Bàng hoàng bé trai ngã từ tầng cao chung cư xuống mái siêu thị ở Hà Đông

Cụ thể, hồi 16h44 cùng ngày, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo của người dân tại ngõ 102 Trần Phú (phường Hà Đông) về việc một cháu bé rơi từ tầng cao của chung cư Hồ Gươm Plaza xuống mái của siêu thị phía dưới.

Theo thông tin từ VietNamNet, chiều 9/12, đại diện Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa điều động phương tiện cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ để giải cứu một cháu bé bị rơi từ tầng cao chung cư xuống mái của siêu thị.

Theo thông tin từ VTC News, một số nhân chứng cho biết, khoảng gần 16h30 cùng ngày, họ nghe thấy tiếng động lớn giống như vật nặng rơi xuống, sau đó là tiếng hô hoán.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm đã điều động 1 xe cứu nạn cứu hộ, 1 xe thang và 2 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội CC&CNCH khu vực số 4 và số 15 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội) đến hiện trường.

Anh M.H., sống gần khu vực tòa chung cư Hồ Gươm Plaza kể lại: “Lúc đó tôi đang chuẩn bị dắt xe thì nghe tiếng hét vọng xuống. Chỉ vài giây sau là tiếng va chạm rất mạnh. Khi tôi chạy lại, thấy cháu nằm trên phần mái tôn bị lõm sâu. Ai cũng hoảng nhưng cố gọi nhau bình tĩnh để xem cháu có còn phản ứng hay không”.

“Nhìn cảnh đó mà ai cũng thót tim. Cháu vướng vào tấm tôn nhô ra rồi mới rơi tiếp xuống nên lực va đập giảm đi nhiều. Mong cháu sớm bình an”, ông N.H.H., sống trên đường Trần Phú nói.

Những người có mặt tại hiện trường cho biết khoảnh khắc xảy ra vụ việc quá bất ngờ, ai nấy chỉ kịp chạy tới hỗ trợ. Chị L.P., làm việc tại cửa hàng gần đó, vẫn còn run khi nhớ lại: “Ban đầu tôi tưởng mái tôn bị gió thổi hoặc rơi vật liệu xây dựng. Nhưng khi nhìn thấy cháu bé, tôi thực sự sợ. Mọi người lập tức tri hô, một số người gọi bảo vệ và công an, số khác đứng ra ngăn người dân tiến lại gần vì mái tôn có thể sập tiếp”.

Lực lượng chức năng dùng xe thang đưa nạn nhân khỏi khu vực mái tôn để đi cấp cứu - Ảnh: VTC News

Người dân quanh khu vực cho biết cháu bé 11 tuổi, là học sinh cấp 2 tại một trường THCS trên địa bàn.

Nguyên nhân khiến bé rơi từ tầng cao đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.