tả vibrio parahaemolyticus và vibrio vulnificus. Cả hai loại này đều gây tiêu chảy cấp, sốt, nôn mửa, nguy cơ cao dẫn đến nhiễm trùng huyết. Các món ăn sống như gỏi cá, hàu sống, tôm tái... khi chế biến cũng cần phải đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm để phòng tránh nguy cơ ngộ độc.

Mùa hè nắng nóng, mẹ đảm tuyệt đối đừng lưu trữ hoặc nấu đi nấu lại những món ăn này kẻo rước họa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Các món ăn tinh bột

Tinh bột chứa trong cơm, bún, phở... để ở nhiệt độ phòng quá 2 tiếng, không được bảo quản trong tủ lạnh dễ bị ôi thiu, nhiễm khuẩn bacillus cereus. Đây là loại vi khuẩn có thể sản sinh độc tố gây ra ngộ độc thực phẩm. Người ăn phải có nguy cơ xuất hiện triệu chứng nôn mửa, tiêu chảy, đau bụng chỉ sau vài giờ.

Trứng

Các món trứng sống hoặc trứng lòng đào có thể chứa vi khuẩn Salmonella gây ngộ độc thực phẩm. Không chỉ phần bên trong, vi khuẩn từ vỏ trứng cũng có thể lây sang dụng cụ chế biến hoặc các loại thực phẩm khác. Vì vậy, trong mùa hè, người dân nên ưu tiên sử dụng trứng đã được nấu chín kỹ để hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn.

Rau sống tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc

Rau sống là một trong những thực phẩm có nguy cơ nhiễm khuẩn cao trong mùa hè. Nguồn vi khuẩn có thể xuất phát từ nước tưới, đất trồng hoặc quá trình vận chuyển, sơ chế và bảo quản. Một số loại rau sống thường tiềm ẩn nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm gồm rau diếp cá, cần tây, rau bina, bắp cải, cà chua…

Thực phẩm chế biến sẵn

Giò chả, nem chua, bánh mì thịt, xôi, đồ ăn nhanh... thường được bày bán tại các hàng quán, để ở nhiệt độ môi trường trong thời gian dài. Vào mùa nắng nóng, khi nhiệt độ 30-40 độ C, chỉ sau 2-3 tiếng, món ăn dễ ôi thiu và sản sinh độc tố gây đau bụng, nôn mửa, thậm chí tiêu chảy cấp.

Mùa hè nắng nóng, mẹ đảm tuyệt đối đừng lưu trữ hoặc nấu đi nấu lại những món ăn này kẻo rước họa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Dấu hiệu ngộ độc thực phẩm cần lưu ý

Sau khi sử dụng thực phẩm nhiễm khuẩn, chỉ sau vài giờ, người bệnh có thể xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, buồn nôn, nôn, tiêu chảy, sốt, đau đầu, chóng mặt và mệt mỏi. Trong những trường hợp nghiêm trọng, ngộ độc thực phẩm có thể gây mất nước nặng, rối loạn thần kinh, viêm khớp phản ứng hoặc hội chứng tan máu tăng ure máu. Khi có biểu hiện nặng, người bệnh cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được xử lý kịp thời.

Cách sơ cứu, xử lý ngộ độc thực phẩm tại nhà 

Sau khi thực hiện các phương pháp sơ cứu, xử lý cho người bị ngộ độc thực phẩm cũng như xác định được nguyên nhân gây ngộ độc, bạn có thể tiến hành thực hiện các cách sơ cứu và xử lý ngộ độc thực phẩm tại nhà cho chính bản thân và người thân như sau:

Cho người bệnh nghỉ ngơi

Cho người bệnh nghỉ ngơi là cách xử lý ngộ độc thực phẩm tại nhà đơn giản nhất mà bạn nên thực hiện. Bởi khi ngộ độc, cơ thể có xu hướng trở nên mệt mỏi và yếu sức hơn. Do đó, việc nghỉ ngơi sẽ giúp người bệnh cảm thấy thư giãn và cải thiện tình trạng mệt mỏi. 

Uống nhiều nước hoặc oresol

Cách sơ cứu ngộ độc thực phẩm tại nhà giúp nhanh chóng đẩy các chất gây độc ra khỏi cơ thể chính là cho người bệnh uống nhiều nước. Bên cạnh đó nên cho người bệnh uống oresol để bù điện giải. Có thể sử dụng canh hoặc súp để người bệnh dễ ăn và bổ sung chất dinh dưỡng cho cơ thể.

Mùa hè nắng nóng, mẹ đảm tuyệt đối đừng lưu trữ hoặc nấu đi nấu lại những món ăn này kẻo rước họa - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng trà bạc hà

Một cách sơ cứu ngộ độc thực phẩm khác tại nhà mà bạn có thể tham khảo chính là sử dụng trà bạc hà. Người bị ngộ độc sử dụng trà bạc hà có thể giúp giảm các cơn buồn nôn, ói mửa, dịu dạ dày đồng thời giúp bổ sung nước cho cơ thể. Bên cạnh đó, người bệnh cũng có thể uống trà mật ong hoặc nước gừng ấm để làm giảm các cơn đau bụng.

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