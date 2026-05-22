Tiêu Chiến trở thành Ảnh đế của giải thưởng Kim Hải Yến 2026

Tại Ma Cao, Liên hoan phim Nghệ thuật châu Á 2026 khép lại với chiến thắng áp đảo của đoàn phim Đắc Nhàn Cẩn Chế. Tác phẩm của đạo diễn Khổng Sênh không chỉ được xem là một trong những bộ phim Hoa ngữ gây chú ý nhất năm qua, mà còn trở thành tâm điểm của lễ trao giải khi mang về ba giải thưởng quan trọng gồm Nam chính xuất sắc nhất, Biên kịch xuất sắc nhất và Đạo diễn xuất sắc nhất. Trong đó, khoảnh khắc được chú ý nhiều nhất chính là việc Tiêu Chiến được xướng tên ở hạng mục Best Leading Actor, giải thưởng cao nhất dành cho nam diễn viên tại hạng mục tranh giải chính Kim Hải Yến.

Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến được đề cử tại một liên hoan phim quốc tế với tư cách nam chính điện ảnh, đồng thời cũng là lần đầu anh giành danh hiệu Ảnh đế ở sân chơi mang tính khu vực châu Á. Vai diễn Mạc Đắc Nhàn trong Đắc Nhàn Cẩn Chế đã giúp nam diễn viên có bước chuyển mình rõ rệt từ hình tượng thần tượng lưu lượng sang một diễn viên điện ảnh thực thụ.

Trong phim, Tiêu Chiến vào vai một người thợ nguội tầng lớp lao động sống giữa bối cảnh Nam Kinh thời kỳ chiến tranh. Nhân vật Mạc Đắc Nhàn không mang màu sắc anh hùng lý tưởng hóa, mà là một con người rất đời thường: nhút nhát, mưu sinh, chỉ mong bảo vệ gia đình giữa thời cuộc hỗn loạn.

Chính sự bình dị ấy lại trở thành điểm khó nhất của vai diễn. Không còn những lớp nhân vật hào nhoáng quen thuộc của dòng phim thần tượng, Tiêu Chiến phải tiết chế toàn bộ biểu cảm, sử dụng lối diễn nội tâm và ngôn ngữ cơ thể để khắc họa sự giằng xé, sợ hãi rồi dần thức tỉnh của một người bình thường trước biến động lịch sử.

Nhiều khán giả sau khi xem phim đánh giá đây là màn trình diễn trưởng thành nhất của Tiêu Chiến kể từ khi bước chân vào lĩnh vực diễn xuất. Nam diễn viên được cho là đã giảm cân để phù hợp tạo hình, gần như để mặt mộc trong phần lớn thời lượng phim và luyện phương ngữ Nam Kinh nhằm tăng tính chân thực cho nhân vật. Không ít phân đoạn cận cảnh trong phim gây ấn tượng bởi cảm xúc được xử lý tiết chế nhưng có sức nặng, đặc biệt là những trường đoạn Mạc Đắc Nhàn đứng giữa lựa chọn sinh tồn cá nhân và trách nhiệm với cộng đồng.

Chiến thắng tại Kim Hải Yến cũng khép lại chuỗi 75 ngày được xem là "mùa gặt" của Tiêu Chiến. Trước đó vào tháng 3, anh giành danh hiệu Thị đế tại SMG TV Series Quality Awards nhờ vai Tàng Hải trong Tàng Hải Truyện. Đến cuối tháng 4, nam diễn viên tiếp tục được vinh danh tại Liên hoan phim Đại học Bắc Kinh với giải Nam diễn viên được sinh viên yêu thích nhất cũng nhờ Đắc Nhàn Cẩn Chế. Việc liên tiếp nhận ba giải thưởng lớn chỉ trong thời gian ngắn khiến truyền thông Hoa ngữ gọi đây là màn "toàn diện vượt cấp" từ truyền hình sang điện ảnh của một diễn viên thế hệ hậu 90.

Không chỉ riêng Tiêu Chiến, Đắc Nhàn Cẩn Chế còn chứng minh sức nặng của ê-kíp đứng sau. Đạo diễn Khổng Sênh tiếp tục cho thấy khả năng kể chuyện giàu chiều sâu và đậm tính nhân văn, trong khi biên kịch Lan Hiểu Long được đánh giá cao với kịch bản khai thác chiến tranh từ góc nhìn của những con người nhỏ bé thay vì các đại cảnh anh hùng quen thuộc. Bộ phim không đi theo mô-típ chiến tranh thương mại mà lựa chọn nhịp kể chậm, nhiều lớp tâm lý và chất liệu hiện thực, qua đó tạo được tiếng vang cả về chuyên môn lẫn doanh thu.