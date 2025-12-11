Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 11/12/2025, 3 con giáp quan lộ rộng mở, được Thần Tài nuông chiều, chạm đỉnh vinh quang, vận đào hoa ghé thăm

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 11/12/2025, nhờ có Chính quan giúp sức, Sửu không tốn nhiều thời gian cho công việc, học hành tiếp thu rất nhanh, làm gì cũng khiến người khác vừa mắt. Ngày tốt cho những việc như thi cử, soạn bài, chuẩn bị tài liệu công việc, chuyển việc, sắp xếp lại kế hoạch, làm quen với công việc mới.

Hôm nay tâm trạng bạn rất tốt, nụ cười rạng rỡ của bạn rất thu hút người khác phái, nhưng hãy cẩn thận với những lời tán tỉnh không mong muốn khiến bản thân phải bực bội, ấm ức mấy ngày liền. Những ai không cùng tần số, tuổi Sửu nên tránh xa họ càng xa càng tốt vì họ không đem lại lợi ích gì cho bạn.

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 11/12/2025, vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Tý vô cùng suôn sẻ. Con giáp này luôn nghiêm túc trong công việc, nhờ thế sẽ nhận được những kết quả rất đáng ngưỡng mộ. Bản mệnh được mọi người yêu mến, khâm phục và có thể được thăng chức ngay trong hôm nay.

Ảnh minh họa: Internet

Trong ngày ngũ hành Thủy sinh Mộc, đường tình duyên tiến triển êm đẹp. Mối quan hệ giữa bản mệnh và người thân rất hài hòa và yên ấm. Mỗi khi gặp khó khăn hoặc bế tắc, con giáp này có thể tâm sự thẳng thắn với nửa kia của mình, chỉ cần hai người đồng lòng sẽ giải quyết được mọi việc.

Con giáp tuổi Mão

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 11/12/2025, người tuổi Mão cho thấy đường công danh của con giáp này có những bước thăng tiến bất ngờ. Bạn may mắn gặp đúng thời thế, lại được quý nhân nâng đỡ nên có cơ hội được cất nhắc lên vị trí cao hơn. Thời điểm này, không chỉ làm tốt công việc hiện tại mà bản mệnh còn định hướng tương lai, nghiên cứu kĩ lưỡng những đường phát triển bản thân để có thể mở rộng công việc, phát triển quy mô, thu thêm thành quả.

Ảnh minh họa: Internet

Ngày Mộc sinh Hỏa, tình cảm lứa đôi cũng duy trì ở mức hài hòa. Dẫu rằng vẫn có những lúc không tránh được đôi co, mâu thuẫn, nhưng sau cùng tất cả đều tan biến nhanh, không khí gia đình an yên, đầm ấm. Người độc thân tạm hài lòng với những mối quan hệ hiện có.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!