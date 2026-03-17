Cảnh báo 4 cách dùng mật ong "tàn phá" sức khỏe mà 80% người Việt vẫn đang mắc phải

Sống khỏe 17/03/2026 05:00

Mật ong từ lâu đã được coi là một loại thực phẩm vàng với nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng nếu sử dụng sai cách sẽ mang lại những tác dụng ngược mà không phải ai cũng biết.

Từ xưa đến nay mật ong đã nổi tiếng và được ứng dụng vào nhiều hoạt động khác nhau từ chế biến món ăn đến làm thuốc chữa bệnh hay làm đẹp. Một số tác dụng chính của mật ong có thể kế đến là: Chữa ho, kháng khuẩn, chữa bỏng khẩn cấp,… Ngoài ra mật ong còn được dùng để hỗ trợ điều trị đái tháo đường cũng như đem lại hiệu quả điều trị tích cực cho người bị vết thương hở.

Cảnh báo 4 cách dùng mật ong 'tàn phá' sức khỏe mà 80% người Việt vẫn đang mắc phải - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, khi sử dụng mật ong nhiều người vẫn hay mắc phải những sai lầm cơ bản khiến món quà quý giá này có thể biến thành thực phẩm gây hại cho cơ thể. Dưới dây là 4 sai lầm mà nhiều người vẫn thường mắc phải khi dùng mật ong. 

4 sai lầm khi sử dụng mặc ong gây hại cho sức khỏe 

Pha mật ong với nước sôi ở nhiệt độ quá cao

Sai lầm phổ biến nhất của nhiều người là dùng nước vừa đun sôi để pha mật ong. Ở nhiệt độ trên 60°C, các enzyme quý giá, vitamin và khoáng chất trong mật ong sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Nguy hiểm hơn, nhiệt độ cao có thể khiến đường trong mật ong biến đổi, sinh ra chất HMF (Hydroxymethylfurfural) gây hại cho hệ tiêu hóa và gan. Cách tốt nhất là chỉ nên pha mật ong với nước ấm khoảng 35°C - 40°C để giữ trọn dưỡng chất.

Cảnh báo 4 cách dùng mật ong 'tàn phá' sức khỏe mà 80% người Việt vẫn đang mắc phải - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Uống quá nhiều mật ong trong một ngày

Dù tốt đến đâu, mật ong vẫn chứa hàm lượng đường cao. Việc lạm dụng mật ong quá mức (uống thay nước lọc hoặc dùng quá 50ml/ngày) có thể gây tăng đường huyết đột ngột, tăng nguy cơ béo phì và áp lực lên tuyến tụy. Đối với những người bị tiểu đường hoặc người có cơ địa nóng trong, việc tiêu thụ quá liều lượng sẽ khiến tình trạng bệnh trở nên tồi tệ hơn.

Kết hợp mật ong với các thực phẩm đại kỵ

Trong đông y và dinh dưỡng học, mật ong khi kết hợp sai cách có thể gây ra những phản ứng khó lường. Điển hình là việc dùng chung mật ong với đậu phụ hoặc sữa đậu nành dễ gây tiêu chảy, chướng bụng do các enzyme phản ứng với nhau. Đặc biệt, tuyệt đối không kết hợp mật ong với hành tây hoặc lá hẹ vì có thể tạo ra chất kích thích hệ tiêu hóa mạnh, gây ngộ độc hoặc tiêu chảy cấp.

Cảnh báo 4 cách dùng mật ong 'tàn phá' sức khỏe mà 80% người Việt vẫn đang mắc phải - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng mật ong đã để quá lâu hoặc nổi bọt khí

Nhiều người có thói quen tích trữ mật ong quá lâu vì nghĩ mật ong "không bao giờ hỏng". Thực tế, mật ong để lâu (trên 2 năm) sẽ bị chuyển sang màu đen, vị chua và biến chất. Khi thấy mật ong nổi nhiều bọt khí li ti và có mùi lên men, đó là dấu hiệu vi khuẩn và nấm men đang phát triển. Tiếp tục sử dụng loại mật này sẽ gây hại trực tiếp cho hệ thống tiêu hóa và có nguy cơ ngộ độc thực phẩm cao.

Ai không nên sử dụng mật ong

Mật ong đem lại rất nhiều lợi ích khác nhau đối với sức khỏe nhưng loại thực phẩm này không phù hợp với những đối tượng sau:

Trẻ em dưới 1 tuổi: Chức năng tiêu hóa của các bé dưới 1 tuổi còn yếu, khả năng giải độc của gan vẫn còn chưa phát triển hoàn chỉnh. Do đó, sử dụng mật ong sẽ có thể gây dị ứng, ngộ độc cho bé.

Cảnh báo 4 cách dùng mật ong 'tàn phá' sức khỏe mà 80% người Việt vẫn đang mắc phải - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Người bị đái tháo đường: Mật ong chứa lượng đường cao. Vì thế, người mắc đái tháo đường sử dụng mật ong quá nhiều sẽ càng làm tăng lượng đường trong máu, khiến tình trạng bệnh đái tháo đường càng trở nặng.

Phụ nữ có thai: Các thành phần có trong mật ong có thể gây kích thích co tử cung, có thể làm ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi.

Người bị huyết áp thấp: Mật ong có khả năng làm giảm huyết áp nên nếu có dấu hiệu mắc hoặc đang mắc huyết áp thấp thì bạn không nên sử dụng mật ong.

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