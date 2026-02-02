Ngày 1/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị đã thực hiện lệnh bắt giữ Mai Anh Nhật (43 tuổi, ngụ xã Hậu Nghĩa, Tây Ninh) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Nhật là tài xế đánh người đàn ông 64 tuổi tử vong sau va chạm giao thông.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 1/2, thông tin từ Công an tỉnh Tây Ninh cho biết Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt giữ Mai Anh Nhật (43 tuổi, ngụ xã Hậu Nghĩa, Tây Ninh) để điều tra về tội gây rối trật tự công cộng.

Theo thông tin ban đầu, trưa 30-1, Nhật chạy xe bán tải chở con gái đi học từ ngã tư Hậu Nghĩa hướng về xã Hòa Khánh. Khi đến ngã tư có đèn tín hiệu giao thông giữa đường ĐT825 và đường Ba Sa - Gò Mối thì Nhật giảm tốc độ xe để chờ đèn giao thông.

Lúc này, ô tô do ông N.V.H. (64 tuổi, ngụ TP.HCM) đi cùng hướng với xe của Nhật chạy vượt lên bên trái, rồi va chạm vào phía cửa tài xế xe của Nhật.

Nhật xuống xe xem tình hình thì thấy ông H. cũng xuống xe. Nhật liền dùng tay đánh 3 cái vào thái dương khiến nạn nhân ngã ngồi xuống đường. Tiếp đó Nhật còn đá thêm một cái vào hông trái. Sau đó nạn nhân bất tỉnh.

Thấy nạn nhân bất tỉnh, Nhật cùng mọi người dùng xe của Nhật chở ông H. đi cấp cứu.

Nhật đánh gục tài xế xe 7 chỗ ở Tây Ninh - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ VietNamNet, clip do camera an ninh ở khu vực hiện trường ghi lại sau đó được lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, với đa số bàn luận bất bình về hành vi đánh người giữa nơi công cộng của Nhật.

Ông H. nhập viện trong tình trạng xuất huyết não rất nặng, được chuyển tiếp lên tuyến trên để cấp cứu.

Sau khi Nhật bị bắt về tội gây rối trật tự công cộng, đến tối 31-1, ông H. đã tử vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ thêm dấu hiệu các tội liên quan, xử lý vụ việc theo quy định.

