Gia Nghiệp chứng minh sức nóng bền bỉ của Dương Tử

Sao quốc tế 06/06/2026 15:30

Khi bước vào chặng cuối phát sóng, Gia Nghiệp bất ngờ tăng tốc mạnh mẽ về độ thảo luận lẫn thành tích xem trực tuyến. Bên cạnh kịch bản về nghề làm mực Huy Châu cùng phần mỹ thuật được đầu tư công phu, sức hút của nữ chính Dương Tử được xem là một trong những yếu tố quan trọng góp phần giúp bộ phim tạo hiệu ứng tích cực trong giai đoạn nước rút.

Bộ phim Gia Nghiệp hiện đang ghi nhận nhiều thành tích ấn tượng trên cả thị trường Trung Quốc và quốc tế. Theo các số liệu mới nhất, tác phẩm đã vượt mốc 9.300 điểm nhiệt trên nền tảng iQIYI, đồng thời thị phần lượt xem theo Vân Hợp Data vượt 20%, liên tục góp mặt trong nhóm phim có hiệu quả phát sóng nổi bật. Tại Việt Nam, Gia Nghiệp cũng thu hút sự quan tâm đáng kể từ khán giả trên các nền tảng trực tuyến, chứng tỏ sức lan tỏa của bộ phim vượt ra ngoài biên giới.

Sức hút của Dương Tử được xem là một trong những yếu tố quan trọng góp phần tạo hiệu ứng tích cực cho Gia Nghiệp. Ban đầu, bộ phim từng nhận nhiều ý kiến trái chiều, nhưng khi câu chuyện tiến đến cao trào, nhân vật Lý Trinh do Dương Tử đảm nhận dần trở thành tâm điểm thảo luận. Nhân vật này liên tục giữ vị trí cao trên các bảng xếp hạng độ phổ biến của phim truyền hình Hoa ngữ thời gian gần đây.

Gia Nghiệp chứng minh sức nóng bền bỉ của Dương Tử - Ảnh 1

Một lý do quan trọng giúp Dương Tử duy trì sức hút là khả năng tạo sự đồng cảm với khán giả. Lý Trinh không phải hình tượng hoàn hảo, mà trải qua nhiều thử thách trong việc gìn giữ và phát triển nghề làm mực truyền thống Huy Châu. Quá trình vượt khó của nhân vật trở thành sợi dây kết nối cảm xúc với người xem, đặc biệt ở những tập cuối khi câu chuyện bước vào giai đoạn gay cấn.

Bên cạnh đó, phản ứng hóa học giữa Dương Tử và Hàn Đông Quân cũng góp phần nâng cao sức hút cho bộ phim. Mối quan hệ giữa Lý Trinh và Lạc Văn Khiêm được xây dựng theo nhịp độ vừa phải, nhiều chi tiết đời thường thay vì chỉ dựa vào phân cảnh lãng mạn, giúp khán giả cảm nhận sự chân thực. Cảnh tái ngộ sau thời gian chia xa ở tập 31 đã trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội, góp phần thúc đẩy sức nóng cho Gia Nghiệp.

Gia Nghiệp chứng minh sức nóng bền bỉ của Dương Tử - Ảnh 2

Điểm đáng chú ý khác là nhân vật Lý Trinh gắn liền với giá trị văn hóa truyền thống, qua câu chuyện nghề làm mực Huy Châu. Dương Tử trở thành cầu nối đưa khán giả tiếp cận các giá trị văn hóa, mỹ thuật và đời sống thời Minh, giúp vai diễn có chiều sâu hơn nhiều so với hình tượng ngôn tình thông thường.

Tổng thể, thành công của Gia Nghiệp cho thấy sức hút của Dương Tử không chỉ dựa vào danh tiếng mà còn ở khả năng đồng hành cùng sự phát triển của nhân vật và câu chuyện giàu bản sắc văn hóa. Khi bộ phim tiến gần đến hồi kết, Lý Trinh vẫn là nhân vật được quan tâm nhất trên màn ảnh, giúp Gia Nghiệp duy trì sức nóng và tạo nên màn bứt tốc ấn tượng ở giai đoạn cuối phát sóng.

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