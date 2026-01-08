Tuy nhiên, khi sắp đến ngày phát hành, các chủ đề liên quan đến bộ phim bất ngờ bị lu mờ vì thông tin về Chu Viên Viên qua đời chỉ sau 16 ngày phim đóng máy.

Bộ phim “Chuyện lớn nơi thị trấn nhỏ” (Tiểu thành đại sự) do Triệu Lệ Dĩnh và Huỳnh Hiểu Minh đóng chính là dự án trọng điểm được Tổng cục Phát thanh Truyền hình Quốc gia Trung Quốc hỗ trợ, quy tụ đội ngũ sáng tạo, nhà sản xuất uy tín và dàn diễn viên đình đám, nên có mặt trong danh sách những phim được mong đợi bậc nhất nửa đầu năm 2026.

Hai cán bộ Lý Thu Bình (Triệu Lệ Dĩnh) và Trịnh Đức Thành (Huỳnh Hiểu Minh) đã dẫn dắt người dân cùng làm giàu theo mô hình “góp vốn - hợp tác”, xây dựng thành phố hiện đại trên vùng bãi bồi hoang sơ, qua đó làm thay đổi cuộc sống của hàng trăm nghìn nông dân.

Trong phim, Chu Viên Viên đóng vai Cao Tuyết Mai, một nữ thương nhân. Dù đất diễn không nhiều, nhân vật này được coi là “mỏ neo tinh thần” của cả bộ phim. Bà cũng đóng vai trò then chốt dẫn dắt các thợ thêu nông thôn khởi nghiệp, thúc đẩy quá trình chuyển mình của nông dân sang tầng lớp thị dân.

Cao Tuyết Mai không chỉ đại diện cho sự thức tỉnh của ý thức độc lập nữ giới, mà còn tượng trưng cho hành trình của cả một thành phố mới - từ “mưu sinh” sang “tận hưởng cuộc sống”.

Ngày 1.5.2025 bộ phim đóng máy, nhưng đến ngày 17 cùng tháng, Chu Viên Viên qua đời vì bệnh ung thư. “Chuyện lớn nơi thị trấn nhỏ” trở thành tác phẩm cuối cùng trong sự nghiệp của nữ diễn viên 51 tuổi.

Ngay khi trailer phát hành, các phân đoạn có sự xuất hiện của Chu Viên Viên đã lan truyền mạnh mẽ. Trong một cảnh họp đông người, Chu Viên Viên vừa cắn hạt dưa vừa nhìn người khác tranh cãi, thần thái “không liên quan mà hiểu hết mọi chuyện” lập tức dựng nên hình tượng Cao Tuyết Mai. Đặc biệt, ở cuối trailer, Chu Viên Viên đứng bên bờ sông với ánh mắt hoảng sợ, khiến người xem nhớ đến hình ảnh bà chịu đau đớn vì ung thư mà vẫn kiên trì quay phim.

Chu Viên Viên mạnh mẽ và chuyên nghiệp đến mức, sau khi bà qua đời, Huỳnh Hiểu Minh và nhiều đồng nghiệp mới biết trong thời gian hợp tác, bà luôn âm thầm chịu đựng.

Thế nhưng, khán giả đang bày tỏ sự bức xúc vì đoàn phim sử dụng tên tuổi của Chu Viên Viên để quảng bá theo hướng khác, thay vì tôn vinh diễn xuất để tưởng nhớ bà.

Ngay khi lịch chiếu được công bố, cụm từ “tác phẩm cuối cùng của Chu Viên Viên sắp lên sóng” lập tức leo top đầu tìm kiếm. Bấm vào xem thì toàn là những câu chữ lặp đi lặp lại: “51 tuổi qua đời vì bệnh, rời đoàn phim 16 ngày thì mất, đây là tác phẩm cuối cùng”.

Các tin tức tuyệt nhiên không nhắc một lời đến việc bà đã diễn vai Cao Tuyết Mai sống động ra sao, như thể cả sự nghiệp của một diễn viên chỉ còn lại hai chữ “đã mất”. Khán giả cho rằng, bộ phim lấy nguyên mẫu từ câu chuyện khởi nghiệp ở Ôn Châu, kể về sự kiên định và tử tế của những “người xây thành”, nhưng cách quảng bá của đoàn phim lại đánh mất cả sự tôn trọng tối thiểu dành cho diễn viên.