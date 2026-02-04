Trần Đô Linh hóa 'búp bê', dự án hiếm hoi mang màu sắc cực kỳ khác biệt

Sao quốc tế 04/02/2026 21:28

Sự xuất hiện của Hôm Nay Cũng Không Biến Thành Búp Bê nhanh chóng khiến khán giả chú ý, bởi đây là một dự án hiếm hoi mang màu sắc cực kỳ khác biệt.

Mở đầu năm 2026, Trần Đô Linh sẽ đảm nhiệm vai nữ chính trong bộ phim mới mang tên Hôm Nay Vẫn Chưa Biến Thành Búp Bê. Tác phẩm đã rục rịch chuẩn bị cho ngày khai máy và những cảnh quay đầu tiên.

Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Hoa Hoa Liễu, khai thác đề tài tận thế kết hợp vô hạn lưu. Câu chuyện đặt bối cảnh tương lai năm 2055, khi loài người đối mặt với thảm họa từ Thế Giới Búp Bê. Con người lần lượt bị cuốn vào những màn chơi sinh tử, kẻ thất bại sẽ bị biến thành búp bê, vĩnh viễn mất đi quyền làm người.

Trần Đô Linh hóa 'búp bê', dự án hiếm hoi mang màu sắc cực kỳ khác biệt - Ảnh 1Trần Đô Linh hóa 'búp bê', dự án hiếm hoi mang màu sắc cực kỳ khác biệt - Ảnh 2

Bạch Ấu Vi là một cô gái trẻ thiên tài nhưng mang khiếm khuyết ở đôi chân. Trong khi đó, Thẩm Mặc là một chàng trai sở hữu năng lực vượt trội. Họ bị cuốn vào những tình huống tàn khốc, để rồi dần nhận ra rằng cả thế giới đã thành một bản đồ trò chơi sinh tử.

Cùng với chàng trai trẻ Đàm Tiếu nhiệt huyết, thầy giáo về hưu chính trực Thừa Úy Tài, thiếu niên thông minh Phan Tiểu Tân, họ cùng nhau đoàn kết truy tìm chân tướng, kết thúc cơn ác mộng khủng khiếp này.

Hình tượng mỹ nhân ốm yếu nhưng có trí tuệ cao hoàn toàn nằm trong vùng an toàn của Trần Đô Linh. Đôi mắt cô tròn và sáng, trông như một chú thỏ trắng hiền lành vô hại, nhưng khi hành động lại quyết đoán dứt khoát, tạo nên sự tương phản cực kỳ ấn tượng. Dù sao những vai diễn có bề ngoài lạnh lẽo, ẩn nhẫn cũng rất hợp với Trần Đô Linh, từ Thiên Hoan trong Trường Nguyệt Tẫn Minh đến Trang Hàn Nhạn, âu cũng là những vai diễn để lại ấn tượng của cô trong lòng khán giả.

Trần Đô Linh hóa 'búp bê', dự án hiếm hoi mang màu sắc cực kỳ khác biệt - Ảnh 3

 

Đảm nhận vai nữ chính Bạch Ấu Vi là Trần Đô Linh. Mỹ nhân sinh năm 1993 sở hữu gương mặt đẹp như búp bê và mang nét cổ điển đặc trưng, là cái tên quen mặt với khán giả qua các dự án cổ trang và dân quốc. Thế nhưng với tạo hình đầu tiên trong Hôm Nay Cũng Không Biến Thành Búp Bê, cô được xem là như xé truyện bước ra vậy. Không chỉ xinh đẹp, Trần Đô Linh gần đây cũng được đánh giá tiến bộ rõ rệt về diễn xuất, đặc biệt sau vai diễn trong Quý Nữ phát sóng hồi năm ngoái.

 

Sự kết hợp giữa kịch bản độc lạ, thế giới quan mới mẻ cùng nữ chính có visual lẫn khí chất phù hợp khiến Hôm Nay Cũng Không Biến Thành Búp Bê được kỳ vọng sẽ trở thành làn gió khác biệt, thổi bùng sức sống cho dòng phim truyền hình Trung Quốc đang có phần trầm lắng.

