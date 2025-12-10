Bàng hoàng bé trai ngã từ tầng cao chung cư xuống mái siêu thị ở Hà Đông

Đời sống 10/12/2025 05:15

Vào hồi 16h43, ngày 9/12, một bé trai khoảng 11 tuổi đã bị ngã từ tầng trên cao tại toà B chung cư Hồ Gươm Plaza, phường Hà Đông, TP Hà Nội.

Theo thông tin từ VietNamNet, chiều 9/12, đại diện Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa điều động phương tiện cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ để giải cứu một cháu bé bị rơi từ tầng cao chung cư xuống mái của siêu thị.

Cụ thể, hồi 16h44 cùng ngày, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo của người dân tại ngõ 102 Trần Phú (phường Hà Đông) về việc một cháu bé rơi từ tầng cao của chung cư Hồ Gươm Plaza xuống mái của siêu thị phía dưới. 

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm đã điều động 1 xe cứu nạn cứu hộ, 1 xe thang và 2 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội CC&CNCH khu vực số 4 và số 15 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội) đến hiện trường.

Bàng hoàng bé trai ngã từ tầng cao chung cư xuống mái siêu thị ở Hà Đông - Ảnh 1
Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tiếp cận cháu bé - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VTC News, một số nhân chứng cho biết, khoảng gần 16h30 cùng ngày, họ nghe thấy tiếng động lớn giống như vật nặng rơi xuống, sau đó là tiếng hô hoán.

Anh M.H., sống gần khu vực tòa chung cư Hồ Gươm Plaza kể lại: “Lúc đó tôi đang chuẩn bị dắt xe thì nghe tiếng hét vọng xuống. Chỉ vài giây sau là tiếng va chạm rất mạnh. Khi tôi chạy lại, thấy cháu nằm trên phần mái tôn bị lõm sâu. Ai cũng hoảng nhưng cố gọi nhau bình tĩnh để xem cháu có còn phản ứng hay không”.

“Nhìn cảnh đó mà ai cũng thót tim. Cháu vướng vào tấm tôn nhô ra rồi mới rơi tiếp xuống nên lực va đập giảm đi nhiều. Mong cháu sớm bình an”, ông N.H.H., sống trên đường Trần Phú nói.

Những người có mặt tại hiện trường cho biết khoảnh khắc xảy ra vụ việc quá bất ngờ, ai nấy chỉ kịp chạy tới hỗ trợ. Chị L.P., làm việc tại cửa hàng gần đó, vẫn còn run khi nhớ lại: “Ban đầu tôi tưởng mái tôn bị gió thổi hoặc rơi vật liệu xây dựng. Nhưng khi nhìn thấy cháu bé, tôi thực sự sợ. Mọi người lập tức tri hô, một số người gọi bảo vệ và công an, số khác đứng ra ngăn người dân tiến lại gần vì mái tôn có thể sập tiếp”.

Bàng hoàng bé trai ngã từ tầng cao chung cư xuống mái siêu thị ở Hà Đông - Ảnh 2Bàng hoàng bé trai ngã từ tầng cao chung cư xuống mái siêu thị ở Hà Đông - Ảnh 3
Lực lượng chức năng dùng xe thang đưa nạn nhân khỏi khu vực mái tôn để đi cấp cứu - Ảnh: VTC News

Người dân quanh khu vực cho biết cháu bé 11 tuổi, là học sinh cấp 2 tại một trường THCS trên địa bàn.

Nguyên nhân khiến bé rơi từ tầng cao đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Danh tính người đàn ông gục đầu tử vong trên xe máy TP.HCM

Danh tính người đàn ông gục đầu tử vong trên xe máy TP.HCM

Ngày 9/12, Công an phường Hiệp Bình, TPHCM đang điều tra vụ người đàn ông gục chết trên xe máy.

Xem thêm
Từ khóa:   tin moi rơi từ tầng cao tin moi

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Năm 11/12/2025, 3 con giáp Trời cao an bài vận số, tiền vàng bao phủ, Lộc đến trước ngõ, đầu tư trúng to giàu sụ

Đúng ngày mai, thứ Năm 11/12/2025, 3 con giáp Trời cao an bài vận số, tiền vàng bao phủ, Lộc đến trước ngõ, đầu tư trúng to giàu sụ

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 11/12/2025, Thần Tài xua đuổi vận xui, quý nhân mang đến tài lộc, 3 con giáp khai thông tài lộc, thu hưởng công danh, giàu có bất thình lình

Đúng ngày mai, thứ Năm 11/12/2025, Thần Tài xua đuổi vận xui, quý nhân mang đến tài lộc, 3 con giáp khai thông tài lộc, thu hưởng công danh, giàu có bất thình lình

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Tử vi thứ Năm 11/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Năm 11/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Vụ tai nạn 4 người tử vong trên cao tốc: Tài xế xe khách lái xe liên tục 5 giờ, tài xế xe container dương tính ma túy

Vụ tai nạn 4 người tử vong trên cao tốc: Tài xế xe khách lái xe liên tục 5 giờ, tài xế xe container dương tính ma túy

Đời sống 1 giờ 40 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 10/12/2025, 3 con giáp Thần Tài báo mộng vàng son, sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 10/12/2025, 3 con giáp Thần Tài báo mộng vàng son, sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 10/12/2025, 3 con giáp tiền bạc nhảy số ầm ầm, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tích lũy được tài sản 'khủng'

Đúng hôm nay, thứ Tư 10/12/2025, 3 con giáp tiền bạc nhảy số ầm ầm, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tích lũy được tài sản 'khủng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Loại rau 'nhà quê' giá chỉ vài nghìn ngoài chợ lại tốt cho dạ dày, giải độc gan và đẹp da

Loại rau 'nhà quê' giá chỉ vài nghìn ngoài chợ lại tốt cho dạ dày, giải độc gan và đẹp da

Dinh dưỡng 2 giờ 10 phút trước
Bàng hoàng bé trai ngã từ tầng cao chung cư xuống mái siêu thị ở Hà Đông

Bàng hoàng bé trai ngã từ tầng cao chung cư xuống mái siêu thị ở Hà Đông

Đời sống 2 giờ 25 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 10/12/2025, 3 con giáp may mắn đủ đường, tiền bạc của cải tăng lên gấp bội, muốn nghèo cũng khó

Sau hôm nay, thứ Tư 10/12/2025, 3 con giáp may mắn đủ đường, tiền bạc của cải tăng lên gấp bội, muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/12/2025), 3 con giáp sống hiền lương nên làm gì cũng có lộc, phú quý tự tìm đến cửa, tiền của đầy tay

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/12/2025), 3 con giáp sống hiền lương nên làm gì cũng có lộc, phú quý tự tìm đến cửa, tiền của đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Diễn viên Thương Tín qua đời ở tuổi 69, con trai ngồi thất thần trong tang lễ

Diễn viên Thương Tín qua đời ở tuổi 69, con trai ngồi thất thần trong tang lễ

NÓNG: 'Tổng tài' trong vụ hành hung nhân viên quán cà phê bị bắt

NÓNG: 'Tổng tài' trong vụ hành hung nhân viên quán cà phê bị bắt

Xe buýt đâm trúng container trên cao tốc, 7 người tử vong, 11 người bị thương

Xe buýt đâm trúng container trên cao tốc, 7 người tử vong, 11 người bị thương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vụ tai nạn 4 người tử vong trên cao tốc: Tài xế xe khách lái xe liên tục 5 giờ, tài xế xe container dương tính ma túy

Vụ tai nạn 4 người tử vong trên cao tốc: Tài xế xe khách lái xe liên tục 5 giờ, tài xế xe container dương tính ma túy

Danh tính người đàn ông gục đầu tử vong trên xe máy TP.HCM

Danh tính người đàn ông gục đầu tử vong trên xe máy TP.HCM

NÓNG: 'Tổng tài' trong vụ hành hung nhân viên quán cà phê bị bắt

NÓNG: 'Tổng tài' trong vụ hành hung nhân viên quán cà phê bị bắt

Tình tiết bất ngờ vụ cháy làm 1 người tử vong ở TP.HCM

Tình tiết bất ngờ vụ cháy làm 1 người tử vong ở TP.HCM

Nạn nhân sống sót kể khoảnh khắc xe khách va chạm xe đầu kéo làm 4 người tử vong

Nạn nhân sống sót kể khoảnh khắc xe khách va chạm xe đầu kéo làm 4 người tử vong

NÓNG: Một trẻ sơ sinh bị vùi lấp tại vườn cao su

NÓNG: Một trẻ sơ sinh bị vùi lấp tại vườn cao su