FDA cho biết các sản phẩm này thường được quảng cáo là chứa rễ táo gai Mexico (tejocote root, Crataegus mexicana) hoặc “hạt Brazil” (Brazil seed). Đây là những thành phần thảo dược thường được tiếp thị trong các sản phẩm hỗ trợ giảm cân.

Theo thông tin từ báo Tri thức - ZNews, cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) vừa phát đi cảnh báo khẩn về một loạt thực phẩm chức năng (TPCN) đang được rao bán trực tuyến có nguy cơ gây ngộ độc nghiêm trọng.

Danh sách do FDA công bố bao gồm 28 sản phẩm. Một số sản phẩm đáng chú ý trong danh sách gồm Chupa Panza của Naturista Reyes. Sản phẩm này từng được rao bán trên eBay. Tuy nhiên, sau khi FDA cho biết không thể liên hệ với đơn vị bán hàng, nền tảng thương mại điện tử này đã gỡ mặt hàng khỏi hệ thống.

Tuy nhiên, kết quả phân tích cho thấy một số sản phẩm thực tế đã bị thay thế hoặc pha trộn bằng trúc đào vàng, loài cây có nguồn gốc từ Mexico và Trung Mỹ, được giới chuyên gia y tế xem là chất độc đáng lo ngại đối với sức khỏe cộng đồng.

Hai sản phẩm khác của OBC Group Corp là SdB Semilla de Brasil Tejocote Root và SdB ELITE cũng bị phát hiện chứa thành phần không đúng nhãn. Doanh nghiệp đến nay vẫn chưa cam kết thu hồi.

Ở chiều ngược lại, một số hãng đã chủ động phát đi thông báo thu hồi, như SiluetaYa Mexican Tejocote Roots, VidaSlim hay Elv Control Herbal Supplement của thương hiệu Green ELV Nutrition. Tuy vậy, cũng có sản phẩm chỉ bị gỡ khỏi các nền tảng bán hàng trực tuyến nhưng chưa có động thái thu hồi chính thức, chẳng hạn Brazil Seed Semilla de Brazil do Innovacion Natural phân phối trên Amazon.

Nhiều thực phẩm chức năng bị phát hiện chứa trúc đào vàng

Theo thông tin từ báo Tri thức và Cuộc sống, việc tiêu thụ trúc đào vàng có thể gây ra nhiều phản ứng bất lợi cho cơ thể, ảnh hưởng đến hệ thần kinh, tiêu hóa và tim mạch. Trong những trường hợp nghiêm trọng, người dùng có thể gặp rối loạn nhịp tim, co giật hoặc các biến chứng đe dọa tính mạng, thậm chí tử vong.

FDA khuyến cáo người tiêu dùng ngừng sử dụng ngay và tiêu hủy các sản phẩm nằm trong danh sách cảnh báo. Những người đã sử dụng các sản phẩm này được khuyên nên liên hệ với cơ sở y tế để được đánh giá tình trạng sức khỏe, ngay cả khi đã ngừng dùng từ trước. Trong trường hợp xuất hiện các triệu chứng nghiêm trọng, người dân cần gọi cấp cứu hoặc tìm trợ giúp y tế khẩn cấp.

Theo cơ quan này, vấn đề bắt đầu được chú ý từ tháng 9/2023, khi Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) công bố báo cáo cho thấy nhiều sản phẩm được quảng cáo là rễ táo gai Mexico, còn được gọi là Mexican hawthorn, thực chất lại chứa trúc đào vàng, một chất có độc tính cao. Từ báo cáo đó, FDA đã mở rộng điều tra, tiến hành lấy mẫu và xét nghiệm thêm nhiều sản phẩm tương tự trên thị trường.

Cuộc điều tra vẫn đang được tiếp tục. FDA cho biết sẽ phối hợp với các nền tảng bán hàng trực tuyến để kiểm soát việc phân phối các sản phẩm nguy hiểm, đồng thời theo dõi các báo cáo phản ứng bất lợi và khiếu nại từ người tiêu dùng. Danh sách sản phẩm cảnh báo cũng có thể tiếp tục được cập nhật nếu phát hiện thêm các trường hợp mới.

Tại Việt Nam, trúc đào đang được trồng phổ biến tại dải phân cách, hai bên đường, tại công viên, chung cư, cơ quan, trường học, gần điểm dừng xe buýt... Nhiều người chưa biết loài cây này rất độc, có thể gây chết người.