Công bố đề cử Giải Bạch Ngọc Lan 2026, Tiêu Chiến gây tranh luận về thực lực

Danh sách đề cử Giải Bạch Ngọc Lan 2026 vừa được công bố đang trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội Trung Quốc. Bên cạnh những cái tên quen thuộc của dòng phim chính kịch, sự xuất hiện của Tiêu Chiến trong danh sách đề cử đã làm bùng nổ nhiều tranh luận về thực lực diễn xuất cũng như tiêu chí lựa chọn của giải thưởng năm nay.

Theo nhiều nguồn tin giải trí Hoa ngữ, bộ phim Tàng Hải Truyện có mặt ở nhiều hạng mục quan trọng, trong đó có đề cử liên quan đến diễn xuất của Tiêu Chiến. Tuy nhiên, không ít khán giả cho rằng nam diễn viên vẫn chưa đủ sức thuyết phục để xuất hiện trong một giải thưởng vốn được xem là thiên về chất lượng chuyên môn như Bạch Ngọc Lan. Một bộ phận cư dân mạng nhận định diễn xuất của Tiêu Chiến vẫn mang màu sắc thần tượng, thiếu chiều sâu tâm lý và chưa thực sự nổi bật so với nhiều diễn viên thực lực khác.