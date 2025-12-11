Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 11/12/2025, 3 con giáp quan lộ rộng mở, được Thần Tài nuông chiều, chạm đỉnh vinh quang, vận đào hoa ghé thăm

Tâm linh - Tử vi 11/12/2025 06:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp quan lộ rộng mở, được Thần Tài nuông chiều, chạm đỉnh vinh quang, vận đào hoa ghé thăm vào đúng hôm nay, thứ 5 ngày 11/12/2025 này nhé!

Con giáp tuổi Sửu 

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 11/12/2025, nhờ có Chính quan giúp sức, Sửu không tốn nhiều thời gian cho công việc, học hành tiếp thu rất nhanh, làm gì cũng khiến người khác vừa mắt. Ngày tốt cho những việc như thi cử, soạn bài, chuẩn bị tài liệu công việc, chuyển việc, sắp xếp lại kế hoạch, làm quen với công việc mới.

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 11/12/2025, 3 con giáp quan lộ rộng mở, được Thần Tài nuông chiều, chạm đỉnh vinh quang, vận đào hoa ghé thăm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hôm nay tâm trạng bạn rất tốt, nụ cười rạng rỡ của bạn rất thu hút người khác phái, nhưng hãy cẩn thận với những lời tán tỉnh không mong muốn khiến bản thân phải bực bội, ấm ức mấy ngày liền. Những ai không cùng tần số, tuổi Sửu nên tránh xa họ càng xa càng tốt vì họ không đem lại lợi ích gì cho bạn.

Con giáp tuổi Tý 

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 11/12/2025, vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Tý vô cùng suôn sẻ. Con giáp này luôn nghiêm túc trong công việc, nhờ thế sẽ nhận được những kết quả rất đáng ngưỡng mộ. Bản mệnh được mọi người yêu mến, khâm phục và có thể được thăng chức ngay trong hôm nay.

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 11/12/2025, 3 con giáp quan lộ rộng mở, được Thần Tài nuông chiều, chạm đỉnh vinh quang, vận đào hoa ghé thăm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong ngày ngũ hành Thủy sinh Mộc, đường tình duyên tiến triển êm đẹp. Mối quan hệ giữa bản mệnh và người thân rất hài hòa và yên ấm. Mỗi khi gặp khó khăn hoặc bế tắc, con giáp này có thể tâm sự thẳng thắn với nửa kia của mình, chỉ cần hai người đồng lòng sẽ giải quyết được mọi việc.

Con giáp tuổi Mão 

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 11/12/2025, người tuổi Mão cho thấy đường công danh của con giáp này có những bước thăng tiến bất ngờ. Bạn may mắn gặp đúng thời thế, lại được quý nhân nâng đỡ nên có cơ hội được cất nhắc lên vị trí cao hơn. Thời điểm này, không chỉ làm tốt công việc hiện tại mà bản mệnh còn định hướng tương lai, nghiên cứu kĩ lưỡng những đường phát triển bản thân để có thể mở rộng công việc, phát triển quy mô, thu thêm thành quả. 

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 11/12/2025, 3 con giáp quan lộ rộng mở, được Thần Tài nuông chiều, chạm đỉnh vinh quang, vận đào hoa ghé thăm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Ngày Mộc sinh Hỏa, tình cảm lứa đôi cũng duy trì ở mức hài hòa. Dẫu rằng vẫn có những lúc không tránh được đôi co, mâu thuẫn, nhưng sau cùng tất cả đều tan biến nhanh, không khí gia đình an yên, đầm ấm. Người độc thân tạm hài lòng với những mối quan hệ hiện có.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 4/12/2025, 3 con giáp Trời Đất giao hòa, tứ linh tụ hội, mở cửa đón Tài Lộc, làm chơi ăn thật, vươn lên làm giàu, sống trong Phú Quý

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 4/12/2025, 3 con giáp Trời Đất giao hòa, tứ linh tụ hội, mở cửa đón Tài Lộc, làm chơi ăn thật, vươn lên làm giàu, sống trong Phú Quý

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp Trời Đất giao hòa, tứ linh tụ hội, mở cửa đón Tài Lộc, làm chơi ăn thật, vươn lên làm giàu, sống trong Phú Quý vào đúng hôm nay, thứ 5 ngày 4/12/2025 này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Sáu 12/12/2025, 3 con giáp nhân từ nên Thần Tài thưởng lộc, tiền bạc sum suê, tiền vàng sáng chói, giàu nứt đố đổ vách

Đúng ngày mai, thứ Sáu 12/12/2025, 3 con giáp nhân từ nên Thần Tài thưởng lộc, tiền bạc sum suê, tiền vàng sáng chói, giàu nứt đố đổ vách

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 12/12/2025, Thần Tài che chở, quý nhân nâng bước, 3 con giáp tiền tài ngập lối, 'gánh vàng, gánh bạc' về nhà, vận trình cuộc sống thăng tiến bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Sáu 12/12/2025, Thần Tài che chở, quý nhân nâng bước, 3 con giáp tiền tài ngập lối, 'gánh vàng, gánh bạc' về nhà, vận trình cuộc sống thăng tiến bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Tử vi thứ Sáu 12/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất tài lộc vượng phát, sự nghiệp hanh thông, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên tiếp

Tử vi thứ Sáu 12/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất tài lộc vượng phát, sự nghiệp hanh thông, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên tiếp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 11/12/2025, 3 con giáp quan lộ rộng mở, được Thần Tài nuông chiều, chạm đỉnh vinh quang, vận đào hoa ghé thăm

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 11/12/2025, 3 con giáp quan lộ rộng mở, được Thần Tài nuông chiều, chạm đỉnh vinh quang, vận đào hoa ghé thăm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 11/6/2024, 3 con giáp nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng hôm nay, thứ Năm 11/6/2024, 3 con giáp nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Quả gấc có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng phải hết sức lưu ý khi sử dụng

Quả gấc có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng phải hết sức lưu ý khi sử dụng

Sống khỏe 2 giờ 38 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 11/6/2024, 3 con giáp sự nghiệp như 'nước đẩy thuyền lên', dễ dàng kiếm tiền như cỗ máy, thong dong hưởng tài lộc ùa về nhà

Sau hôm nay, thứ Năm 11/6/2024, 3 con giáp sự nghiệp như 'nước đẩy thuyền lên', dễ dàng kiếm tiền như cỗ máy, thong dong hưởng tài lộc ùa về nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/12/2025), 3 con giáp lương thưởng 'kếch xù', giải quyết công việc dễ như trở bàn tay, ngồi hưởng lộc về đầy tay

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/12/2025), 3 con giáp lương thưởng 'kếch xù', giải quyết công việc dễ như trở bàn tay, ngồi hưởng lộc về đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Cuối ngày hôm nay (11/12/2025), 3 con giáp Thần Tài nâng đỡ, quý nhân soi đường, công danh thăng tiến, tiền vàng hưởng mãi không hết

Cuối ngày hôm nay (11/12/2025), 3 con giáp Thần Tài nâng đỡ, quý nhân soi đường, công danh thăng tiến, tiền vàng hưởng mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 38 phút trước
Trong 3 ngày 15, 16, và 17 tháng 12, 3 con giáp vận thế thịnh vượng, tiền tài và sự nghiệp đều lên đỉnh thăng hoa, ngồi mát ăn bát vàng

Trong 3 ngày 15, 16, và 17 tháng 12, 3 con giáp vận thế thịnh vượng, tiền tài và sự nghiệp đều lên đỉnh thăng hoa, ngồi mát ăn bát vàng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Bộ Y tế đình chỉ, thu hồi hàng loạt dầu gội, dầu xả, kem dưỡng da

NÓNG: Bộ Y tế đình chỉ, thu hồi hàng loạt dầu gội, dầu xả, kem dưỡng da

Bàng hoàng nữ sinh lớp 10 bị đánh hội đồng giữa tiếng hò reo của nhiều người

Bàng hoàng nữ sinh lớp 10 bị đánh hội đồng giữa tiếng hò reo của nhiều người

Tình cũ nghẹn ngào tiễn biệt nghệ sĩ Thương Tín: 'Đời người hữu hạn, mong anh an nghỉ'

Tình cũ nghẹn ngào tiễn biệt nghệ sĩ Thương Tín: 'Đời người hữu hạn, mong anh an nghỉ'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Sáu 12/12/2025, 3 con giáp nhân từ nên Thần Tài thưởng lộc, tiền bạc sum suê, tiền vàng sáng chói, giàu nứt đố đổ vách

Đúng ngày mai, thứ Sáu 12/12/2025, 3 con giáp nhân từ nên Thần Tài thưởng lộc, tiền bạc sum suê, tiền vàng sáng chói, giàu nứt đố đổ vách

Đúng ngày mai, thứ Sáu 12/12/2025, Thần Tài che chở, quý nhân nâng bước, 3 con giáp tiền tài ngập lối, 'gánh vàng, gánh bạc' về nhà, vận trình cuộc sống thăng tiến bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Sáu 12/12/2025, Thần Tài che chở, quý nhân nâng bước, 3 con giáp tiền tài ngập lối, 'gánh vàng, gánh bạc' về nhà, vận trình cuộc sống thăng tiến bất ngờ

Tử vi thứ Sáu 12/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất tài lộc vượng phát, sự nghiệp hanh thông, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên tiếp

Tử vi thứ Sáu 12/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất tài lộc vượng phát, sự nghiệp hanh thông, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên tiếp

Đúng hôm nay, thứ Năm 11/6/2024, 3 con giáp nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng hôm nay, thứ Năm 11/6/2024, 3 con giáp nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Sau hôm nay, thứ Năm 11/6/2024, 3 con giáp sự nghiệp như 'nước đẩy thuyền lên', dễ dàng kiếm tiền như cỗ máy, thong dong hưởng tài lộc ùa về nhà

Sau hôm nay, thứ Năm 11/6/2024, 3 con giáp sự nghiệp như 'nước đẩy thuyền lên', dễ dàng kiếm tiền như cỗ máy, thong dong hưởng tài lộc ùa về nhà

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/12/2025), 3 con giáp lương thưởng 'kếch xù', giải quyết công việc dễ như trở bàn tay, ngồi hưởng lộc về đầy tay

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/12/2025), 3 con giáp lương thưởng 'kếch xù', giải quyết công việc dễ như trở bàn tay, ngồi hưởng lộc về đầy tay