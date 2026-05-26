Công bố đề cử Giải Bạch Ngọc Lan 2026, Tiêu Chiến gây tranh luận về thực lực

Sao quốc tế 26/05/2026 14:53

Danh sách đề cử giải Giải Bạch Ngọc Lan năm nay gây tranh cãi trên mạng xã hội Trung Quốc, đặc biệt là trường hợp của Tiêu Chiến và Tàng Hải Truyện.

Danh sách đề cử Giải Bạch Ngọc Lan 2026 vừa được công bố đang trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội Trung Quốc. Bên cạnh những cái tên quen thuộc của dòng phim chính kịch, sự xuất hiện của Tiêu Chiến trong danh sách đề cử đã làm bùng nổ nhiều tranh luận về thực lực diễn xuất cũng như tiêu chí lựa chọn của giải thưởng năm nay.

Theo nhiều nguồn tin giải trí Hoa ngữ, bộ phim Tàng Hải Truyện có mặt ở nhiều hạng mục quan trọng, trong đó có đề cử liên quan đến diễn xuất của Tiêu Chiến. Tuy nhiên, không ít khán giả cho rằng nam diễn viên vẫn chưa đủ sức thuyết phục để xuất hiện trong một giải thưởng vốn được xem là thiên về chất lượng chuyên môn như Bạch Ngọc Lan. Một bộ phận cư dân mạng nhận định diễn xuất của Tiêu Chiến vẫn mang màu sắc thần tượng, thiếu chiều sâu tâm lý và chưa thực sự nổi bật so với nhiều diễn viên thực lực khác.

Công bố đề cử Giải Bạch Ngọc Lan 2026, Tiêu Chiến gây tranh luận về thực lực - Ảnh 1

Tranh cãi càng trở nên gay gắt khi những năm gần đây, giải Bạch Ngọc Lan liên tục vướng nhiều ý kiến trái chiều liên quan đến tiêu chí đề cử và kết quả trao giải. Trước Tiêu Chiến, nhiều ngôi sao lưu lượng như Dương Tử hay Vương Nhất Bác cũng từng gây tranh luận khi xuất hiện tại các hạng mục quan trọng. Một số ý kiến cho rằng giải thưởng đang dần cởi mở hơn với dòng phim thương mại và diễn viên trẻ nhằm mở rộng sức ảnh hưởng truyền thông.

Dù gây tranh cãi, sức hút của Tiêu Chiến vẫn là điều khó phủ nhận. Nam diễn viên sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo và luôn tạo hiệu ứng truyền thông mạnh mỗi khi xuất hiện trong dự án mới. Trong thời gian gần đây, anh cũng liên tiếp nhận nhiều giải thưởng diễn xuất, cho thấy vị thế ngày càng lớn trong làng giải trí Hoa ngữ. Tuy nhiên, chính sự nổi tiếng ấy lại khiến mọi bước tiến của anh bị soi xét kỹ hơn so với nhiều đồng nghiệp khác.

Công bố đề cử Giải Bạch Ngọc Lan 2026, Tiêu Chiến gây tranh luận về thực lực - Ảnh 2

Bên cạnh câu chuyện của Tiêu Chiến, mùa giải năm nay còn thu hút chú ý nhờ sự cạnh tranh của nhiều gương mặt đình đám như Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch hay Tôn Lệ. Cuộc đua tại Giải Bạch Ngọc Lan 2026 được dự đoán sẽ tiếp tục là tâm điểm bàn luận của màn ảnh Hoa ngữ trong thời gian tới.

Tiêu Chiến gây chú ý khi đạt 3 giải diễn xuất trong thời gian ngắn nhưng không tránh tranh cãi

Tiêu Chiến gây chú ý khi đạt 3 giải diễn xuất trong thời gian ngắn nhưng không tránh tranh cãi

Mới đây, tại lễ trao giải Kim Hải Yến của Liên hoan phim Nghệ thuật châu Á lần thứ 2, Tiêu Chiến nhờ vai anh thợ nguội tầng lớp lao động Mạc Đắc Nhàn trong phim điện ảnh “Đắc Nhàn Cẩn Chế” đã giành được cúp “Nam chính xuất sắc nhất”.

Xem thêm
Từ khóa:   Tiêu Chiến sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Tiêu Chiến gây chú ý khi đạt 3 giải diễn xuất trong thời gian ngắn nhưng không tránh tranh cãi

Tiêu Chiến gây chú ý khi đạt 3 giải diễn xuất trong thời gian ngắn nhưng không tránh tranh cãi

Chỉ trong chưa đầy nửa tháng, Tiêu Chiến liên tiếp ghi dấu ở cả điện ảnh, truyền hình lẫn âm nhạc

Chỉ trong chưa đầy nửa tháng, Tiêu Chiến liên tiếp ghi dấu ở cả điện ảnh, truyền hình lẫn âm nhạc

Tiêu Chiến trở thành Ảnh đế của giải thưởng Kim Hải Yến 2026

Tiêu Chiến trở thành Ảnh đế của giải thưởng Kim Hải Yến 2026

Phát ngôn của đạo diễn phim 'Tàng Hải Truyện' về Tiêu Chiến gây chú ý

Phát ngôn của đạo diễn phim 'Tàng Hải Truyện' về Tiêu Chiến gây chú ý

Tiêu Chiến 'gây sốt' với 2 dự án phim mới giữa lúc thị trường Hoa ngữ ảm đạm

Tiêu Chiến 'gây sốt' với 2 dự án phim mới giữa lúc thị trường Hoa ngữ ảm đạm

Vì sao Thập Nhật Chung Yên do Tiêu Chiến đóng chính gây bão mạng?

Vì sao Thập Nhật Chung Yên do Tiêu Chiến đóng chính gây bão mạng?

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?