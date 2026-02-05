Lưu Diệc Phi suýt mất vai Tiểu Long Nữ vì Lưu Hiểu Khánh vì lý do này

Sao quốc tế 05/02/2026 17:09

Từ thiếu nữ thanh tú trong “Tiểu hoa” cho đến nữ hoàng khí phách trong “Võ Tắc Thiên”, Lưu Hiểu Khánh từng là minh tinh hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ vào cuối thế kỷ trước. Cho đến nay, dù đã 75 tuổi, bà vẫn xuất hiện với tần suất cao trước công chúng, trở thành biểu tượng tiêu biểu cho tinh thần “không chịu già” của ngành giải trí Trung Quốc.

Gần đây, một tiết lộ từ nhà sản xuất nổi tiếng của dòng phim kiếm hiệp Kim Dung - Trương Kỷ Trung - đã trực tiếp đẩy Lưu Hiểu Khánh vào tâm điểm dư luận.

Trương Kỷ Trung dùng giọng điệu đùa cợt pha chút châm biếm để trêu Lưu Hiểu Khánh - người cùng tham gia chương trình. Ông hài hước nói rằng, năm xưa vốn định mời Lưu Hiểu Khánh đóng vai Tiểu Long Nữ của “Thần điêu đại hiệp” bản 2006, nhưng vì thấy bà lớn tuổi quá nên cuối cùng đành chọn Lưu Diệc Phi trẻ trung hơn.

Xét theo phong cách của chương trình, câu nói này chưa chắc hoàn toàn là sự thật, nhiều khả năng chỉ là lời đùa vui. Song, phát ngôn của Trương Kỷ Trung lập tức gây bàn tán xôn xao.

Bởi nhiều người cho rằng, dù câu chuyện là thật hay giả, việc Lưu Hiểu Khánh có thể muốn đóng Tiểu long nữ cũng chưa hẳn là không có cơ sở. Đến hiện tại, sự chấp niệm của bà đối với những vai diễn trẻ trung dường như không hề suy giảm.

Lưu Diệc Phi suýt mất vai Tiểu Long Nữ vì Lưu Hiểu Khánh vì lý do này - Ảnh 1

Cách đây không lâu, trong bộ phim ngắn “Võ Tắc Thiên truyền kỳ”, Lưu Hiểu Khánh vào vai Võ Tắc Thiên từ thời thiếu nữ 16 tuổi cho đến lúc về già.

Bà đã ngoài 70, nên những phân đoạn thời thiếu nữ gây nhiều tranh cãi. Cư dân mạng than thở, dù có dùng bộ lọc dày đến đâu cũng khó che giấu dấu vết thời gian, việc cố gắng “giả trẻ” ít nhiều vẫn tạo cảm giác gượng gạo.

Đây không phải lần đầu Lưu Hiểu Khánh gây tranh cãi vì “đóng vai non tuổi”. Bản thân Lưu Hiểu Khánh từng nhiều lần lên tiếng về vấn đề này. Bà không cho rằng hành động của mình có gì sai, thậm chí tuyên bố diễn viên không nên bị giới hạn bởi tuổi tác, quan trọng nhất là diễn tốt vai diễn.

Dù vậy, truyền thông phân tích, phim truyền hình không phải sân khấu kịch, mức độ phù hợp giữa ngoại hình diễn viên và nhân vật là yếu tố rất quan trọng. Một khi chênh lệch quá lớn, dù có tận tâm đến đâu cũng khó khiến người xem nhập vai.

Ở thời điểm Lưu Hiểu Khánh được cân nhắc cho vai Tiểu Long Nữ, bà đã 54 tuổi; còn Lưu Diệc Phi mới 17 tuổi. Hai người chênh lệch 37 tuổi.

Bên cạnh đó, trang 163 cho rằng, tranh cãi xung quanh việc Lưu Hiểu Khánh "thích đóng vai trẻ" thoạt nhìn có vẻ chỉ là một lựa chọn cá nhân, nhưng về bản chất, đó là một vấn đề nan giải chung trong việc khắc họa các vai diễn nữ của ngành giải trí Trung Quốc.

Lưu Diệc Phi suýt mất vai Tiểu Long Nữ vì Lưu Hiểu Khánh vì lý do này - Ảnh 2

Trong thời gian dài, phim ảnh Trung Quốc luôn coi tuổi trẻ là năng lực cạnh tranh cốt lõi của vai nữ. Thiếu nữ trẻ đẹp luôn là nhân vật trung tâm, có tuyến trưởng thành và tình cảm hoàn chỉnh. Dù phim cổ trang hay hiện đại, vai chính gần như đều thuộc về các nữ diễn viên ngoài 20.

Trong khi đó, vai nữ trung niên và cao tuổi phần lớn bị rập khuôn thành nhân vật phụ như “mẹ chồng độc ác” hoặc “người mẹ hiền từ”, thiếu câu chuyện và sức hút riêng, rất khó để diễn viên phát huy.

Việc Lưu Hiểu Khánh ở tuổi 75 vẫn chấp niệm với vai trẻ, thực chất bắt nguồn từ “khát vọng được có vai để diễn”. Đây không chỉ là vấn đề của riêng bà, mà là hoàn cảnh chung của rất nhiều nữ diễn viên trung niên.

Nhiều diễn viên thực lực khi đến một độ tuổi nhất định, hoặc chỉ có thể đóng vai phụ, hoặc dần biến mất khỏi màn ảnh, rất hiếm khi còn cơ hội nhận được vai chính có trọng lượng.

Lưu Diệc Phi thể hiện đẳng cấp khi mở rộng danh sách hợp đồng đại sứ cao cấp

Lưu Diệc Phi thể hiện đẳng cấp khi mở rộng danh sách hợp đồng đại sứ cao cấp

Lưu Diệc Phi đã leo lên top đầu từ khóa xu hướng trên Weibo. Nữ diễn viên chính thức được công bố là đại sứ toàn cầu thương hiệu nước hoa cao cấp Jo Malone London của Anh.

Xem thêm
Từ khóa:   Lưu Diệc Phi sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Lưu Diệc Phi thể hiện đẳng cấp khi mở rộng danh sách hợp đồng đại sứ cao cấp

Lưu Diệc Phi thể hiện đẳng cấp khi mở rộng danh sách hợp đồng đại sứ cao cấp

Loạt ảnh 20 năm trước của Lưu Diệc Phi 'gây sốt' mạng xã hội

Loạt ảnh 20 năm trước của Lưu Diệc Phi 'gây sốt' mạng xã hội

Đóng giả Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư livestream bán hàng thu hàng triệu tệ

Đóng giả Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư livestream bán hàng thu hàng triệu tệ

Hậu trường cảnh hành động nguy hiểm của Lưu Diệc Phi trong 'Thiên Long Bát Bộ'

Hậu trường cảnh hành động nguy hiểm của Lưu Diệc Phi trong 'Thiên Long Bát Bộ'

Lưu Diệc Phi 'gây bão' cõi mạng với loạt ảnh để mặc mộc

Lưu Diệc Phi 'gây bão' cõi mạng với loạt ảnh để mặc mộc

Triệu Lộ Tư, Lưu Diệc Phi 'gây bão' chỉ với một tạo hình cài hoa, trở thành nghệ sĩ quyền lực nhất 2025

Triệu Lộ Tư, Lưu Diệc Phi 'gây bão' chỉ với một tạo hình cài hoa, trở thành nghệ sĩ quyền lực nhất 2025

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 6/2/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu dày, làm ăn ngày càng khấm khá bội thu, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 6/2/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu dày, làm ăn ngày càng khấm khá bội thu, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Sáu 6/2/2026, Thần Tài độ mệnh, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Sáu 6/2/2026, Thần Tài độ mệnh, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Lưu Diệc Phi suýt mất vai Tiểu Long Nữ vì Lưu Hiểu Khánh vì lý do này

Lưu Diệc Phi suýt mất vai Tiểu Long Nữ vì Lưu Hiểu Khánh vì lý do này

Sao quốc tế 3 giờ 11 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 6/2/2026, 3 con giáp nhân đôi tiền bạc, cầu được ước thấy, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' khó ai bì kịp

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 6/2/2026, 3 con giáp nhân đôi tiền bạc, cầu được ước thấy, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp tiền chắn chật cửa, gặp trúng thời vận, công danh lẫy lừng, phát Lộc phát Tài

Qua đêm nay, 3 con giáp tiền chắn chật cửa, gặp trúng thời vận, công danh lẫy lừng, phát Lộc phát Tài

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Tá hỏa bé 5 tháng tuổi tổn thương gan nặng do ông cho nhấm rượu thử

Tá hỏa bé 5 tháng tuổi tổn thương gan nặng do ông cho nhấm rượu thử

Thế giới 3 giờ 22 phút trước
Danh tính vợ chồng chém người tử vong ở Tây Ninh rồi trốn về An Giang

Danh tính vợ chồng chém người tử vong ở Tây Ninh rồi trốn về An Giang

Đời sống 3 giờ 27 phút trước
Phẫn nộ clip người phụ nữ ở trường mầm non tư thục đánh trẻ

Phẫn nộ clip người phụ nữ ở trường mầm non tư thục đánh trẻ

Đời sống 3 giờ 47 phút trước
Thông tin MỚI vụ tài xế gây tai nạn khiến 2 anh em người Việt tử vong tại Đức

Thông tin MỚI vụ tài xế gây tai nạn khiến 2 anh em người Việt tử vong tại Đức

Đời sống 4 giờ 0 phút trước
3 con giáp rũ sạch vận xui, kiếm bộn tiền tiêu xài, công việc lương thưởng tăng vùn vụt sau ngày 6/2/2026

3 con giáp rũ sạch vận xui, kiếm bộn tiền tiêu xài, công việc lương thưởng tăng vùn vụt sau ngày 6/2/2026

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Mẹ ruột nữ diễn viên nổi tiếng lộ clip mắng con dâu, bênh con trai đi với người khác giới

Mẹ ruột nữ diễn viên nổi tiếng lộ clip mắng con dâu, bênh con trai đi với người khác giới

Danh tính 3 mẹ con tử vong thương tâm trong vụ cháy nhà lúc rạng sáng ở TP.HCM

Danh tính 3 mẹ con tử vong thương tâm trong vụ cháy nhà lúc rạng sáng ở TP.HCM

Tử vi thứ Sáu 6/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất bội thu tiền bạc, đón phúc khí về đầy tay, Tý - Mão công việc khó khăn, tiền bạc đội nón ra đi

Tử vi thứ Sáu 6/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất bội thu tiền bạc, đón phúc khí về đầy tay, Tý - Mão công việc khó khăn, tiền bạc đội nón ra đi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lộ Tư trở thành tâm điểm chú ý khi tham dự sự kiện

Triệu Lộ Tư trở thành tâm điểm chú ý khi tham dự sự kiện

Lưu Hiểu Khánh gây tranh cãi vì livestream bán chữ thư pháp giá cao

Lưu Hiểu Khánh gây tranh cãi vì livestream bán chữ thư pháp giá cao

Mạo hiểm 'chuyển hình', Dương Tử gây bất ngờ bị chê diễn xuất gây thất vọng

Mạo hiểm 'chuyển hình', Dương Tử gây bất ngờ bị chê diễn xuất gây thất vọng

Vương Sở Nhiên khóa môi Thừa Lỗi, hơn 3 triệu người chờ xem phim mới

Vương Sở Nhiên khóa môi Thừa Lỗi, hơn 3 triệu người chờ xem phim mới

Trần Đô Linh hóa 'búp bê', dự án hiếm hoi mang màu sắc cực kỳ khác biệt

Trần Đô Linh hóa 'búp bê', dự án hiếm hoi mang màu sắc cực kỳ khác biệt

Vương Sở Nhiên dùng video AI quảng bá cho bộ phim mới đang gây tranh cãi

Vương Sở Nhiên dùng video AI quảng bá cho bộ phim mới đang gây tranh cãi