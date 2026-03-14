Ăn ổi rất tốt, nhưng với 4 nhóm người này thì lại là "con dao hai lưỡi"

Sống khỏe 14/03/2026 11:30

Quả ổi mang lại nhiều lợi ích sức khỏe nhưng một số người lại không nên ăn loại quả này để tránh những rủi ro không mong muốn.

Quả ổi  giàu vitamin C, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp tăng cường hệ miễn dịch và bảo vệ tế bào khỏi tổn thương. Ngoài ra, hàm lượng  chất dồi dào  dồi dào trong ổi còn hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh và giúp  kiểm soát đường huyết  hiệu quả.

Ăn ổi rất tốt, nhưng với 4 nhóm người này thì lại là 'con dao hai lưỡi' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, bất kỳ loại thực phẩm nào, dù tốt đến mấy, cũng có thể mang lại những tác dụng phụ không mong muốn nếu không được sử dụng đúng cách. Do đó, khi ăn ổi cũng cần chú ý hoặc thậm chí một số người nên tránh ăn loại quả này.

Những người nên cẩn trọng hoặc nên tránh ăn quả ổi

Người có hệ tiêu hóa yếu

Quả ổi rất giàu vitamin C và fructose, nên những người có hệ tiêu hóa yếu khó hấp thụ và dẫn đến đầy hơi. Trên thực tế, các nhà nghiên cứu tin rằng có tới 40% số người đang mắc phải tình trạng kém hấp thụ fructose. Trong đó, hầu hết đều bị hấp thụ kém hiệu quả trong ruột non. Nguyên nhân chính bắt nguồn từ lượng khí sinh ra bởi vi khuẩn ăn đường fructose. Vì vậy, nếu ăn quá nhiều ổi sẽ khiến bị đầy hơi.

Người mắc bệnh về dạ dày

Ổi rất tốt đối với dạ dày, tuy nhiên với người bị đau dạ dày nên ăn ở mức độ vừa phải, không nên lạm dụng. Bởi, ổi cứng khi nhai không nát sẽ bắt dạ dày phải hoạt động để nghiền nát ổi dẫn đến cơn đau sẽ bị trầm trọng hơn. Ngoài ra đối với người bị đau dạ dày, cần tuyệt đối không được ăn ổi hay uống nước ổi khi bụng rỗng.

Ăn ổi rất tốt, nhưng với 4 nhóm người này thì lại là 'con dao hai lưỡi' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người bị hội chứng ruột kích thích

Mặc dù ổi rất tốt cho tiêu hóa và giảm táo bón, nhưng ăn quá nhiều ổi chắc chắn có thể gây rối loạn hệ tiêu hóa. Đặc biệt, nếu mọi người đang bị hội chứng ruột kích thích.

Người mắc bệnh tiểu đường

Ổi có chỉ số đường huyết cao với GI=78, nhất là ổi chín. Nếu người bệnh tiểu đường thường xuyên ăn ổi sẽ làm cho đường huyết tăng cao. Vì vậy, những bệnh nhân tiểu đường cần hạn chế ăn ổi hoặc uống nước ép ổi hàng ngày.

Ăn ổi như thế nào cho an toàn?

Dù có những rủi ro nhất định, vẫn có thể thay đổi một cách an toàn:

Ăn vừa phải: Hãy ăn ổi với lượng vừa phải, khoảng 1 - 2 quả mỗi ngày, không nên ăn quá nhiều cùng một lúc.

Ăn ổi rất tốt, nhưng với 4 nhóm người này thì lại là 'con dao hai lưỡi' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Gọt vỏ và bỏ hạt:  Dành cho những người có hệ thống tiêu hóa nhạy cảm, nên gọt vỏ và loại bỏ hạt để giảm thiểu tác dụng phụ.

Ăn ổi chín:  Ổi chín mềm hơn, dễ tiêu hóa hơn so với ổi xanh.

Uống đủ nước:  Khi ăn ổi hoặc bất kỳ sản phẩm giàu chất xơ nào, hãy uống đủ nước để hỗ trợ quá trình tiêu hóa và phân tích táo.

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