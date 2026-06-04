Cảnh hôn của Dương Tử và Hàn Đông Quân gây chú ý, 'Gia nghiệp' tăng sức hút ở chặng cuối

Tại Việt Nam, bộ phim cũng tạo hiệu ứng tích cực khi đạt hơn 3,5 triệu lượt xem trên VieON cùng mức đánh giá 4,8 sao từ khán giả, cho thấy sức hút không chỉ giới hạn ở thị trường nội địa Trung Quốc.

Bước vào giai đoạn phát sóng cuối, bộ phim cổ trang Gia nghiệp do Dương Tử và Hàn Đông Quân đóng chính đang ghi nhận đà tăng trưởng rõ rệt cả về độ thảo luận lẫn lượng người xem. Tác phẩm lấy bối cảnh nghề làm mực Huy Châu hiện đã vượt mốc 9.300 điểm nhiệt trên nền tảng iQIYI, đồng thời chiếm hơn 20% thị phần lượt xem theo số liệu Vân Hợp Data và dẫn đầu nhiều bảng xếp hạng về hiệu quả phát sóng.

Một trong những yếu tố giúp Gia nghiệp “lội ngược dòng” ở chặng nước rút chính là tuyến tình cảm giữa Lý Trinh (Dương Tử) và Lạc Văn Khiêm (Hàn Đông Quân). Sau hàng loạt biến cố, hiểu lầm và chia ly, mối quan hệ của hai nhân vật dần được tháo gỡ, mở ra những khoảnh khắc gần gũi và giàu cảm xúc hơn ở các tập cuối.

Đáng chú ý, cảnh hôn trong tập 31 nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội. Trong phân đoạn này, Lý Trinh và Lạc Văn Khiêm tái ngộ tại lễ hội Tam Sơn Đường rực rỡ ánh đèn. Sau thời gian dài xa cách, cả hai cuối cùng cũng gỡ bỏ mọi hiểu lầm và thẳng thắn bày tỏ tình cảm, khép lại bằng nụ hôn được xem là dấu mốc quan trọng trong hành trình yêu đương của cặp đôi.

Nhiều khán giả nhận xét đây là một trong những phân đoạn cảm xúc nhất của phim, không chỉ mang tính lãng mạn mà còn đánh dấu sự trưởng thành trong mối quan hệ của hai nhân vật sau khi cùng trải qua biến cố gia đình, sự nghiệp và số phận.

Trên các diễn đàn, phản ứng hóa học giữa Dương Tử và Hàn Đông Quân tiếp tục nhận được nhiều lời khen. Sự ăn ý trong diễn xuất được cho là yếu tố quan trọng giúp tuyến tình cảm trở nên thuyết phục hơn, đặc biệt ở giai đoạn cao trào.

Trước đó, Gia nghiệp từng vướng nhiều ý kiến trái chiều ở giai đoạn đầu, khi diễn xuất của Hàn Đông Quân bị cho là chưa thật sự nổi bật. Tuy nhiên, sự tiến triển trong các tập sau cùng với mạch truyện giàu cảm xúc đã giúp bộ phim cải thiện đáng kể sức hút.

Bên cạnh yếu tố tình cảm, Gia nghiệp còn được đánh giá cao nhờ tái hiện nghề làm mực Huy Châu – một di sản văn hóa phi vật thể của Trung Quốc, với phần hình ảnh, phục trang và bối cảnh được đầu tư kỹ lưỡng, tạo nên dấu ấn riêng cho tác phẩm.