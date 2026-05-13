Hà Tĩnh: Va chạm xe tải trên đoạn đường phơi lúa, 2 mẹ con tử vong

Đời sống 13/05/2026 09:47

Xe tải lao sát lề đường, suýt tông vào tiệm tạp hóa. Người đàn ông 56 tuổi lái xe máy điện chở mẹ 86 tuổi tử vong tại chỗ.

Theo thông tin báo Dân Trí, sáng 13/5, lãnh đạo UBND xã Trường Lưu (Hà Tĩnh) cho biết trên địa bàn xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô tải và xe máy điện khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Khoảng 14h ngày 12/5, ô tô tải chở đất mang biển kiểm soát tỉnh Nghệ An do tài xế N.T.C. (34 tuổi, trú tại xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển lưu thông trên đường.

Hà Tĩnh: Va chạm xe tải trên đoạn đường phơi lúa, 2 mẹ con tử vong - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Khi di chuyển đến đoạn gần cổng chào thôn Phúc Trường, xã Trường Lưu, ô tô tải va chạm với xe máy điện do ông N.H.T. (56 tuổi, trú tại thôn Phúc Trường) điều khiển, chở mẹ ruột 86 tuổi. Cú va chạm khiến 2 mẹ con ngã xuống đường, tử vong tại chỗ.

Theo thông tin VNExpress, tại hiện trường, xe máy điện văng ra lề đường, biến dạng. Ôtô tải hư hỏng nhẹ phần đầu. Nhiều mảnh vỡ văng tung tóe.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Tĩnh cử cán bộ phân luồng giao thông, giải phóng hiện trường sau khoảng 3 tiếng.

Hà Tĩnh: Va chạm xe tải trên đoạn đường phơi lúa, 2 mẹ con tử vong - Ảnh 2
Đoạn đường xảy ra tai nạn, người dân tận dụng phơi lúa, chiếm hơn nửa làn của một chiều di chuyển. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Đoạn đường xảy ra tai nạn rộng khoảng 5-7 m, hai bên có nhiều nhà dân. Một số điểm lòng đường bị thu hẹp do người dân phơi lúa ven lề.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với các lực lượng để phân luồng giao thông, khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân.

Quảng Ngãi: Xe máy va chạm với ô tô trên quốc lộ, ba cha con thương vong

Vụ tai nạn làm bé gái 6 tuổi, con anh A., tử vong. Anh A. và con trai 11 tuổi bị thương. Trong đó, bé N.B.K. bị chấn thương sọ não nặng, đang được các bác sĩ tích cực điều trị.

Hà Tĩnh: Va chạm xe tải trên đoạn đường phơi lúa, 2 mẹ con tử vong

