Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 12/5, UBND phường Hải Châu (TP Đà Nẵng) xác nhận một vụ tai nạn thương tâm vừa xảy ra trên địa bàn phường vào tối 11-5 khiến một người tử vong.

Theo đó, vào tối 11/5, tại quán cà phê L. (gần ngã tư Lê Lợi - Quang Trung) trên đoạn đường Lê Lợi, một nhóm công nhân đang thi công công trình cống thoát nước tuyến Lê Lợi - Phan Châu Trinh thì bất ngờ bờ tường của quán cà phê đổ sập, đè lên người nạn nhân.

Ngay lập tức, công nhân trong nhóm và người dân ra sức cứu hộ nhưng nạn nhân đã không qua khỏi. Lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm, xử lý hiện trường để điều tra làm rõ vụ việc. Nạn nhân là anh N.Đ.N. (43 tuổi, trú xã Đồng Dương, TP Đà Nẵng).

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, anh N. và nhóm công nhân trên đang thực hiện các hạng mục thuộc dự án cải tạo hệ thống thoát nước và hạ ngầm cáp trên các tuyến đường Phan Châu Trinh, Lê Lợi, Hoàng Diệu và Ông Ích Khiêm do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng làm chủ đầu tư.

Theo lãnh đạo UBND phường Hải Châu, ngay sau khi vụ việc xảy ra, địa phương đã trao đổi với đại diện chủ đầu tư.

UBND phường Hải Châu cho biết thêm việc hỗ trợ nạn nhân cũng như kiểm tra, rà soát công tác bảo đảm an toàn thi công thuộc trách nhiệm của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng.

