Tình trạng sức khỏe 'đáng báo động' của Trần Đô Linh khiến dân tình xót xa

Sao quốc tế 08/01/2026 16:45

Thông tin tưởng chừng rất đời thường này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội, kéo theo nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh vấn đề vóc dáng và sức khỏe của Trần Đô Linh.

Mới đây, Trần Đô Linh đã khiến dư luận không khỏi xôn xao khi trong một buổi phỏng vấn, nữ diễn viên thuận miệng chia sẻ bản thân cao 168 cm nhưng chỉ nặng vỏn vẹn 45 kg.

Thông tin tưởng chừng rất đời thường này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội, kéo theo nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh vấn đề vóc dáng và sức khỏe của nữ diễn viên.

Tình trạng sức khỏe 'đáng báo động' của Trần Đô Linh khiến dân tình xót xa - Ảnh 1

Thực tế, đây không phải lần đầu Trần Đô Linh khiến công chúng lo lắng vì thân hình quá mảnh mai. Tại một sự kiện vào năm ngoái, khi nữ diễn viên xuất hiện trong chiếc váy sáng màu không ít người thậm chí đã không nhận ra cô. 

Trước những lo ngại về tình trạng sức khỏe, Trần Đô Linh từng khẳng định khẩu phần ăn của mình không hề ít. Tuy nhiên, theo QQ, một stylist trong nghề đã tiết lộ rằng khái niệm “ăn nhiều” của nghệ sĩ hoàn toàn khác với người bình thường. Bên cạnh các ngôi sao thường có chuyên gia dinh dưỡng theo sát, mỗi bữa ăn đều được tính toán lượng calo chính xác, hạn chế dầu mỡ, muối và kiểm soát chặt chẽ tinh bột. Ngay cả khi ăn uống đầy đủ, họ vẫn phải duy trì chế độ tập luyện khắt khe để giữ hình thể theo yêu cầu công việc.

Tình trạng sức khỏe 'đáng báo động' của Trần Đô Linh khiến dân tình xót xa - Ảnh 2

Câu chuyện của Trần Đô Linh cũng phản ánh rõ áp lực mà nhiều nghệ sĩ nữ trong ngành giải trí đang phải đối mặt. Việc giữ gìn vóc dáng thon thả dường như đã trở thành “tiêu chuẩn ngầm”, đặc biệt trong môi trường mà ống kính máy quay luôn có xu hướng “làm đầy” cơ thể. Để khi lên hình trông vừa vặn, không ít diễn viên buộc phải giảm cân đến mức tối đa ngoài đời thực.

Điều này khiến nhiều người rơi vào vòng luẩn quẩn của việc ăn kiêng nghiêm ngặt, tập luyện cường độ cao, thậm chí đánh đổi cả sức khỏe.

Trần Đô Linh sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

