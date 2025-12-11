Các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp vẫn đang phối hợp với đơn vị nghiệp vụ điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa người chạy xe máy và người đi bộ băng ngang đường.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, đến 15h30 ngày 11/12, các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp vẫn đang phối hợp với đơn vị nghiệp vụ điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa người chạy xe máy và người đi bộ băng ngang đường.

Vào lúc 13h42 cùng ngày, anh Lê Hồng Thiết (25 tuổi, ngụ xã Bình Trưng, tỉnh Đồng Tháp) chạy xe máy trên quốc lộ 1 theo hướng từ Trung Lương về tỉnh Tây Ninh.

Khi đến đoạn thuộc xã Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp thì xảy ra va chạm với ông Nguyễn Văn Hết (65 tuổi, ngụ xã Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp) đang đi bộ qua đường.

Hậu quả hai người chết tại hiện trường. Nguyên nhân ban đầu xác định do Thiết chạy xe máy đi không đúng làn đường quy định, không nhường cho người đi bộ tại nơi có vạch kẻ đường dành cho người đi bộ.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ VTC News, một vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 4/11 tại Đại lộ Thăng Long, thuộc địa bàn phường Đại Mỗ, TP Hà Nội.

Theo đó, khoảng 10h30 ngày 04/11, tại Đại lộ Thăng Long (phía dưới cầu vượt Mễ Trì) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô tải nhãn hiệu HINO mang BKS 29C–820.93 (hướng từ Tây Mỗ đi Khuất Duy Tiến) với người đi bộ sang đường. Hậu quả là người đi bộ bị thương năng được đưa đi bệnh viện cấp cứu rồi tử vong.

Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đề nghị ai biết thông tin về nội dung, diễn biến vụ tai nạn giao thông hoặc có camera hành ghi lại sự việc thì liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội (Đ/c Trần Hoài Linh – Cán bộ thụ lý, số điện thoại: 0926128439) để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

