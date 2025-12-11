Người phụ nữ đang ở trong nhà thì bị đạn bắn trúng vào cổ, nạn nhân được nhập viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Theo thông tin từ VnExpress, ngày 11/12, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an phường An Lộc tổ chức khám nghiệm tử thi, bổ sung hồ sơ điều tra, làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng khiến 1 người chết.

Nạn nhân tử vong được xác định là bà T.T.X.T (53 tuổi, ngụ phường An Lộc, tỉnh Đồng Nai), nạn nhân bị súng bắn vào cổ đã tử vong sau nhiều ngày cấp cứu.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường vụ nổ súng - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ báo Lao Động, khoảng 22h ngày 6/12, bà T.T.X.T đang ở nhà cùng gia đình tại khu phố Phú Lạc, phường An Lộc thì giật mình khi thấy cửa chính nhà bị bắn vỡ từ phía ngoài đường vào. Khi bà T.T.X.T ra phía trước hiên nhà để kiểm tra, bất ngờ bị bắn vào cổ khiến bà gục ngã.

Nghe tiếng la thất thanh của bà T, người nhà chạy ra kiểm tra, thấy nạn nhân nằm bất động, máu chảy nhiều từ cổ ra, liền hô hoán hàng xóm cùng đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Sau đó, nạn nhân được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, đến sáng 11/12, bà T đã tử vong.

Hiện Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra làm rõ

Danh tính nữ chủ mưu vụ chôn lấp gần 2.900 tấn chất thải trái phép ở TP.HCM Ngày 11/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã làm rõ vụ việc đổ, thải, chôn lấp chất thải trái quy định về bảo vệ môi trường tại bãi đất trống số 5/4 đường số 11, khu phố 1, phường An Khánh, với tổng khối lượng lên đến gần 2.900 tấn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/danh-tinh-nguoi-phu-nu-o-ong-nai-bi-trung-an-tu-vong-khi-o-nha-748409.html