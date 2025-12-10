NÓNG: Từ 1/7/2026, phụ nữ sinh con được nghỉ dài hơn, có từ 2 con đẻ được ưu tiên mua nhà

Đời sống 10/12/2025 13:31

Các nội dung trên được quy định tại Luật Dân số vừa được Quốc hội thông qua sáng nay, 10/12.

Theo thông tin từ báo Dân trí, sáng 10/12, 448/450 đại biểu Quốc hội có mặt (94,71% tổng số đại biểu Quốc hội) tán thành biểu quyết thông qua Luật Dân số.

Luật này quy định về truyền thông, vận động, giáo dục về dân số; duy trì mức sinh thay thế; giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh; thích ứng với già hóa dân số; nâng cao chất lượng dân số; điều kiện bảo đảm thực hiện công tác dân số.

Để duy trì mức sinh thay thế, Luật Dân số quy định nhiều biện pháp, trong trường hợp sinh con thứ hai, thời gian nghỉ thai sản đối với lao động nữ là 7 tháng; lao động nam là 10 ngày làm việc khi vợ sinh con.

Luật cũng nêu rõ sẽ có hỗ trợ tài chính khi sinh con đối với phụ nữ dân tộc thiểu số rất ít người; hỗ trợ tài chính khi sinh con đối với phụ nữ ở tỉnh, thành phố có mức sinh dưới mức sinh thay thế và hỗ trợ tài chính khi sinh con đối với phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi.

Đặc biệt, theo quy định của luật, người có từ 2 con đẻ trở lên sẽ được ưu tiên mua, thuê mua hoặc thuê nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở.

NÓNG: Từ 1/7/2026, phụ nữ sinh con được nghỉ dài hơn, có từ 2 con đẻ được ưu tiên mua nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Luật đồng thời quy định biện pháp khác do Chính phủ quyết định. Căn cứ điều kiện kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ, Chính phủ quy định mức hưởng, trình tự, thủ tục cho các chính sách trên.

Báo cáo giải trình, tiếp thu về nội dung này, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết đây là nội dung được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm.

Luật Dân số đã quy định khung định hướng chính sách tổng thể, căn cơ như chính sách lao động, việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, trợ cấp, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, nhà ở và chính sách khác nhằm gia tăng tỷ lệ sinh để đạt được mức sinh thay thế bền vững.

Đề xuất nam giới có 2 con đẻ mà không có vợ được ưu tiên mua nhà ở xã hội

Việc hỗ trợ tăng thời gian nghỉ thai sản, hỗ trợ tài chính khi sinh con được phân nhóm theo đối tượng, địa phương và ưu tiên mua, thuê mua hoặc thuê nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về Nhà ở.

Liên quan quy định về giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, Luật quy định khuyến khích đưa nội dung không trọng nam hơn nữ, không lựa chọn giới tính khi sinh vào hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư.

Luật Dân số nêu rõ việc đình chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người có hành vi thông báo, tiết lộ giới tính thai nhi để phá thai. Việc đình chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh thực hiện theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh.

Định kỳ hằng năm cơ quan thống kê Trung ương công bố tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh để Chính phủ, chính quyền địa phương cấp tỉnh xây dựng, thực hiện biện pháp can thiệp phù hợp.

NÓNG: Từ 1/7/2026, phụ nữ sinh con được nghỉ dài hơn, có từ 2 con đẻ được ưu tiên mua nhà - Ảnh 2
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Lao Động, Chương IV của Luật quy định những nội dung liên quan thích ứng với già hóa dân số, trong đó nêu biện pháp thích ứng với già hóa dân số là chủ động chuẩn bị cho tuổi già; chăm sóc người cao tuổi; Phát triển nguồn nhân lực chăm sóc người cao tuổi; các biện pháp về phụng dưỡng, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi được quy định của pháp luật về người cao tuổi, pháp luật khác có liên quan.

 

Để chủ động chuẩn bị cho tuổi già, Luật quy định nhiều nội dung, trong đó nêu rõ cá nhân chủ động chuẩn bị cho tuổi già ngay từ khi còn trẻ thông qua việc chuẩn bị về sức khỏe, tài chính, tâm lý; Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tham gia học tập, nâng cao kiến thức, kỹ năng để duy trì sức khỏe thể chất, tinh thần và chức năng xã hội; tham gia các hoạt động hỗ trợ chăm sóc người cao tuổi.

Luật Dân số nêu rõ Nhà nước có chính sách hỗ trợ các nhóm đối tượng ưu tiên chủ động chuẩn bị cho tuổi già, đồng thời khuyến khích cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hỗ trợ các cá nhân tham gia chuẩn bị cho tuổi già phù hợp với nhu cầu của từng nhóm người cao tuổi.

Khuyến khích cá nhân tham gia bảo hiểm sức khỏe theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm, cũng là định hướng được nêu trong Luật Dân số.

Luật Dân số gồm 8 chương, 30 điều và sẽ có hiệu lực thi hành từ 1/7/2026.

Tạm giữ tài xế ô tô tải nghi cán qua người đi bộ 2 lần gây tử vong

Tạm giữ tài xế ô tô tải nghi cán qua người đi bộ 2 lần gây tử vong

Ngày 10/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ tài xế Đ.V.N. (34 tuổi, ngụ xã Lộc Quang, tỉnh Đồng Nai) để điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông gây chết người có dấu hiệu bất thường.

Xem thêm
Từ khóa:   phụ nữ sinh con tin moi phụ nữ sinh 2 con

TIN MỚI NHẤT

Trong 7 ngày liên tiếp (14/12-20/12/2025), 3 con giáp trúng đậm LỘC Phú Quý, tiền tài phủ quanh nhà, tay trái chạm vàng, tay phải vét LỘC

Trong 7 ngày liên tiếp (14/12-20/12/2025), 3 con giáp trúng đậm LỘC Phú Quý, tiền tài phủ quanh nhà, tay trái chạm vàng, tay phải vét LỘC

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
'Nam thần đẹp nhất Đài Loan' thấy như rơi xuống vực thẳm khi biết mắc ung thư

'Nam thần đẹp nhất Đài Loan' thấy như rơi xuống vực thẳm khi biết mắc ung thư

Sao quốc tế 53 phút trước
Đám tang vắng lặng của Thương Tín: Người thân mong ông yên nghỉ, không còn chịu ồn ào

Đám tang vắng lặng của Thương Tín: Người thân mong ông yên nghỉ, không còn chịu ồn ào

Hậu trường 58 phút trước
Lê Dương Bảo Lâm bất ngờ cầu cứu, fanmeeting ế vé thật hay chỉ là chiêu trò?

Lê Dương Bảo Lâm bất ngờ cầu cứu, fanmeeting ế vé thật hay chỉ là chiêu trò?

Hậu trường 1 giờ 14 phút trước
Trúng số độc đắc vào cuối ngày hôm nay 10/12/2025, 3 con giáp cầu được ước thấy, đánh đâu thắng đó, cuộc sống sung túc viên mãn

Trúng số độc đắc vào cuối ngày hôm nay 10/12/2025, 3 con giáp cầu được ước thấy, đánh đâu thắng đó, cuộc sống sung túc viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Bàng hoàng nữ sinh lớp 10 bị đánh hội đồng giữa tiếng hò reo của nhiều người

Bàng hoàng nữ sinh lớp 10 bị đánh hội đồng giữa tiếng hò reo của nhiều người

Đời sống 1 giờ 30 phút trước
Đêm nhạc thuộc chuỗi sự kiện “Vũ trụ dưỡng chất One Aptamil” quy tụ dàn ca sĩ, em xinh, anh tài đình đám

Đêm nhạc thuộc chuỗi sự kiện “Vũ trụ dưỡng chất One Aptamil” quy tụ dàn ca sĩ, em xinh, anh tài đình đám

Sức khỏe 1 giờ 34 phút trước
NÓNG: Từ 1/7/2026, phụ nữ sinh con được nghỉ dài hơn, có từ 2 con đẻ được ưu tiên mua nhà

NÓNG: Từ 1/7/2026, phụ nữ sinh con được nghỉ dài hơn, có từ 2 con đẻ được ưu tiên mua nhà

Đời sống 1 giờ 51 phút trước
Bước qua ngày 12/12/2025, 3 con giáp càng chăm chỉ càng giàu có, vận trình khởi sắc, tài lộc lẫn tình duyên đều nở rộ

Bước qua ngày 12/12/2025, 3 con giáp càng chăm chỉ càng giàu có, vận trình khởi sắc, tài lộc lẫn tình duyên đều nở rộ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Thù lao của diễn viên Hoa ngữ đã giảm mạnh, Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân nhận được bao nhiêu?

Thù lao của diễn viên Hoa ngữ đã giảm mạnh, Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân nhận được bao nhiêu?

Sao quốc tế 2 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Bộ Y tế đình chỉ, thu hồi hàng loạt dầu gội, dầu xả, kem dưỡng da

NÓNG: Bộ Y tế đình chỉ, thu hồi hàng loạt dầu gội, dầu xả, kem dưỡng da

NÓNG: 'Tổng tài' trong vụ hành hung nhân viên quán cà phê bị bắt

NÓNG: 'Tổng tài' trong vụ hành hung nhân viên quán cà phê bị bắt

Xe buýt đâm trúng container trên cao tốc, 7 người tử vong, 11 người bị thương

Xe buýt đâm trúng container trên cao tốc, 7 người tử vong, 11 người bị thương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhà dân bốc cháy ngùn ngụt trên phố Lò Đúc ở Hà Nội

Nhà dân bốc cháy ngùn ngụt trên phố Lò Đúc ở Hà Nội

Bàng hoàng nữ sinh lớp 10 bị đánh hội đồng giữa tiếng hò reo của nhiều người

Bàng hoàng nữ sinh lớp 10 bị đánh hội đồng giữa tiếng hò reo của nhiều người

Tạm giữ tài xế ô tô tải nghi cán qua người đi bộ 2 lần gây tử vong

Tạm giữ tài xế ô tô tải nghi cán qua người đi bộ 2 lần gây tử vong

Vinh dự đón đoàn Arkopharma Pháp đến làm việc tại Việt Nam: Bước tiến mới trong hợp tác chiến lược cùng Arkopharma Việt Nam

Vinh dự đón đoàn Arkopharma Pháp đến làm việc tại Việt Nam: Bước tiến mới trong hợp tác chiến lược cùng Arkopharma Việt Nam

NÓNG: Bộ Y tế đình chỉ, thu hồi hàng loạt dầu gội, dầu xả, kem dưỡng da

NÓNG: Bộ Y tế đình chỉ, thu hồi hàng loạt dầu gội, dầu xả, kem dưỡng da

Nữ đối tượng lột bông tai của bé 5 tuổi đang chơi trước nhà rồi tẩu thoát

Nữ đối tượng lột bông tai của bé 5 tuổi đang chơi trước nhà rồi tẩu thoát