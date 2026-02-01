Bé trai 2 tuổi tử vong vì bị mẹ bỏ quên trong ô tô suốt cả ngày

Thế giới 01/02/2026 05:30

Sự việc xảy ra tại Seremban, Malaysia. Theo Cảnh sát trưởng Seremban Azahar Abdul Rahim, lực lượng chức năng nhận được cuộc gọi vào khoảng 18h15 về việc phát hiện một trẻ nhỏ trong tình trạng bất tỉnh bên trong xe ô tô.

Theo thông tin từ báo Đời sống và Pháp luật, người mẹ 35 tuổi đã quên đưa con đến nhà trông trẻ vào khoảng 8h sáng. Sau đó, bà để con trong xe và đi làm tại một ngân hàng gần đó. Chỉ đến khi tan ca lúc 17h, người mẹ mới nhận ra con trai vẫn ở trong ô tô.

“Cô ấy chỉ phát hiện con mình vẫn ở trong xe khi kết thúc giờ làm việc”, ông Azahar cho biết.

Đứa trẻ được cho là đã tử vong do kiệt sức vì nắng nóng và được các bác sĩ từ Bệnh viện Tuanku Ja'afar xác nhận đã qua đời tại hiện trường, theo truyền thông Malaysia.

Thi thể nạn nhi sau đó được chuyển đến Bệnh viện Rembau để khám nghiệm tử thi. Kết quả cho thấy không có dấu hiệu chấn thương bên ngoài hay tổn thương các cơ quan nội tạng, theo các báo cáo địa phương.

Bé trai 2 tuổi tử vong vì bị mẹ bỏ quên trong ô tô suốt cả ngày - Ảnh 1
Bé trai hai tuổi đã tử vong sau khi bị mẹ bỏ quên trong ô tô suốt nhiều giờ

Người mẹ đã bị tạm giữ vào ngày 27/1 để phục vụ điều tra và được tại ngoại vào sáng hôm sau, theo hãng tin Bernama.

Cảnh sát trưởng bang Negeri Sembilan Alzafny Ahmad cho biết nguyên nhân tử vong hiện vẫn chưa được xác định hoàn toàn và các cuộc điều tra đang được tiến hành theo Luật Trẻ em. Điều khoản này liên quan đến hành vi ngược đãi, sao nhãng, bỏ rơi hoặc để trẻ em rơi vào tình trạng nguy hiểm bởi cha mẹ hoặc người giám hộ.

Ông cũng kêu gọi các bậc phụ huynh nâng cao cảnh giác, luôn đảm bảo biết rõ nơi ở của con em mình, đặc biệt khi trẻ ở trong hoặc xung quanh các phương tiện giao thông.

Máy bay gặp nạn, toàn bộ hành khách thiệt mạng

Máy bay gặp nạn, toàn bộ hành khách thiệt mạng

Một máy bay cỡ nhỏ rơi tại tỉnh Norte de Santander, đông bắc Colombia, khiến toàn bộ 15 người thiệt mạng, giới chức đang điều tra nguyên nhân.

