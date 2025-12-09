NÓNG: Một trẻ sơ sinh bị vùi lấp tại vườn cao su

Đời sống 09/12/2025 13:22

Nghe tiếng kêu yếu ớt và chó sủa bất thường, anh Rơ Lan Bik phát hiện bé gái sơ sinh dưới lớp đất trong lô cao su xã Ia Mơ, kịp thời bới lên đưa đi cấp cứu.

Theo thông tin từ VnExpress, ngày 9/12, Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai đang điều trị cho 1 trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, cơ thể bị vùi lấp trong vườn cao su.

Cụ thể, khoảng 21 giờ tối 8/12, anh Rơ Lan Bik đang ở phòng làm việc của Đội sản xuất la Mơ (thuộc Công ty cao su Chư Păh, xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai) thì nghe tiếng khóc của trẻ sơ sinh ở vườn cao su phía sau. Khi ra tìm kiếm, anh Bik phát hiện một chú chó đang đào bới, phía dưới có một bé gái sơ sinh bị vùi lấp.

Bé sơ sinh có nhiều vết xước trên mặt và vết chấm đỏ ở cẳng tay, cẳng chân nghi do bị động vật cào và côn trùng đốt

Sau đó, anh Bik và một số công nhân đã đưa cháu vào phòng làm việc của đơn vị để tiến hành chăm sóc. Công an xã Ia Mơ sau khi nhận được thông tin đã cùng các công nhân tiến hành sơ cứu ban đầu.

Bé sơ sinh có nhiều vết xước trên mặt và vết chấm đỏ ở cẳng tay, cẳng chân nghi do bị động vật cào và côn trùng đốt - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, qua tiếp cận ban đầu, xác định bé sơ sinh giới tính nữ, còn dây rốn, khu vực trán của cháu bé có vết xước nghi do động vật cào.

Sau khi được sơ cứu ban đầu, Công an xã Ia Mơ đã cùng bác sĩ tại Trạm y tế xã đưa cháu bé tới Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai tiếp tục theo dõi sức khoẻ.

Đến khoảng 0 giờ 25 phút sáng nay, bé sơ sinh được chuyển đến Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai theo dõi sức khoẻ. Tại đây, các bác sĩ đã kiểm tra tổng quát và phát hiện bệnh nhân bị suy hô hấp nhẹ, trên mặt có nhiều vết xước, cẳng tay và chân có nhiều nốt đỏ nghi do côn trùng cắn. Tim, phổi, các dấu hiệu khác chưa thấy vấn đề bất thường.

 

Các bác sĩ đã tiến hành tiêm kháng sinh do lo ngại bé sơ sinh ở môi trường bên ngoài có thể bị nhiễm trùng, cho thở ô-xy và truyền dịch nuôi dưỡng. Hiện sức khỏe của bé gái sơ sinh đã ổn định.

"Rất may bé sơ sinh được phát hiện kịp thời nên chỉ bị suy hô hấp nhẹ. Nếu để thêm ít giờ nữa mà không phát hiện kịp thời có thể bé bị hạ thân nhiệt, rối loạn đường hô hấp, suy hô hấp nặng, không qua khỏi do hiện thời tiết buổi đêm rất lạnh" - Bác sĩ Hoàng Ngọc Thành, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai, cho biết.

