Tạo hình đẹp như tiên nữ của Triệu Lệ Dĩnh trong 'Tiêu Dao' gây bão

Sao quốc tế 30/12/2025 15:30

 Triệu Lệ Dĩnh là ngôi sao có sức hút hàng đầu làng giải trí Hoa ngữ, mỗi hoạt động của cô đều tạo được sức chú ý lớn. Nhiều khán giả thừa nhận rằng, họ ban đầu không có ý định xem 'Tiêu Dao' nhưng vì sự xuất hiện của Triệu Lệ Dĩnh mà quyết định theo dõi bộ phim.

Mới đây, bộ phim cổ trang "Tiêu Dao" do đạo diễn Từ Kỷ Châu thực hiện chính thức ra mắt khán giả. Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện trong phim với vai trò khách mời. Cô đảm nhận vai Toái Mộng Tiên Quân, một người vì tình yêu mà sinh hận.

Tạo hình của Triệu Lệ Dĩnh được đánh giá thoát tục, tràn đầy tiên khí, mang vẻ đẹp khác thường khiến cô trở thành điểm nhấn đặc biệt dù chỉ xuất hiện ngắn ngủi. Đây cũng là lần hiếm hoi nữ diễn viên thử sức với vai phản diện trên màn ảnh nhỏ.

Tạo hình đẹp như tiên nữ của Triệu Lệ Dĩnh trong 'Tiêu Dao' gây bão - Ảnh 1Tạo hình đẹp như tiên nữ của Triệu Lệ Dĩnh trong 'Tiêu Dao' gây bão - Ảnh 2

Mặc dù là khách mời, Triệu Lệ Dĩnh vẫn được xem là át chủ bài cuối cùng của "Tiêu Dao". Các chủ đề về cô và nhân vật Toái Mộng Tiên Quân nhanh chóng thu hút hơn 70 triệu lượt đọc trên Weibo, trong khi video giới thiệu vai diễn trên Douyin nhận hơn 600.000 lượt yêu thích chỉ sau chưa đầy một ngày.

Triệu Lệ Dĩnh là ngôi sao có sức hút hàng đầu làng giải trí Hoa ngữ, mỗi hoạt động của cô đều tạo được sức chú ý lớn. Nhiều khán giả thừa nhận rằng, họ ban đầu không có ý định xem "Tiêu Dao" nhưng vì sự xuất hiện của Triệu Lệ Dĩnh mà quyết định theo dõi bộ phim. Nhờ các vai diễn thành công trước đây, cô đã xây dựng được lượng fan hùng hậu, tạo hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ cho mọi dự án mình tham gia.

Tạo hình đẹp như tiên nữ của Triệu Lệ Dĩnh trong 'Tiêu Dao' gây bão - Ảnh 3Tạo hình đẹp như tiên nữ của Triệu Lệ Dĩnh trong 'Tiêu Dao' gây bão - Ảnh 4Tạo hình đẹp như tiên nữ của Triệu Lệ Dĩnh trong 'Tiêu Dao' gây bão - Ảnh 5

Năm 2025 được xem là một năm nhiều biến động với Triệu Lệ Dĩnh, khi cả các dự án điện ảnh lẫn truyền hình cô tham gia đều không đạt được thành tích như kỳ vọng. Bộ phim điện ảnh "Hoa hướng dương" ra mắt vào tháng 4 thu về 200 triệu NDT (khoảng 700 tỉ đồng) nhưng lại vấp phải nhiều lời chỉ trích từ khán giả.

 

Không chỉ điện ảnh, phim ngắn "Tại nhân gian" phát sóng cuối tháng 5 cũng chịu nhiều lời phê bình về kịch bản nhạt nhẽo, diễn xuất thụt lùi. Bộ phim ghi nhận điểm Douban 6,7 với hơn 50.000 lượt đánh giá, trong khi lượt xem trung bình chỉ đạt 8,86 triệu/tập.

Rộ tin đồn Triệu Lệ Dĩnh đã hết thời, không làm 'khách mời' cho đàn em

Rộ tin đồn Triệu Lệ Dĩnh đã hết thời, không làm 'khách mời' cho đàn em

Tin đồn Triệu Lệ Dĩnh làm cameo cho đàn em bùng nổ trên Hotsearch Weibo đã khiến cộng đồng fan của nữ diễn viên không khỏi ngỡ ngàng. Đối với một diễn viên sở hữu hàng loạt tác phẩm quốc dân như Hoa Thiên Cốt, Minh Lan Truyện hay gần đây nhất là Dữ Phượng Hành, việc đóng vai phụ cho bất kỳ ai cũng được xem là chuyện hy hữu.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Rộ tin đồn Triệu Lệ Dĩnh đã hết thời, không làm 'khách mời' cho đàn em

Rộ tin đồn Triệu Lệ Dĩnh đã hết thời, không làm 'khách mời' cho đàn em

Lộ ảnh hiếm thời chưa nổi tiếng của Triệu Lệ Dĩnh

Lộ ảnh hiếm thời chưa nổi tiếng của Triệu Lệ Dĩnh

Xôn xao nghi vấn Triệu Lệ Dĩnh chia tay 'bạn trai tin đồn' khiến fan nhẹ nhõm

Xôn xao nghi vấn Triệu Lệ Dĩnh chia tay 'bạn trai tin đồn' khiến fan nhẹ nhõm

Triệu Lộ Tư 'vượt mặt' Bạch Lộc và Triệu Lệ Dĩnh trở thành mỹ nhân hot nhất năm 2025

Triệu Lộ Tư 'vượt mặt' Bạch Lộc và Triệu Lệ Dĩnh trở thành mỹ nhân hot nhất năm 2025

Phim của Triệu Lệ Dĩnh và Huỳnh Hiểu Minh sẽ lên sóng dịp năm mới?

Phim của Triệu Lệ Dĩnh và Huỳnh Hiểu Minh sẽ lên sóng dịp năm mới?

Phim do Triệu Lệ Dĩnh đóng vai phản diện và sản xuất chuẩn bị lên sóng

Phim do Triệu Lệ Dĩnh đóng vai phản diện và sản xuất chuẩn bị lên sóng

TIN MỚI NHẤT

Kinh hoàng cảnh tượng 2 trực thăng va chạm rồi rơi xuống đất, một người tử vong thương tâm

Kinh hoàng cảnh tượng 2 trực thăng va chạm rồi rơi xuống đất, một người tử vong thương tâm

Video 1 giờ 12 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp vận vượng như 'cá chép hóa Rồng', phúc khí tràn trề, nằm không cũng của nả đầy nhà

Sau đêm nay, 3 con giáp vận vượng như 'cá chép hóa Rồng', phúc khí tràn trề, nằm không cũng của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 57 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 31/12/2025, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Tư 31/12/2025, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 22 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 31/12/2025, Thần Tài trao lộc lớn, 3 con giáp ôm khối tài sản khủng, hưởng trọn quý quý, càng già càng sung túc giàu sang

Trúng số độc đắc đúng ngày 31/12/2025, Thần Tài trao lộc lớn, 3 con giáp ôm khối tài sản khủng, hưởng trọn quý quý, càng già càng sung túc giàu sang

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 27 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 31/12/2025, 3 con giáp được Thần May Mắn 'chống lưng', xoay chuyển nghịch cảnh đổi đời sung sướng, đường công danh rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 31/12/2025, 3 con giáp được Thần May Mắn 'chống lưng', xoay chuyển nghịch cảnh đổi đời sung sướng, đường công danh rộng mở

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 27 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 31/12/2025, tài khí ngút trời, 3 con giáp đón 'cơn mưa tài lộc' liên tục kéo đến, mưu việc tất thành, cầu tài như ý

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 31/12/2025, tài khí ngút trời, 3 con giáp đón 'cơn mưa tài lộc' liên tục kéo đến, mưu việc tất thành, cầu tài như ý

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 55 phút trước
Danh tính bạn gái kém 21 tuổi của Lâm Tuấn Kiệt

Danh tính bạn gái kém 21 tuổi của Lâm Tuấn Kiệt

Sao quốc tế 8 giờ 57 phút trước
Vô tình đạp nhầm chân ga khi đỗ xe, nữ tài xế khiến chiếc ô tô lao về phía trước và đâm người đàn ông

Vô tình đạp nhầm chân ga khi đỗ xe, nữ tài xế khiến chiếc ô tô lao về phía trước và đâm người đàn ông

Video 9 giờ 9 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 31/12/2025, 3 con giáp Thần Tài 'hỏi thăm', đụng đâu cũng thấy vàng bạc, không thành rồng cũng thành phượng hoàng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 31/12/2025, 3 con giáp Thần Tài 'hỏi thăm', đụng đâu cũng thấy vàng bạc, không thành rồng cũng thành phượng hoàng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 9 phút trước
Danh tính người phụ nữ gây án mạng rồi phẫu thuật thẩm mỹ để trốn truy nã

Danh tính người phụ nữ gây án mạng rồi phẫu thuật thẩm mỹ để trốn truy nã

Đời sống 9 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 30/12/2025: Đột ngột giảm rất sâu, vàng nhẫn giảm mạnh 5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 30/12/2025: Đột ngột giảm rất sâu, vàng nhẫn giảm mạnh 5 triệu đồng/lượng

Thảm án 3 người trong gia đình tử vong ở Thanh Hóa, tiết lộ nguyên nhân ban đầu

Thảm án 3 người trong gia đình tử vong ở Thanh Hóa, tiết lộ nguyên nhân ban đầu

Tử vi thứ Tư 31/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi hồng phúc sâu dày, phú quý đại tài, Mão - Thân đại hạn khó lường, tiền tài hao hụt không ngừng

Tử vi thứ Tư 31/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi hồng phúc sâu dày, phú quý đại tài, Mão - Thân đại hạn khó lường, tiền tài hao hụt không ngừng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Danh tính bạn gái kém 21 tuổi của Lâm Tuấn Kiệt

Danh tính bạn gái kém 21 tuổi của Lâm Tuấn Kiệt

Nghi vấn Điền Hi Vi và Trương Lăng Hách 'cạch mặt' sau khi hợp tác

Nghi vấn Điền Hi Vi và Trương Lăng Hách 'cạch mặt' sau khi hợp tác

Trương Bá Chi chia sẻ trải nghiệm trở về sau ca sinh mổ mà không có ai bên cạnh

Trương Bá Chi chia sẻ trải nghiệm trở về sau ca sinh mổ mà không có ai bên cạnh

Vương Lệ Khôn kiên quyết từ chối dùng tài sản cá nhân để khắc phục hậu quả kinh tế của chồng đại gia

Vương Lệ Khôn kiên quyết từ chối dùng tài sản cá nhân để khắc phục hậu quả kinh tế của chồng đại gia

Trần Vỹ Đình thừa nhận cuộc sống 'từng như rơi xuống vực' phía sau ánh hào quang

Trần Vỹ Đình thừa nhận cuộc sống 'từng như rơi xuống vực' phía sau ánh hào quang

Sự nghiệp đối lập của Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy sau khi ly hôn

Sự nghiệp đối lập của Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy sau khi ly hôn