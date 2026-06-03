Dương Tử nói không với việc chạy show, dành thời gian cho bản thân và phim ảnh

Sao quốc tế 03/06/2026 16:36

Những ngày gần đây, Dương Tử trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội Trung Quốc khi chia sẻ cô chưa có kế hoạch tham gia chương trình truyền hình thực tế trong thời gian tới. Thay vào đó, nữ diễn viên muốn dành toàn bộ thời gian cho công việc đóng phim và nghỉ ngơi khi cần thiết.

Sau nhiều năm hoạt động sôi nổi trong làng giải trí Hoa ngữ, Dương Tử đang cho thấy sự thay đổi rõ rệt trong định hướng phát triển sự nghiệp. Thay vì xuất hiện dày đặc trên các chương trình thực tế như trước đây, nữ diễn viên lựa chọn tập trung cho diễn xuất và dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc sức khỏe.

Năm 2025 được xem là một trong những giai đoạn làm việc áp lực nhất của Dương Tử. Theo nhiều nguồn tin, nữ diễn viên chỉ có khoảng 9 ngày nghỉ trong suốt cả năm khi liên tục tham gia các dự án phim lớn. Đáng chú ý, cô từng dành gần 188 ngày ghi hình tại khu vực cao nguyên Thanh Hải, nơi có điều kiện thời tiết khắc nghiệt và môi trường làm việc đầy thử thách.

Dương Tử nói không với việc chạy show, dành thời gian cho bản thân và phim ảnh - Ảnh 1

Lịch trình dày đặc đã ảnh hưởng không nhỏ đến thể trạng của ngôi sao sinh năm 1992. Trong quá trình quay phim, Dương Tử được cho là từng gặp các vấn đề như thiếu oxy, mất ngủ kéo dài và đau dây thần kinh. Dù vậy, nữ diễn viên vẫn nỗ lực hoàn thành công việc và đảm bảo tiến độ sản xuất của đoàn phim.

Theo nhiều khán giả, quyết định giảm bớt các hoạt động gameshow của Dương Tử không đơn thuần xuất phát từ lý do sức khỏe mà còn phản ánh sự thay đổi trong chiến lược nghề nghiệp. Sau nhiều năm gắn liền với hình ảnh ngôi sao thần tượng, cô đang từng bước khẳng định vị thế của một diễn viên thực lực thông qua những vai diễn có chiều sâu và thử thách hơn.

Tác phẩm "Sinh Mệnh Thụ" được xem là dấu mốc đáng chú ý trong quá trình chuyển mình của Dương Tử. Trong phim, cô hóa thân thành một nữ cảnh sát tuần tra rừng với nhiều diễn biến tâm lý phức tạp. Hình tượng mới mẻ này nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng và giới chuyên môn.

Dương Tử nói không với việc chạy show, dành thời gian cho bản thân và phim ảnh - Ảnh 2

Những năm gần đây, Dương Tử cũng liên tục góp mặt trong danh sách đề cử của các giải thưởng truyền hình uy tín. Việc được đề cử hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc tại giải Bạch Ngọc Lan cho thấy những nỗ lực của cô trên con đường theo đuổi nghệ thuật nghiêm túc.

Không riêng Dương Tử, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Dương Mịch hay Triệu Lệ Dĩnh cũng đang có xu hướng hạn chế tham gia các chương trình giải trí để dành thời gian cho những dự án chất lượng. Điều này phản ánh sự thay đổi của thị trường giải trí Trung Quốc, nơi giá trị nghề nghiệp và chất lượng tác phẩm ngày càng được đề cao hơn độ phủ sóng truyền thông.

Ở tuổi ngoài 30, Dương Tử đang lựa chọn một hướng đi bền vững hơn. Thay vì chạy theo sự nổi tiếng ngắn hạn, cô tập trung xây dựng sự nghiệp bằng diễn xuất, đồng thời biết lắng nghe cơ thể và ưu tiên sức khỏe. Với nhiều khán giả, đây là quyết định cần thiết của một nghệ sĩ muốn duy trì vị thế và theo đuổi con đường nghệ thuật lâu dài.

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