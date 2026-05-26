Công bố đề cử Giải Bạch Ngọc Lan 2026, Tiêu Chiến gây tranh luận về thực lực

Sao quốc tế 26/05/2026 14:53

Danh sách đề cử giải Giải Bạch Ngọc Lan năm nay gây tranh cãi trên mạng xã hội Trung Quốc, đặc biệt là trường hợp của Tiêu Chiến và Tàng Hải Truyện.

Danh sách đề cử Giải Bạch Ngọc Lan 2026 vừa được công bố đang trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội Trung Quốc. Bên cạnh những cái tên quen thuộc của dòng phim chính kịch, sự xuất hiện của Tiêu Chiến trong danh sách đề cử đã làm bùng nổ nhiều tranh luận về thực lực diễn xuất cũng như tiêu chí lựa chọn của giải thưởng năm nay.

Theo nhiều nguồn tin giải trí Hoa ngữ, bộ phim Tàng Hải Truyện có mặt ở nhiều hạng mục quan trọng, trong đó có đề cử liên quan đến diễn xuất của Tiêu Chiến. Tuy nhiên, không ít khán giả cho rằng nam diễn viên vẫn chưa đủ sức thuyết phục để xuất hiện trong một giải thưởng vốn được xem là thiên về chất lượng chuyên môn như Bạch Ngọc Lan. Một bộ phận cư dân mạng nhận định diễn xuất của Tiêu Chiến vẫn mang màu sắc thần tượng, thiếu chiều sâu tâm lý và chưa thực sự nổi bật so với nhiều diễn viên thực lực khác.

Tranh cãi càng trở nên gay gắt khi những năm gần đây, giải Bạch Ngọc Lan liên tục vướng nhiều ý kiến trái chiều liên quan đến tiêu chí đề cử và kết quả trao giải. Trước Tiêu Chiến, nhiều ngôi sao lưu lượng như Dương Tử hay Vương Nhất Bác cũng từng gây tranh luận khi xuất hiện tại các hạng mục quan trọng. Một số ý kiến cho rằng giải thưởng đang dần cởi mở hơn với dòng phim thương mại và diễn viên trẻ nhằm mở rộng sức ảnh hưởng truyền thông.

Dù gây tranh cãi, sức hút của Tiêu Chiến vẫn là điều khó phủ nhận. Nam diễn viên sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo và luôn tạo hiệu ứng truyền thông mạnh mỗi khi xuất hiện trong dự án mới. Trong thời gian gần đây, anh cũng liên tiếp nhận nhiều giải thưởng diễn xuất, cho thấy vị thế ngày càng lớn trong làng giải trí Hoa ngữ. Tuy nhiên, chính sự nổi tiếng ấy lại khiến mọi bước tiến của anh bị soi xét kỹ hơn so với nhiều đồng nghiệp khác.

Bên cạnh câu chuyện của Tiêu Chiến, mùa giải năm nay còn thu hút chú ý nhờ sự cạnh tranh của nhiều gương mặt đình đám như Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch hay Tôn Lệ. Cuộc đua tại Giải Bạch Ngọc Lan 2026 được dự đoán sẽ tiếp tục là tâm điểm bàn luận của màn ảnh Hoa ngữ trong thời gian tới.

Tiêu Chiến gây chú ý khi đạt 3 giải diễn xuất trong thời gian ngắn nhưng không tránh tranh cãi

Mới đây, tại lễ trao giải Kim Hải Yến của Liên hoan phim Nghệ thuật châu Á lần thứ 2, Tiêu Chiến nhờ vai anh thợ nguội tầng lớp lao động Mạc Đắc Nhàn trong phim điện ảnh “Đắc Nhàn Cẩn Chế” đã giành được cúp “Nam chính xuất sắc nhất”.

