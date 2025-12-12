Triệu Lộ Tư 'vượt mặt' Bạch Lộc và Triệu Lệ Dĩnh trở thành mỹ nhân hot nhất năm 2025

Sao quốc tế 12/12/2025 08:30

Mới đây, danh sách Top 10 mỹ nhân có lượng xem hashtag TikTok lớn nhất đã được công bố, qua đó cho thấy rõ mức độ phổ biến và sức hấp dẫn thương mại của dàn diễn viên trẻ hiện nay.

Triệu Lộ Tư giữ ngôi đầu bảng với 41 tỉ lượt xem hashtag TikTok. Các bộ phim lên sóng năm 2025 giúp cô lập nhiều kỷ lục trên Tencent, đạt nhiệt độ 32.638 và trung bình hơn 63 triệu lượt xem mỗi tập - cao nhất nền tảng năm nay.

Sức ảnh hưởng quốc tế của cô cũng tăng mạnh khi một bài đăng liên quan trên Facebook vượt 1,1 triệu tương tác. Sau thời gian tạm dừng hoạt động vì trầm cảm và rắc rối hợp đồng, Triệu Lộ Tư có màn trở lại ấn tượng, khẳng định vị thế ngôi sao lưu lượng hàng đầu.

Triệu Lộ Tư 'vượt mặt' Bạch Lộc và Triệu Lệ Dĩnh trở thành mỹ nhân hot nhất năm 2025 - Ảnh 1

Đứng thứ hai với 23,9 tỉ lượt xem, Bạch Lộc ghi dấu nhờ 3 dự án ăn khách thuộc các thể loại hiện đại, cổ trang và tiên hiệp. Những tác phẩm nổi bật như "Bắc Thượng", "Lâm Giang Tiên" giúp cô duy trì sức nóng và củng cố chỗ đứng trong nhóm diễn viên nữ thế hệ mới.

 

Trình Tiêu xếp thứ ba trong bảng xếp hạng với 10,5 tỉ lượt xem. Cô hoạt động năng nổ ở cả show truyền hình và phim ảnh, đảm nhận vai trò cố vấn sân khấu tại "Vô Địch Thiếu Niên", tham gia "Xuân Vãn CCTV" và nhiều chương trình nghệ thuật. Hình ảnh chuyên nghiệp và năng lượng tích cực giúp cô được đánh giá là nghệ sĩ đa năng nổi bật.

Với 8,9 tỉ lượt xem, Nhiệt Ba tiếp tục giữ vững sức hút nhờ giá trị thương mại mạnh và loạt hợp đồng thời trang lớn. Dù tác phẩm gây tranh cãi, nhân vật Nhiếp Cửu La vẫn giúp cô phủ sóng dày đặc trên mạng xã hội.

Triệu Lộ Tư 'vượt mặt' Bạch Lộc và Triệu Lệ Dĩnh trở thành mỹ nhân hot nhất năm 2025 - Ảnh 2

Dương Tử nhận được 7,9 tỉ lượt xem trong năm qua. Cô gây tiếng vang với "Quốc Sắc Phương Hoa", nhận đề cử Bạch Ngọc Lan và nhiều đánh giá tích cực về diễn xuất. Các buổi livestream chia sẻ kinh nghiệm nghề và dự án Gia Nghiệp cũng giúp cô ghi điểm nhờ hình ảnh chuyên nghiệp, chân thành.

Năm 2025, Ngu Thư Hân sa sút rõ rệt khi phim mới không tạo hiệu ứng và cô liên tục vướng lùm xùm. Tuy nhiên, sự tò mò của cư dân mạng lại khiến lượt hashtag của cô tăng mạnh, giúp cô giữ vị trí thứ 6 với 7,9 tỉ lượt xem

Sức hút của Chương Nhược Nam tăng mạnh nhờ "Khó Dỗ Dành" và khoảnh khắc “cô dâu chạy trốn” gây bùng nổ mạng xã hội, giúp hình ảnh cô trở nên nổi bật hơn trong lứa diễn viên trẻ với 6,3 tỉ lượt xem.

Tạo hình “mỹ nhân ngọc trai” tại "Đêm Hội Gào Thét" giúp Vương Sở Nhiên chiếm trọn spotlight. Với tính cách dễ thương, thẳng thắn và hai phim mới chuẩn bị lên sóng, cô được kỳ vọng có cú bứt phá lớn. Trong năm qua, cô nhận được 6,2 tỉ lượt xem hashtag TikTok.

 

Triệu Lộ Tư 'vượt mặt' Bạch Lộc và Triệu Lệ Dĩnh trở thành mỹ nhân hot nhất năm 2025 - Ảnh 3

Cúc Tịnh Y duy trì sức hút với 6 tỉ lượt xem nhờ thành công của Hoa Gian Lệnh, cùng loạt xu hướng viral từ các buổi livestream, cho thấy giá trị thương mại ổn định.

Dù đứng thứ 10, với 5,5 tỉ lượt xem, Triệu Lệ Dĩnh vẫn là biểu tượng của nhóm 85 hoa. Cô được mệnh danh “nữ hoàng rating” khi liên tiếp thành công ở nhiều dòng phim khác nhau và sở hữu nhiều giải thưởng lớn. Với sự ổn định hiếm có sau hơn 15 năm hoạt động, cô tiếp tục là gương mặt bảo chứng danh tiếng hàng đầu của Cbiz.

Mới đây, thông tin về mức cát-xê của diễn viên Hoa ngữ đang gây bàn tán. Thù lao diễn viên hiện nay không còn được như ở giai đoạn đỉnh cao 2015 - 2018, thời kỳ “cát-xê trăm triệu tệ” đã chấm dứt.

