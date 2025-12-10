Ngày 10/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ tài xế Đ.V.N. (34 tuổi, ngụ xã Lộc Quang, tỉnh Đồng Nai) để điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông gây chết người có dấu hiệu bất thường.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 10/12, Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ tài xế Đ.V.N. (34 tuổi, ngụ xã Lộc Quang) để điều tra vụ tai nạn giữa xe tải và người đi bộ khiến một người chết.

Nạn nhân là ông Phạm Văn Đực, 66 tuổi, ngụ xã Tân Hưng, tỉnh Đồng Nai.

Thông tin ban đầu, khoảng 11h30 ngày 9-12, tài xế Đ.V.N. lái xe tải biển số 60C-536.xx, lưu thông trên đường ĐT 757, hướng từ tỉnh Đồng Nai đi Tây Ninh.

Khi đến khu vực ấp Trung Sơn (xã Tân Hưng), xe tải vừa vượt qua một ô tô khác thì xảy ra va chạm với ông Đực lúc này từ bên phải đang băng ngang đường.

Hiện trường ô tô cán qua nạn nhân - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, cú va chạm khiến ông Đực bị hất văng ngã xuống đường bên phải, còn xe tải ở làn đường bên trái.

Sau khi lùi lại khoảng nửa mét, xe tải bất ngờ tiến tới trước cán qua người nạn nhân trước khi dừng ở lề đường bên phải.

Vụ tai nạn khiến ông Đực chết tại chỗ.

Toàn bộ diễn biến vụ tai nạn được camera hành trình của ô tô phía sau ghi lại.

Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an xã Tân Hưng đang điều tra, làm rõ vụ việc.

