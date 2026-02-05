Lưu Diệc Phi suýt mất vai Tiểu Long Nữ vì Lưu Hiểu Khánh vì lý do này

Trương Kỷ Trung dùng giọng điệu đùa cợt pha chút châm biếm để trêu Lưu Hiểu Khánh - người cùng tham gia chương trình. Ông hài hước nói rằng, năm xưa vốn định mời Lưu Hiểu Khánh đóng vai Tiểu Long Nữ của “Thần điêu đại hiệp” bản 2006, nhưng vì thấy bà lớn tuổi quá nên cuối cùng đành chọn Lưu Diệc Phi trẻ trung hơn.

Gần đây, một tiết lộ từ nhà sản xuất nổi tiếng của dòng phim kiếm hiệp Kim Dung - Trương Kỷ Trung - đã trực tiếp đẩy Lưu Hiểu Khánh vào tâm điểm dư luận.

Bởi nhiều người cho rằng, dù câu chuyện là thật hay giả, việc Lưu Hiểu Khánh có thể muốn đóng Tiểu long nữ cũng chưa hẳn là không có cơ sở. Đến hiện tại, sự chấp niệm của bà đối với những vai diễn trẻ trung dường như không hề suy giảm.

Xét theo phong cách của chương trình, câu nói này chưa chắc hoàn toàn là sự thật, nhiều khả năng chỉ là lời đùa vui. Song, phát ngôn của Trương Kỷ Trung lập tức gây bàn tán xôn xao.

Cách đây không lâu, trong bộ phim ngắn “Võ Tắc Thiên truyền kỳ”, Lưu Hiểu Khánh vào vai Võ Tắc Thiên từ thời thiếu nữ 16 tuổi cho đến lúc về già.

Bà đã ngoài 70, nên những phân đoạn thời thiếu nữ gây nhiều tranh cãi. Cư dân mạng than thở, dù có dùng bộ lọc dày đến đâu cũng khó che giấu dấu vết thời gian, việc cố gắng “giả trẻ” ít nhiều vẫn tạo cảm giác gượng gạo.

Đây không phải lần đầu Lưu Hiểu Khánh gây tranh cãi vì “đóng vai non tuổi”. Bản thân Lưu Hiểu Khánh từng nhiều lần lên tiếng về vấn đề này. Bà không cho rằng hành động của mình có gì sai, thậm chí tuyên bố diễn viên không nên bị giới hạn bởi tuổi tác, quan trọng nhất là diễn tốt vai diễn.

Dù vậy, truyền thông phân tích, phim truyền hình không phải sân khấu kịch, mức độ phù hợp giữa ngoại hình diễn viên và nhân vật là yếu tố rất quan trọng. Một khi chênh lệch quá lớn, dù có tận tâm đến đâu cũng khó khiến người xem nhập vai.

Ở thời điểm Lưu Hiểu Khánh được cân nhắc cho vai Tiểu Long Nữ, bà đã 54 tuổi; còn Lưu Diệc Phi mới 17 tuổi. Hai người chênh lệch 37 tuổi.

Bên cạnh đó, trang 163 cho rằng, tranh cãi xung quanh việc Lưu Hiểu Khánh "thích đóng vai trẻ" thoạt nhìn có vẻ chỉ là một lựa chọn cá nhân, nhưng về bản chất, đó là một vấn đề nan giải chung trong việc khắc họa các vai diễn nữ của ngành giải trí Trung Quốc.

Trong thời gian dài, phim ảnh Trung Quốc luôn coi tuổi trẻ là năng lực cạnh tranh cốt lõi của vai nữ. Thiếu nữ trẻ đẹp luôn là nhân vật trung tâm, có tuyến trưởng thành và tình cảm hoàn chỉnh. Dù phim cổ trang hay hiện đại, vai chính gần như đều thuộc về các nữ diễn viên ngoài 20.

Trong khi đó, vai nữ trung niên và cao tuổi phần lớn bị rập khuôn thành nhân vật phụ như “mẹ chồng độc ác” hoặc “người mẹ hiền từ”, thiếu câu chuyện và sức hút riêng, rất khó để diễn viên phát huy.

Việc Lưu Hiểu Khánh ở tuổi 75 vẫn chấp niệm với vai trẻ, thực chất bắt nguồn từ “khát vọng được có vai để diễn”. Đây không chỉ là vấn đề của riêng bà, mà là hoàn cảnh chung của rất nhiều nữ diễn viên trung niên.

Nhiều diễn viên thực lực khi đến một độ tuổi nhất định, hoặc chỉ có thể đóng vai phụ, hoặc dần biến mất khỏi màn ảnh, rất hiếm khi còn cơ hội nhận được vai chính có trọng lượng.