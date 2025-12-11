Sự nghiệp bất bênh của Angelababy sau ồn ào liên quan đến Lisa (Blackpink)

Sao quốc tế 11/12/2025 17:15

Mới đây, một bài thống kê những diễn viên Hoa ngữ đã không gia nhập đoàn phim một thời gian dài thu hút sự chú ý.

 

Mới đây, một bài thống kê những diễn viên Hoa ngữ đã không gia nhập đoàn phim một thời gian dài thu hút sự chú ý. Đáng chú ý, Angelababy là nữ diễn viên đã trải qua hơn 930 ngày không nhận được bất kỳ dự án phim nào. Sự vắng bóng kéo dài của mỹ nhân sinh năm 1989 trên màn ảnh Hoa ngữ trở thành chủ đề bàn tán.

Giới giải trí đều biết rằng, Angelababy không nhận được lời mời đóng phim là do lùm xùm liên quan đến việc nữ diễn viên đi xem màn trình diễn của Lisa (Blackpink) ở hộp đêm Crazy Horse Paris vào cuối năm 2023.

Bộ phim gần nhất mà Angelababy tham gia là “Tương tư lệnh”, đóng máy tháng 5.2023. Nhưng đến tháng 10 cùng năm đó, Angelababy bất ngờ bị “tẩy chay” và bị đóng băng hoạt động ở thị trường Trung Quốc đại lục. Bởi việc cô tới hộp đêm ủng hộ buổi biểu diễn của Lisa bị xem là hành vi gây ảnh hưởng xấu đến giới trẻ.

Sự nghiệp bất bênh của Angelababy sau ồn ào liên quan đến Lisa (Blackpink) - Ảnh 1

Song, truyền thông cho rằng, lệnh “cấm sóng” không phải lý do duy nhất khiến sự nghiệp của Angelababy lao dốc. Dù không xét đến scandal, Angelababy vốn chưa bao giờ có nền tảng diễn xuất đủ vững vàng để vượt qua khủng hoảng.

Từ khi ra mắt đến nay, nữ diễn viên luôn bị gán mác “bình hoa di động”. Việc trở thành vợ của Huỳnh Hiểu Minh đã giúp Angelababy có được sự hậu thuẫn lớn, danh tiếng và địa vị trong giới giải trí vươn lên top đầu.

Sự nghiệp bất bênh của Angelababy sau ồn ào liên quan đến Lisa (Blackpink) - Ảnh 2

Nhưng thành tựu trong sự nghiệp diễn viên của cô lại trái ngược với độ nổi tiếng. Angelababy chưa có những vai diễn thực sự ghi dấu ấn hay được đánh giá cao. Điều này khiến cô ngày càng chật vật trong một thị trường đang dần ưu tiên năng lực thật hơn danh tiếng.

Dù hợp tác với nhiều diễn viên nam có tiếng, khả năng diễn xuất kém cỏi của Angelababy dường như vẫn là một trong những yếu tố chính khiến tác phẩm thất bại.

Thậm chí, trong giới giải trí lan truyền cụm từ “lời nguyền Angelababy”, khi rất nhiều bạn diễn nam đóng vai chính cùng Angelababy đều có kết cục chung là bộ phim hợp tác thất bại, danh tiếng bị ảnh hưởng.

Sự nghiệp bất bênh của Angelababy sau ồn ào liên quan đến Lisa (Blackpink) - Ảnh 3

Angelababy đóng vai chính với Chung Hán Lương trong phim “Cô phương bất tự thưởng”, nam diễn viên Đặng Luân hợp tác với Angelababy trong phim “Người bạn thật sự của tôi”, sau đó Nhậm Gia Luân kết hợp với nữ diễn viên ở “Mộ sắc tâm ước”, và gần nhất là Tống Uy Long đóng cùng Angelababy trong “Tương tư lệnh”.

Tất cả tác phẩm này đều không thu hút được người xem, đặc biệt là diễn xuất của Angelababy luôn bị chê lố lăng, gượng gạo, dù đã có nhiều năm trong nghề.

Gần đây, Angelababy tham gia khóa đào tạo đạo đức và phẩm chất nghề nghiệp do Cục Quản lý Phát thanh Truyền hình Quốc gia tổ chức, để mong tìm kiếm cơ hội trở lại màn ảnh.

