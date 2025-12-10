Tạm giữ tài xế ô tô tải nghi cán qua người đi bộ 2 lần gây tử vong

Đời sống 10/12/2025 12:01

Ngày 10/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ tài xế Đ.V.N. (34 tuổi, ngụ xã Lộc Quang, tỉnh Đồng Nai) để điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông gây chết người có dấu hiệu bất thường.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 10/12, Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ tài xế Đ.V.N. (34 tuổi, ngụ xã Lộc Quang) để điều tra vụ tai nạn giữa xe tải và người đi bộ khiến một người chết.

Nạn nhân là ông Phạm Văn Đực, 66 tuổi, ngụ xã Tân Hưng, tỉnh Đồng Nai.

Thông tin ban đầu, khoảng 11h30 ngày 9-12, tài xế Đ.V.N. lái xe tải biển số 60C-536.xx, lưu thông trên đường ĐT 757, hướng từ tỉnh Đồng Nai đi Tây Ninh.

 

Khi đến khu vực ấp Trung Sơn (xã Tân Hưng), xe tải vừa vượt qua một ô tô khác thì xảy ra va chạm với ông Đực lúc này từ bên phải đang băng ngang đường.

Tạm giữ tài xế ô tô tải nghi cán qua người đi bộ 2 lần gây tử vong - Ảnh 1
Hiện trường ô tô cán qua nạn nhân - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, cú va chạm khiến ông Đực bị hất văng ngã xuống đường bên phải, còn xe tải ở làn đường bên trái.

Sau khi lùi lại khoảng nửa mét, xe tải bất ngờ tiến tới trước cán qua người nạn nhân trước khi dừng ở lề đường bên phải.

Vụ tai nạn khiến ông Đực chết tại chỗ.

Toàn bộ diễn biến vụ tai nạn được camera hành trình của ô tô phía sau ghi lại.

Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an xã Tân Hưng đang điều tra, làm rõ vụ việc.

NÓNG: Bộ Y tế đình chỉ, thu hồi hàng loạt dầu gội, dầu xả, kem dưỡng da

NÓNG: Bộ Y tế đình chỉ, thu hồi hàng loạt dầu gội, dầu xả, kem dưỡng da

Ngày 9/12, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) ban hành loạt quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi và yêu cầu tiêu hủy nhiều sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu do vi phạm về công thức, hồ sơ pháp lý và nguồn gốc.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn giao thông tử vong tin moi

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (11/12-12/12), 3 con giáp 'ngửa tay hứng mưa tiền, mưa bạc', sự nghiệp thăng tiến, liên tục mua nhà tậu xe sống sung túc

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (11/12-12/12), 3 con giáp 'ngửa tay hứng mưa tiền, mưa bạc', sự nghiệp thăng tiến, liên tục mua nhà tậu xe sống sung túc

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
NÓNG: Bộ Y tế đình chỉ, thu hồi hàng loạt dầu gội, dầu xả, kem dưỡng da

NÓNG: Bộ Y tế đình chỉ, thu hồi hàng loạt dầu gội, dầu xả, kem dưỡng da

Đời sống 34 phút trước
Nữ đối tượng lột bông tai của bé 5 tuổi đang chơi trước nhà rồi tẩu thoát

Nữ đối tượng lột bông tai của bé 5 tuổi đang chơi trước nhà rồi tẩu thoát

Đời sống 42 phút trước
Loại củ đang vào vụ bổ ngang nhân sâm tổ yến vì có nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Loại củ đang vào vụ bổ ngang nhân sâm tổ yến vì có nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Dinh dưỡng 45 phút trước
Lý Liên Kiệt để mặt mộc, tắt công cụ chụp ảnh, đáp tin đồn thay tim đổi máu

Lý Liên Kiệt để mặt mộc, tắt công cụ chụp ảnh, đáp tin đồn thay tim đổi máu

Sao quốc tế 1 giờ 15 phút trước
Trong 3 ngày cuối tuần (thứ 6, thứ 7, Chủ Nhật), 3 con giáp cuộc đời sang trang, nhanh chóng thoát nghèo, bạc vàng đầy tay, tiền nhiều như nước

Trong 3 ngày cuối tuần (thứ 6, thứ 7, Chủ Nhật), 3 con giáp cuộc đời sang trang, nhanh chóng thoát nghèo, bạc vàng đầy tay, tiền nhiều như nước

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Chủ tịch nước tặng Huân chương Dũng cảm cho hai công dân trôi dạt 48 giờ vì cứu người

Chủ tịch nước tặng Huân chương Dũng cảm cho hai công dân trôi dạt 48 giờ vì cứu người

Xã hội 1 giờ 36 phút trước
Thần tài trợ mệnh sau ngày 10/12/2025, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, hồng phúc sâu dày

Thần tài trợ mệnh sau ngày 10/12/2025, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, hồng phúc sâu dày

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Thời gian 6 ngày tới (12/12 - 17/12), 3 con giáp Thần Tài trao vé vàng, gặt vận may - thu lộc trời, tiền bạc không thiếu, giàu sang chạm đỉnh

Thời gian 6 ngày tới (12/12 - 17/12), 3 con giáp Thần Tài trao vé vàng, gặt vận may - thu lộc trời, tiền bạc không thiếu, giàu sang chạm đỉnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
3 con giáp ăn lộc Tổ Tiên đổi vận đổi đời, sự nghiệp 'một bước lên mây', cuộc sống giàu sang hơn người sau ngày 10/12/2025

3 con giáp ăn lộc Tổ Tiên đổi vận đổi đời, sự nghiệp 'một bước lên mây', cuộc sống giàu sang hơn người sau ngày 10/12/2025

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Xe buýt đâm trúng container trên cao tốc, 7 người tử vong, 11 người bị thương

Xe buýt đâm trúng container trên cao tốc, 7 người tử vong, 11 người bị thương

NÓNG: 'Tổng tài' trong vụ hành hung nhân viên quán cà phê bị bắt

NÓNG: 'Tổng tài' trong vụ hành hung nhân viên quán cà phê bị bắt

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 10/12/2025, 3 con giáp Thần Tài báo mộng vàng son, sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 10/12/2025, 3 con giáp Thần Tài báo mộng vàng son, sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền đẻ ra tiền

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vinh dự đón đoàn Arkopharma Pháp đến làm việc tại Việt Nam: Bước tiến mới trong hợp tác chiến lược cùng Arkopharma Việt Nam

Vinh dự đón đoàn Arkopharma Pháp đến làm việc tại Việt Nam: Bước tiến mới trong hợp tác chiến lược cùng Arkopharma Việt Nam

NÓNG: Bộ Y tế đình chỉ, thu hồi hàng loạt dầu gội, dầu xả, kem dưỡng da

NÓNG: Bộ Y tế đình chỉ, thu hồi hàng loạt dầu gội, dầu xả, kem dưỡng da

Nữ đối tượng lột bông tai của bé 5 tuổi đang chơi trước nhà rồi tẩu thoát

Nữ đối tượng lột bông tai của bé 5 tuổi đang chơi trước nhà rồi tẩu thoát

Giá vàng hôm nay, ngày 10/12/2025: Tăng mạnh, vàng SJC tiến gần mức 155 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 10/12/2025: Tăng mạnh, vàng SJC tiến gần mức 155 triệu đồng/lượng

Vụ tai nạn 4 người tử vong trên cao tốc: Tài xế xe khách lái xe liên tục 5 giờ, tài xế xe container dương tính ma túy

Vụ tai nạn 4 người tử vong trên cao tốc: Tài xế xe khách lái xe liên tục 5 giờ, tài xế xe container dương tính ma túy

Bàng hoàng bé trai ngã từ tầng cao chung cư xuống mái siêu thị ở Hà Đông

Bàng hoàng bé trai ngã từ tầng cao chung cư xuống mái siêu thị ở Hà Đông