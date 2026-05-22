Ở tuổi 75, Lưu Hiểu Khánh một lần nữa hóa thân thành Võ Tắc Thiên trong phim ngắn

Sao quốc tế 22/05/2026 13:42

Tác phẩm lên sóng từ ngày 13/5 và nhanh chóng tạo nên làn sóng bàn luận trên mạng xã hội Trung Quốc, không chỉ vì tuổi tác của nữ diễn viên mà còn bởi đây là một trong những màn "trở lại ký ức" đáng chú ý của màn ảnh Hoa ngữ năm nay.

Võ Tắc Thiên truyền kỳ gồm 82 tập, thuộc định dạng phim ngắn quay dọc, kể lại cuộc đời Võ Mị Nương từ khi nhập cung đến lúc trở thành nữ hoàng. Dù hình thức thể hiện được làm mới để phù hợp thói quen xem của khán giả trẻ, điểm thu hút lớn nhất của dự án vẫn là Lưu Hiểu Khánh, người từng tạo nên phiên bản Võ Tắc Thiên kinh điển trong bộ phim truyền hình năm 1995.

Năm đó, Lưu Hiểu Khánh ngoài 40 tuổi nhưng hóa thân từ thiếu nữ đến nữ hoàng tuổi xế chiều, tạo nên một trong những vai diễn cổ trang nổi bật nhất sự nghiệp. Hơn 30 năm sau, việc bà tiếp tục đảm nhận cùng một nhân vật, thậm chí thể hiện cả giai đoạn thiếu nữ của Võ Mị Nương, lập tức gây tranh luận. Có người xem đây là màn hồi sinh kinh điển, có người cho rằng việc một nghệ sĩ 75 tuổi đóng thiếu nữ là lựa chọn mạo hiểm.

Ở tuổi 75, Lưu Hiểu Khánh một lần nữa hóa thân thành Võ Tắc Thiên trong phim ngắn - Ảnh 1

Điểm đáng chú ý là Lưu Hiểu Khánh không trở lại một mình. Chuyên gia trang điểm Mao Qua Bình, người từng góp phần làm nên tạo hình Võ Tắc Thiên năm 1995, tiếp tục đồng hành cùng bà trong dự án lần này. Sự tái hợp của bộ đôi này được xem là yếu tố gợi nhớ mạnh mẽ nhất đối với khán giả từng theo dõi phiên bản cũ. Trước đó, Lưu Hiểu Khánh từng đăng ảnh được Mao Qua Bình hóa trang kèm chia sẻ rằng cuộc tái ngộ sau 32 năm chắc chắn sẽ là một "cú nổ lớn".

Theo các thông tin từ ê-kíp, quá trình ghi hình diễn ra với cường độ rất cao. Toàn bộ 82 tập được hoàn thành trong khoảng 9 đến 10 ngày. Lưu Hiểu Khánh từng tiết lộ bà chỉ ngủ khoảng 4 tiếng mỗi ngày, có hôm ở trường quay còn không kịp ăn một bữa trọn vẹn. Với một nghệ sĩ ở tuổi ngoài 70, cường độ làm việc này khiến nhiều khán giả bất ngờ.

Ở tuổi 75, Lưu Hiểu Khánh một lần nữa hóa thân thành Võ Tắc Thiên trong phim ngắn - Ảnh 2

Trên trang cá nhân, Lưu Hiểu Khánh viết rằng Võ Tắc Thiên đi từ tài nhân đến nữ hoàng trong 53 năm, còn cuộc đời bà cũng trải qua nhiều thăng trầm, từ đỉnh cao xuống vực sâu rồi lại trở về đỉnh cao. Câu nói "bà ấy chưa từng chịu thua, tôi cũng vậy" nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi, bởi nó không chỉ nói về nhân vật mà còn như một cách nữ diễn viên nhìn lại hành trình của chính mình.

Ở tuổi 75, Lưu Hiểu Khánh vẫn là một trường hợp đặc biệt của làng giải trí Hoa ngữ. Bà từng nhiều lần hóa thân thành Võ Tắc Thiên qua phim truyền hình, phim lịch sử và sân khấu kịch. Những năm gần đây, nữ diễn viên tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực phim ngắn, không ngại thử nghiệm định dạng mới và hợp tác với các diễn viên trẻ.

Phản ứng của khán giả với lần trở lại này khá trái chiều. Nhiều người dành lời khen cho thần thái, ánh mắt và kinh nghiệm diễn xuất của Lưu Hiểu Khánh, cho rằng bà không chỉ “đóng lại” vai cũ mà đang đối thoại với chính biểu tượng đã theo mình suốt nhiều thập kỷ. Một số ý kiến lại cho rằng định dạng phim ngắn và việc thể hiện nhân vật ở tuổi thiếu nữ dễ tạo cảm giác gây tranh cãi nếu không được xử lý tiết chế.

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Lưu Hiểu Khánh bị cháu ruột tung tin 'tử vong trong hồ bơi'

Một tài khoản mạng đăng tải thông tin sai lệch về việc Lưu Hiểu Khánh qua đời kèm hình ảnh cũ. Thực tế, đây là hình ảnh từng bị hiểu nhầm từ năm trước, khi nữ diễn viên chỉ đang đi bơi tại Hoành Điếm (Trung Quốc) và đã trực tiếp đính chính.

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