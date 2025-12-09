Tai nạn trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi khiến 4 người tử vong. Những người sống sót kể họ tỉnh dậy sau tiếng “ầm” lớn, thấy nhiều người thân nằm bất động trong xe.

Theo thông tin từ VTC News, liên quan đến vụ xe khách va chạm với xe đầu kéo trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi khiến hàng chục người thương vong, sáng 9/12, Bệnh viện Đa khoa Quảng (TP Đà Nẵng) cho biết đang cấp cứu, điều trị cho các nạn nhân bị thương. Đang được theo dõi, điều trị tại khoa Cấp cứu của bệnh viện, anh Nguyễn Văn Ninh (29 tuổi, trú tỉnh Ninh Bình) - một trong số những nạn nhân bị thương, vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại thời điểm xảy ra vụ tai nạn.

“Khi mọi người đang ngủ thì giật mình bởi tiếng động mạnh. Tôi choàng tỉnh, thấy kính xe vỡ, mọi người hoảng loạn kêu cứu. Tôi chỉ kịp bế con gái chạy ra ngoài. May mắn cả hai cha con chỉ bị trầy xước nhẹ”, anh Ninh nhớ lại và cho biết cuối tuần trước, sau khi tổ chức đám cưới nhà gái quê ở Ninh Bình, cả nhà gồm 13 người đi xe ô tô vào tỉnh Lâm Đồng để tổ chức đám cưới ở quê chú rể. Chiều hôm qua, cả nhà quay lại quê, trong đó có cả chú rể và cô dâu. Anh Nguyễn Văn Ninh bàng hoàng kể lại vụ tai nạn - Ảnh: VTC News Theo thông tin từ VietNamNet, dâu Vũ Thị Đông (23 tuổi) - cũng là một trong số các nạn nhân, cho biết chị bị đánh thức bởi tiếng động mạnh và sự rung lắc của xe.

“Tôi đang ngủ thì nghe tiếng ầm, xe tối sầm lại. Tôi không còn biết chuyện gì ngoài tiếng gọi thất thanh của nhiều người”, chị nhớ lại. Chị Đông và chồng - anh Hoàng Văn Trung (23 tuổi), ngồi ở hàng ghế giữa. Họ mới tổ chức lễ cưới tại Lâm Đồng hai ngày trước và đang trên đường trở về Ninh Bình. Theo Trung, vì đang ngủ nên anh không hay biết gì lúc xảy ra tai nạn, chỉ tỉnh dậy thấy mọi thứ trên xe hỗn loạn, bản thân cũng bị thương. Lãnh đạo phường Tam Kỳ thăm hỏi, động viên vợ chồng cô dâu Vũ Thị Đông - Ảnh: VietNamNet Bác sĩ Nguyễn Ngọc Văn Khoa, Phó giám đốc phụ trách Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, cho biết trong số 9 nạn nhân bị thương đang được điều trị tại bệnh viện có 3 người bị thương rất nặng. Hiện các y, bác sĩ của bệnh viện đang tập trung cấp cứu, điều trị cho các bệnh nhân.

NÓNG: Một trẻ sơ sinh bị vùi lấp tại vườn cao su Nghe tiếng kêu yếu ớt và chó sủa bất thường, anh Rơ Lan Bik phát hiện bé gái sơ sinh dưới lớp đất trong lô cao su xã Ia Mơ, kịp thời bới lên đưa đi cấp cứu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nan-nhan-song-sot-ke-khoanh-khac-xe-khach-va-cham-xe-au-keo-lam-4-nguoi-tu-vong-748244.html