Ngày 1/2, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an xã Nghĩa Trung điều tra, làm rõ vụ án mạng con dùng dao đâm cha tử vong và 1 người khác bị thương nặng.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, khoảng 21 giờ tối 31/1, N.M.H (33 tuổi) xảy ra mâu thuẫn với cha ruột của mình là ông N.V.L (56 tuổi) và bác trai là ông B.Y.P (71 tuổi) cùng ở thôn Bình Hòa, xã Nghĩa Trung, tỉnh Đồng Nai, dẫn tới xô xát.

Trong lúc giằng co, xô xát, H. được cho là dùng 1 con dao thái lan đâm nhiều nhát vào người của cha ruột và bác mình, khiến 2 người này ngã gục xuống đất.

Hiện trường vụ án tại xã Nghĩa Trung - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, phát hiện sự việc, người thân cùng hàng xóm đã chạy qua và đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, ông L., cha của H., đã tử vong sau đó. Riêng người bác là ông P. đang được cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng bị thương rất nặng.

Vụ việc con dùng dao đâm cha tử vong đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Va chạm với ô tô khách, người phụ nữ đi xe máy tử vong thương tâm Chiều 30/1, Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra vụ tai nạn giao thông xảy ra trên quốc lộ 14, đoạn qua xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai, khiến một phụ nữ tử vong tại chỗ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/danh-tinh-nam-thanh-nien-hanh-hung-cha-ruot-tu-vong-o-ong-nai-752210.html