Măng có hương vị đặc trưng và đa dạng cách chế biến, thường là một món ăn phổ biến được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, bên cạnh những trải nghiệm ẩm thực thú vị, không phải ai cũng biết rằng măng cũng mang theo một số rủi ro cho sức khỏe nếu không được chế biến đúng cách.

Măng tre kỵ gan lợn (gan heo): Măng chứa nhiều chất có hoạt tính sinh học đặc biệt. Do đó, nếu bạn chế biến măng cùng với gan heo hoặc ăn chúng trong cùng một bữa ăn, các chất trong măng có thể tác động tiêu cực lên một lượng đáng kể các vitamin có trong gan heo. Điều này có thể làm giảm giá trị dinh dưỡng của món ăn.

Hiểu rõ những điều măng kỵ sẽ giúp bạn tận dụng măng một cách hiệu quả và thân thiện với sức khỏe. Theo các tư liệu nghiên cứu, măng thường không hợp nhất với một số thực phẩm nhất định, bao gồm:

Măng tre kỵ đường nâu (đường thốt nốt, đường đen): Trong măng tre chứa lysine, một chất có thể phản ứng với đường nâu, tạo ra chất không tốt cho sức khỏe. Do đó, khi chế biến măng, nếu cần thêm đường nên sử dụng đường cát thay vì đường nâu.

Măng tre kỵ trái sơn trà: Trái sơn trà chứa nhiều vitamin C, nhưng măng cũng chứa một số chất có thể phân giải vitamin C. Do đó, việc ăn hai loại này trong cùng một bữa ăn có thể làm giảm giá trị dinh dưỡng của trái sơn trà đáng kể.

Lưu ý khi ăn măng

Để măng được ăn an toàn, cách chế biến cũng làm giảm bớt độc tố trong măng và giúp cơ thể hấp thụ tốt hơn các chất dinh dưỡng từ loại thực phẩm này.

Dưới đây là một số lưu ý khi xử lý măng:

Nên rửa măng nhiều lần với nước, luộc măng kỹ để giảm độc tố xyanua, ngăn hình thành xyanua và tránh tổn thương dạ dày.

Không nên ăn măng tươi quá thường xuyên. Hàm lượng chất xơ trong măng tuy tốt nhưng nếu ăn với số lượng nhiều và liên tục có thể làm tăng nguy cơ tắc ruột.

Không ăn măng ngâm giấm. Măng ngâm giấm tuy kích thích vị giác nhưng lại khiến măng có vị thơm ngon, dễ ăn hơn. Tuy nhiên, cách chế biến này có thể sinh ra chất độc xyanua gây hại cho sức khỏe. Ngoài ra, nếu bạn ngâm giấm mà măng không chua hoặc không bị vàng thì độc tính còn nghiêm trọng hơn.

Những ai không nên ăn măng?

Có một số trường hợp không thích hợp để tiêu thụ măng, bao gồm:

Người đang trải qua suy nhược cơ thể, bệnh tật hoặc có sức khỏe yếu.

Người đang mắc các vấn đề về đường tiêu hóa như viêm loét.

Người có các triệu chứng như đau nhức cơ thể, chảy máu đường tiêu hóa, nôn máu, đại tiện có máu.

Người đang trải qua tình trạng tiêu chảy hoặc sỏi tiết niệu.