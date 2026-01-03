3 phút của Triệu Lệ Dĩnh trong 'Tiêu Dao' khiến Đàm Tùng Vận bị lấn át hoàn toàn

Việc Triệu Lệ Dĩnh thay đổi ảnh đại diện và ảnh bìa cá nhân sang tạo hình Toái Mộng Tiên Quân đã thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả. Hình ảnh nữ diễn viên trong trang phục tiên giới, được chỉnh sửa kỹ lưỡng về ánh sáng và thần thái, nhanh chóng lan truyền trên các diễn đàn phim ảnh, trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi.

Phim truyền hình Hoa ngữ không thiếu các vai diễn khách mời do các ngôi sao đảm nhận, xuất hiện ít nhưng vẫn gây được chú ý. Nhưng ít có khách mời nào gây nhiều ồn ào như Triệu Lệ Dĩnh với phim Tiêu Dao. Sát ngày công chiếu, nhà sản xuất mới tiết lộ tạo hình và nhân vật của Triệu Lệ Dĩnh trong phim tiên hiệp này và nhanh chóng gây sốt.

Dù chỉ xuất hiện với tư cách vai khách mời, nhân vật Toái Mộng Tiên Quân lại được đánh giá là có mức độ tuyên truyền và đãi ngộ truyền thông không hề thua kém tuyến nhân vật chính. Từ ảnh hậu trường, ảnh quảng bá đến các chủ đề thảo luận trên mạng xã hội, vai diễn của Triệu Lệ Dĩnh liên tục được nhắc đến, tạo cảm giác nổi bật hơn so với nhiều nhân vật trung tâm của bộ phim.

Không ít ý kiến cho rằng hình ảnh đã qua chỉnh sửa của Toái Mộng Tiên Quân mang khí chất và phong thái tốt, góp phần nâng cao độ nhận diện cho nhân vật. Tuy nhiên, khi lên phim, tạo hình này được nhận xét là chưa đạt đến mức hoàn mỹ như ảnh quảng bá, song vẫn đủ để gây ấn tượng nhờ danh tiếng và thần thái vốn có của Triệu Lệ Dĩnh. Với một vai diễn mang tính điểm xuyết, việc để lại dấu ấn rõ rệt được xem là kết quả tích cực.

Đáng chú ý, một bộ phận khán giả nhận xét vai khách mời của Triệu Lệ Dĩnh có phần lấn át nữ chính Đàm Tùng Vận về mặt hình ảnh và mức độ thảo luận. Tuy nhiên, nhiều ý kiến trung lập cho rằng vấn đề không nằm ở bản thân Triệu Lệ Dĩnh, mà xuất phát từ cách xây dựng kịch bản cũng như chiến lược truyền thông, khi tuyến nam nữ chính chưa tạo được sức hút đủ mạnh để cân bằng sự chú ý.

Trường hợp của Tiêu Dao cho thấy, trong phim truyền hình cổ trang hiện nay, sức ảnh hưởng của diễn viên hạng A vẫn có thể vượt qua giới hạn vai diễn, ngay cả khi chỉ xuất hiện trong thời lượng không lớn. Điều này đồng thời đặt ra bài toán cho các nhà sản xuất về việc phân bổ độ nhận diện hợp lý, tránh để vai phụ hay vai khách mời vô tình làm lu mờ tuyến nhân vật trung tâm của tác phẩm.

Màn xuất hiện của cô giúp phim được quan tâm nhiều hơn hẳn, nhiều người từ chỗ không định theo dõi Tiêu Dao nay cũng tò mò xem cô đóng vai kẻ ác. Chưa kể Triệu Lệ Dĩnh được khen là thể hiện tốt vai Toái Mộng Tiên Quân, từ cái nhếch mép đến nhíu mày đều toát ra vẻ thâm trầm đáng sợ, thậm chí nhiều netizen còn tình nguyện ủng hộ phe phản diện vì quá yêu thích nhân vật này.