Tạo hình đẹp như tiên nữ của Triệu Lệ Dĩnh trong 'Tiêu Dao' gây bão

Tạo hình của Triệu Lệ Dĩnh được đánh giá thoát tục, tràn đầy tiên khí, mang vẻ đẹp khác thường khiến cô trở thành điểm nhấn đặc biệt dù chỉ xuất hiện ngắn ngủi. Đây cũng là lần hiếm hoi nữ diễn viên thử sức với vai phản diện trên màn ảnh nhỏ.

Mới đây, bộ phim cổ trang "Tiêu Dao" do đạo diễn Từ Kỷ Châu thực hiện chính thức ra mắt khán giả. Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện trong phim với vai trò khách mời. Cô đảm nhận vai Toái Mộng Tiên Quân, một người vì tình yêu mà sinh hận.

Mặc dù là khách mời, Triệu Lệ Dĩnh vẫn được xem là át chủ bài cuối cùng của "Tiêu Dao". Các chủ đề về cô và nhân vật Toái Mộng Tiên Quân nhanh chóng thu hút hơn 70 triệu lượt đọc trên Weibo, trong khi video giới thiệu vai diễn trên Douyin nhận hơn 600.000 lượt yêu thích chỉ sau chưa đầy một ngày.

Triệu Lệ Dĩnh là ngôi sao có sức hút hàng đầu làng giải trí Hoa ngữ, mỗi hoạt động của cô đều tạo được sức chú ý lớn. Nhiều khán giả thừa nhận rằng, họ ban đầu không có ý định xem "Tiêu Dao" nhưng vì sự xuất hiện của Triệu Lệ Dĩnh mà quyết định theo dõi bộ phim. Nhờ các vai diễn thành công trước đây, cô đã xây dựng được lượng fan hùng hậu, tạo hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ cho mọi dự án mình tham gia.

Năm 2025 được xem là một năm nhiều biến động với Triệu Lệ Dĩnh, khi cả các dự án điện ảnh lẫn truyền hình cô tham gia đều không đạt được thành tích như kỳ vọng. Bộ phim điện ảnh "Hoa hướng dương" ra mắt vào tháng 4 thu về 200 triệu NDT (khoảng 700 tỉ đồng) nhưng lại vấp phải nhiều lời chỉ trích từ khán giả.

Không chỉ điện ảnh, phim ngắn "Tại nhân gian" phát sóng cuối tháng 5 cũng chịu nhiều lời phê bình về kịch bản nhạt nhẽo, diễn xuất thụt lùi. Bộ phim ghi nhận điểm Douban 6,7 với hơn 50.000 lượt đánh giá, trong khi lượt xem trung bình chỉ đạt 8,86 triệu/tập.