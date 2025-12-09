Công an điều tra vụ người đàn ông đi xe đạp tử vong trên dốc cầu Bình Lợi, phường Hiệp Bình, TP.HCM, giao thông bị ùn ứ.
Theo thông tin từ báo Dân trí, sáng 9/12, Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân người đàn ông tử vong trong lúc đạp xe tập thể dục trên đường Phạm Văn Đồng.
Khoảng 5h cùng ngày, người đàn ông 68 tuổi (ngụ tỉnh Bình Dương cũ) đạp xe tập thể dục trên đường Phạm Văn Đồng, theo hướng Thủ Đức đi sân bay Tân Sơn Nhất.
Khi đang lên dốc cầu Bình Lợi, phường Hiệp Bình, TPHCM (trước đây là TP Thủ Đức), người đàn ông loạng choạng tay lái ngã xuống đường.
Một số người đi đường đã đến sơ cứu và gọi nhân viên y tế đến kiểm tra, nhưng người đàn ông đã tử vong.
Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vụ việc xảy ra vào sáng sớm khiến giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng, một đoạn đường Phạm Văn Đồng xe di chuyển chậm.
Nhận tin báo, Công an TP.HCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan phong toả hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.