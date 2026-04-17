Theo lời kể của gia đình, bé Nguyễn Tuấn Minh đang chơi cùng chị gái thì bất ngờ kêu đau đầu dữ dội. Ban đầu, người nhà nghĩ con chỉ mệt do vận động nhiều. Tuy nhiên, cơn đau nhanh chóng tăng lên, bé lịm dần rồi ngất đi.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, bệnh viện kích hoạt báo động đỏ toàn viện. Đội ngũ các bác sĩ đa chuyên khoa lập tức có mặt, chuẩn bị đầy đủ phương tiện để cấp cứu cho bệnh nhi.

Gia đình lập tức đưa trẻ đến cấp cứu tại bệnh viện gần nhà trong tình trạng hôn mê sâu. Bệnh nhi được cấp cứu đặt ống nội khí quản. Chụp cắt lớp vi tính sọ não, chẩn đoán có khối máu tụ lớn trong não vùng hố sau. Nhận thấy khả năng phẫu thuật khó khăn, bệnh viện liên hệ cấp cứu, chuyển em đến Vinmec Times City .

Đánh giá nhanh ban đầu, bác sĩ xác định bé bị hôn mê sâu do xuất huyết não, có dấu hiệu rối loạn tim mạch và hô hấp. Nếu không được phẫu thuật loại bỏ khối máu tụ và kiểm soát nguồn chảy máu ngay lập tức, bệnh nhi có nguy cơ tử vong rất cao.

Các bác sĩ thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhi.

Với tinh thần cứu người là trên hết, bệnh viện bỏ qua các thủ tục hành chính. Chỉ trong vòng 5 phút từ lúc đến viện, bệnh nhi đã được chuyển thẳng vào phòng mổ và chỉ 20 phút sau đã hoàn thành gây mê, đặt nội khí quản để sẵn sàng phẫu thuật.

Dựa trên phim chụp CT của bệnh viện tuyến trước, các bác sĩ Trung tâm Thần kinh nhận định bệnh nhi bị xuất huyết não vùng hố sau với khối máu tụ lớn, nghi ngờ do vỡ khối dị dạng động tĩnh mạch não.

Tình thế gấp rút không cho phép kéo dài thời gian làm thêm các chẩn đoán cận lâm sàng khác, bác sĩ buộc phải phẫu thuật trong hoàn cảnh chưa rõ vị trí chảy máu và nguyên nhân chảy máu.

“Đây là tình huống cực kỳ thách thức, giống như đi trong “vùng mù”. Chúng tôi phải dựa vào kinh nghiệm để lấy khối máu tụ, tìm và kiểm soát nguyên nhân chảy máu trong thời gian ngắn nhất”, ThS.BS Trần Hồng Quân - thành viên trong nhóm phẫu thuật của Trung tâm Thần kinh chia sẻ.

Hành trình hồi sinh kỳ diệu

Sau hơn 3 giờ nỗ lực trong phòng mổ, TS.BS Đồng Phạm Cường - Giám đốc Trung tâm Thần kinh cùng đội ngũ đã loại bỏ khối máu tụ và xác định nguyên nhân chảy máu là khối dị dạng động tĩnh mạch thành não thất IV, kích thước 2x3x3 cm. Nhóm phẫu thuật tiến hành lấy bỏ khối dị dạng, kiểm soát nguồn chảy máu.

Tuy nhiên, đây mới là thành công bước đầu. Bệnh nhi chuyển sang giai đoạn hồi sức thở máy với nhiều thách thức như hạ thân nhiệt, tăng áp lực nội sọ, nhiễm trùng.

Trong tuần đầu sau mổ, tình trạng chưa có nhiều cải thiện rõ rệt. Từ tuần thứ hai, các tín hiệu tích cực bắt đầu xuất hiện: Chức năng tim mạch, hô hấp ổn định, không còn tăng áp lực nội sọ, bệnh nhi dần có thể cử động tay chân. Sau hai tuần, em được cai máy thở và bắt đầu tập phục hồi chức năng.

Đặc biệt, sau một tháng, bệnh nhi đã tỉnh táo hoàn toàn. Tuy cơ lực tay chân còn yếu, nhưng so với lúc mới nhập viện, đó đã là tiến triển vượt kỳ vọng của cả bác sĩ và gia đình.

“Thông thường những ca xuất huyết não hôn mê sâu, tiên lượng phục hồi rất dè dặt. Nhưng ở trường hợp này, trẻ có tốc độ phục hồi đáng ngạc nhiên. Nếu tiếp tục phục hồi chức năng và đảm bảo dinh dưỡng đầy đủ, trẻ có thể sớm trở lại cuộc sống bình thường”, TS. Cường cho biết.

Đội ngũ bác sĩ Trung tâm Thần kinh theo sát từng tiến triển về tri giác, vận động của trẻ.

Bên cạnh nỗ lực của đội ngũ bác sĩ và điều dưỡng, sự kiên cường của chính bệnh nhi cùng gia đình cũng đóng vai trò quan trọng trong hành trình hồi phục. Dù còn nhỏ tuổi, cậu bé có nghị lực và tinh thần hợp tác tốt. Ngay sau khi rút máy thở và hiểu được tình trạng của mình, em tích cực phối hợp điều trị, kiên trì tập phục hồi chức năng, vượt qua những cơn đau để từng bước khôi phục vận động.

Mẹ bệnh nhi xúc động chia sẻ: “Con vốn khỏe mạnh, chơi thể thao thường xuyên nên gia đình rất bất ngờ khi con mắc bệnh nặng như vậy. Nhưng con là đứa trẻ mạnh mẽ, đã cùng bố mẹ vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Tôi tin rằng, với sự chăm sóc của các bác sĩ Vinmec, con sẽ sớm hồi phục và trở lại cuộc sống bình thường”.

Theo các bác sĩ, xuất huyết não tự phát ở trẻ em thường liên quan đến dị dạng mạch máu não, các bất thường có tính chất bẩm sinh. Cha mẹ cần đặc biệt lưu ý các dấu hiệu cảnh báo ở trẻ như: Đau đầu đột ngột, dữ dội không rõ nguyên nhân, không đỡ dù đã uống thuốc giảm đau hoặc nghỉ ngơi, kèm theo lơ mơ, buồn ngủ bất thường, yếu liệt tay chân… Khi xuất hiện các biểu hiện này, cha mẹ cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí kịp thời.

Với lợi thế về đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm và hệ thống trang thiết bị hiện đại, Trung tâm Thần kinh - Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec Times City đã xử trí thành công nhiều ca bệnh phức tạp, đòi hỏi quyết định nhanh và chính xác. Tiêu biểu như ứng dụng công nghệ 3D trong lập kế hoạch trước mổ cho phẫu thuật tạo hình hộp sọ, phẫu thuật u tủy sống hiếm gặp, điều trị đột quỵ, xuất huyết não… qua đó nâng cao tỷ lệ cứu sống và tối ưu khả năng phục hồi cho người bệnh.