Nữ đối tượng lột bông tai của bé 5 tuổi đang chơi trước nhà rồi tẩu thoát

Ngày 10/12, Công an xã Tân Vĩnh Lộc đang xác minh và truy tìm đối tượng thực hiện hành vi cướp giật tài sản nhắm vào trẻ em xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 10/12, lực lượng Công an xã Tân Vĩnh Lộc (TP.HCM) đang điều tra, truy xét những người liên quan vụ người đàn ông trình báo con gái mình bị người lạ lột lấy đôi bông tai bằng vàng.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, anh Đ.H.T. (36 tuổi, ngụ xã Tân Vĩnh Lộc) cho hay khoảng 19h50 ngày 8-12, con gái anh (5 tuổi) đang chơi cùng bạn ở con hẻm trước nhà. Theo camera an ninh khu vực ghi lại, thời điểm trên có hai người là nữ giới đi xe đạp điện đến chỗ nhóm trẻ chơi, người ngồi sau tiếp cận con gái anh T..

Cô gái đang tháo đôi bông tai của bé gái bị camera an ninh ghi lại - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Sau đó người nữ này nhìn xung quanh không có ai liền dùng tay tháo đôi bông tai của bé gái rồi bỏ đi. Bé trai chơi cùng con gái anh T. sau đó chạy vào nhà báo tin bé gái bị người ta lấy mất bông tai. Anh T. chạy ra thì thấy con gái đang đứng khóc.

"Tôi hỏi chuyện cháu nói có chị kia đi xe đạp điện tiếp cận rồi tháo đôi bông tai. Do sự việc diễn ra quá nhanh và cháu còn nhỏ nên không kịp phản ứng", anh T. cho biết.

Vùng tai của bé Th bị tổn thương sau khi bị kẻ gian giật mạnh đôi bông tai vàng - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Lao Động, trích xuất camera an ninh của gia đình ghi nhận nghi phạm là một cô gái trẻ, di chuyển bằng xe đạp điện và có chở theo một bé gái khác. Hình ảnh cho thấy, đối tượng đã dừng xe, giả vờ kiểm tra phương tiện để quan sát. Lợi dụng lúc vắng người, cô gái này nhanh chóng áp sát, thực hiện hành vi giật bông tai của bé Th rồi tẩu thoát.

Ngay sau sự việc, anh T đã chia sẻ đoạn clip lên mạng xã hội để cảnh báo cộng đồng về thủ đoạn manh động này.

Đến tối 9/12, gia đình đã đến trụ sở Công an xã Tân Vĩnh Lộc trình báo để cơ quan chức năng điều tra, xử lý.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nu-oi-tuong-lot-bong-tai-cua-be-5-tuoi-ang-choi-truoc-nha-roi-tau-thoat-748318.html