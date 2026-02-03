Đúng 12h30 hôm nay, thứ Ba 3/2/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 03/02/2026 03:45

3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ.

Tuổi Tý

Con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Tý sẽ diễn ra tương đối thuận lợi đủ đường. Đặc biệt, những người tuổi này làm công việc liên quan đến kinh doanh, đầu tư có thể có được một khoản thu nhập rủng rỉnh nhờ thu về khoản lợi nhuận kha khá.

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn sẽ đón nhận tín hiệu khởi sắc. Sau những áp lực trong công việc, bạn lại tìm trở về tổ ấm nhỏ của mình như một liều thuốc để chữa cho tâm hồn. Người độc thân cần tham gia nhiều hoạt động tập thể hơn để tìm kiếm người yêu cho mình.

 

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Ba 3/2/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Mọi công việc của người tuổi Dần sẽ diễn ra khá thuận lợi, hứa hẹn sẽ thu được thành quả xứng đáng. Nhờ sự bản lĩnh của mình, bạn đã có những quyết định đúng đắn giúp gặt hái được những thành tựu nổi bật. Vận trình tài lộc của con giáp này nở rộ nhờ biết cách nắm bắt thời cơ đúng lúc trong công việc kinh doanh.

Chuyện tình cảm của bản mệnh sẽ trở nên tốt đẹp. Người tuổi này đang còn độc thân có thể tìm thấy được bạn đời hợp ý vào ngày mai. Riêng Dần đã có chủ đang rất hạnh phúc với người ấy, chỉ cần nhìn qua ánh mắt là biết đối phương nghĩ gì.

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Ba 3/2/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Công việc của người tuổi Ngọ diễn ra “thuận buồm xuôi gió” và hanh thông bất ngờ. Nhờ biết cách khai thác điểm mạnh và cải thiện điểm yếu, bạn luôn biểu hiện xuất sắc trong công việc, đồng thời tạo ấn tượng tốt với lãnh đạo. Con giáp này có cơ hội làm đầy túi tiền của mình nếu đầu tư làm ăn ngay bây giờ.

Bên cạnh đó, vận trình tình cảm có tiến triển tốt đẹp, suôn sẻ. Người tuổi này đang có khoảng thời gian hạnh phúc, vui vẻ bên cạnh người mình yêu.

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Ba 3/2/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Sau hôm nay, thứ Ba 3/2/2026, 3 con giáp được quý nhân mở đường, tiền bạc ào ào đổ về túi, chi tiêu không cần nghĩ

Sau hôm nay, thứ Ba 3/2/2026, 3 con giáp được quý nhân mở đường, tiền bạc ào ào đổ về túi, chi tiêu không cần nghĩ

3 con giáp được quý nhân mở đường, tiền bạc ào ào đổ về túi, chi tiêu không cần nghĩ.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Tư 4/2/2026, 3 con giáp càng làm càng lãi, hoan hỷ đón Lộc, vận khí tươi tốt, sở hữu khối tài sản bạc tỷ

Đúng ngày mai, thứ Tư 4/2/2026, 3 con giáp càng làm càng lãi, hoan hỷ đón Lộc, vận khí tươi tốt, sở hữu khối tài sản bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 5 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 4/2/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Tư 4/2/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
Tử vi thứ Tư 4/2/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Tư 4/2/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Cặp vợ chồng bị phóng điện khi dựng cây nêu đón Tết: Nạn nhân có nguy cơ phải cắt cụt chi

Cặp vợ chồng bị phóng điện khi dựng cây nêu đón Tết: Nạn nhân có nguy cơ phải cắt cụt chi

Đời sống 1 giờ 5 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 3/2/2026, thời thế thay đổi, khổ tận cam lai, 3 con giáp nhận hồng phúc Trời ban, vạn sự bình yên, rước vàng thu bạc đầy nhà

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 3/2/2026, thời thế thay đổi, khổ tận cam lai, 3 con giáp nhận hồng phúc Trời ban, vạn sự bình yên, rước vàng thu bạc đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 3/2/2026, 3 con giáp Thần Tài song hành, Thần Phật kề bên, sự nghiệp thăng hoa ngoạn mục, tiền vàng chất đầy két sắt

Đúng hôm nay, thứ Ba 3/2/2026, 3 con giáp Thần Tài song hành, Thần Phật kề bên, sự nghiệp thăng hoa ngoạn mục, tiền vàng chất đầy két sắt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Vừa tan làm, nữ công nhân bị xe đầu kéo tông tử vong thương tâm

Vừa tan làm, nữ công nhân bị xe đầu kéo tông tử vong thương tâm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Ngỡ ngàng công dụng của loài hoa ăn được tại Việt Nam là "kháng sinh tự nhiên" giúp bảo vệ gan và tim mạch

Ngỡ ngàng công dụng của loài hoa ăn được tại Việt Nam là "kháng sinh tự nhiên" giúp bảo vệ gan và tim mạch

Dinh dưỡng 1 giờ 35 phút trước
Nổ bình gas khi nấu ăn: Cha tử vong, con trai 7 tuổi nhập viện cấp cứu

Nổ bình gas khi nấu ăn: Cha tử vong, con trai 7 tuổi nhập viện cấp cứu

Đời sống 1 giờ 50 phút trước
Ngày giờ đẹp nhất cúng Táo Quân 2026 để cả năm vạn sự hanh thông, tỷ sự như ý

Ngày giờ đẹp nhất cúng Táo Quân 2026 để cả năm vạn sự hanh thông, tỷ sự như ý

Không gian sống 2 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Chiều ngày 2/2/2026: Giá vàng tiếp tục lao dốc, mỗi lượng vàng miếng SJC mất hơn 22 triệu đồng

Chiều ngày 2/2/2026: Giá vàng tiếp tục lao dốc, mỗi lượng vàng miếng SJC mất hơn 22 triệu đồng

Nguyên nhân nữ công nhân tử vong khi đang hát tại tiệc tất niên ở TP.HCM

Nguyên nhân nữ công nhân tử vong khi đang hát tại tiệc tất niên ở TP.HCM

Giá vàng hôm nay, ngày 2/2/2026: Tiếp tục lao dốc, vàng SJC giảm thêm 5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 2/2/2026: Tiếp tục lao dốc, vàng SJC giảm thêm 5 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Tư 4/2/2026, 3 con giáp càng làm càng lãi, hoan hỷ đón Lộc, vận khí tươi tốt, sở hữu khối tài sản bạc tỷ

Đúng ngày mai, thứ Tư 4/2/2026, 3 con giáp càng làm càng lãi, hoan hỷ đón Lộc, vận khí tươi tốt, sở hữu khối tài sản bạc tỷ

Đúng ngày mai, thứ Tư 4/2/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Tư 4/2/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tử vi thứ Tư 4/2/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Tư 4/2/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 3/2/2026, thời thế thay đổi, khổ tận cam lai, 3 con giáp nhận hồng phúc Trời ban, vạn sự bình yên, rước vàng thu bạc đầy nhà

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 3/2/2026, thời thế thay đổi, khổ tận cam lai, 3 con giáp nhận hồng phúc Trời ban, vạn sự bình yên, rước vàng thu bạc đầy nhà

Đúng hôm nay, thứ Ba 3/2/2026, 3 con giáp Thần Tài song hành, Thần Phật kề bên, sự nghiệp thăng hoa ngoạn mục, tiền vàng chất đầy két sắt

Đúng hôm nay, thứ Ba 3/2/2026, 3 con giáp Thần Tài song hành, Thần Phật kề bên, sự nghiệp thăng hoa ngoạn mục, tiền vàng chất đầy két sắt

Vừa tan làm, nữ công nhân bị xe đầu kéo tông tử vong thương tâm

Vừa tan làm, nữ công nhân bị xe đầu kéo tông tử vong thương tâm