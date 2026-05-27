Phát ngôn nổi tiếng của Trương Nghệ Mưu gây chú ý trở lại giữa ồn ào của Dương Tử

Sao quốc tế 27/05/2026 06:45

Ngay từ khi lên sóng khung giờ vàng trên CCTV-8 vào ngày 17/5, bộ phim cổ trang Gia Nghiệp do Dương Tử đóng chính đã nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ khán giả. Theo dữ liệu truyền thông Trung Quốc, chỉ sau khoảng 30 phút phát sóng, rating thời gian thực của phim đã vượt mốc 1,5%, thị phần tăng hơn 6%. Thành tích này tiếp tục khẳng định sức hút “gánh phim” quen thuộc của Dương Tử trên màn ảnh nhỏ.

Tuy nhiên, trái ngược với con số rating khả quan, phản ứng trên mạng xã hội lại mang nhiều ý kiến trái chiều. Không ít khán giả cho rằng bộ phim đang rơi vào tình trạng “rating cao nhưng danh tiếng thấp”, trong đó tâm điểm tranh cãi tập trung chủ yếu vào nữ chính.

Gia Nghiệp lấy bối cảnh nghề chế tác Huy Mặc – một loại mực truyền thống có giá trị lịch sử. Phim được đánh giá cao ở phần mỹ thuật, phục trang chỉn chu và nỗ lực khai thác di sản văn hóa phi vật thể. Các diễn viên phụ như Điền Tiểu Khiết cũng nhận được nhiều lời khen nhờ diễn xuất ổn định, góp phần giữ chất lượng tổng thể của tác phẩm.

Dù vậy, tranh cãi xoay quanh Dương Tử vẫn chiếm sóng thảo luận. Một số khán giả cho rằng lớp filter làm đẹp trong phim bị lạm dụng quá mức, khiến gương mặt nữ diễn viên trở nên thiếu tự nhiên khi đặt cạnh các diễn viên lớn tuổi. Sự tương phản giữa hình ảnh được xử lý kỹ và khuôn mặt chân thực của dàn diễn viên gạo cội tạo cảm giác lệch tông với bối cảnh cổ trang.

Bên cạnh yếu tố hình ảnh, kịch bản và lời thoại cũng gây tranh luận. Một số chi tiết mang màu sắc hiện đại, đặc biệt là những đoạn thoại thể hiện tư tưởng nữ quyền trực diện, bị cho là chưa phù hợp với bối cảnh thời Minh, khiến nhân vật đôi lúc giống như đang truyền tải thông điệp thay vì hòa vào không gian lịch sử.

Giới quan sát nhận định Gia Nghiệp vẫn đi theo mô-típ đại nữ chủ quen thuộc, thay đổi bối cảnh nghề nghiệp nhưng chưa tạo đột phá về cấu trúc nhân vật. Từ nấu rượu, thêu thùa cho đến buôn bán, và nay là chế tác mực, hành trình nhân vật nữ chính vẫn giữ khung phát triển khá tương đồng với nhiều phim cùng thể loại.

Tranh cãi lớn nhất tiếp tục xoay quanh diễn xuất của Dương Tử. Một bộ phận khán giả cho rằng cô đang lặp lại phong cách diễn quen thuộc trong nhiều tác phẩm trước đây, với những biểu cảm dễ đoán như trợn mắt, cau mày hay khóc nghẹn theo mô-típ cũ. Điều này khiến một số ý kiến đánh giá cô đang rơi vào trạng thái “an toàn trong diễn xuất” thay vì bứt phá.

Giữa làn sóng tranh luận, cư dân mạng bất ngờ nhắc lại quan điểm nổi tiếng của đạo diễn Trương Nghệ Mưu về việc tuyển chọn diễn viên. Ông từng nhấn mạnh việc hạn chế can thiệp thẩm mỹ vì gương mặt tự nhiên có nhiều cơ biểu cảm tinh vi, và bất kỳ sự thay đổi thiếu tự nhiên nào cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng truyền tải cảm xúc trên màn ảnh.

Dẫu vậy, vẫn có nhiều ý kiến bênh vực Dương Tử khi cho rằng cô đã nỗ lực lớn cho vai diễn, từ việc tìm hiểu văn hóa chế tác mực đến nghiên cứu bối cảnh lịch sử. Tuy nhiên, trong môi trường cạnh tranh khốc liệt hiện nay, khán giả không chỉ kỳ vọng sự chăm chỉ mà còn cần sự đột phá trong diễn xuất.

 

