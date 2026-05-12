Lén lút 'mồi chài' chồng đại gia của bạn thân, gái trẻ nhận cái kết 'ê chề', phải trốn biệt tích 1 năm vì câu nói phũ phàng của người tình

Tâm sự Eva 12/05/2026 13:45

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, ngày nào cũng gặp nhau ở công ty, tối về lại nhắn tin nói chuyện, dần dần, tôi chủ động đến với anh. Lúc đầu anh cũng rất e dè với tôi. Cho đến một hôm, tôi cố tình chuốc say rồi gài anh lên giường. 

Tôi là người thất bại trong tình bạn và tình yêu. Tôi với Lệ là bạn thân thời đại học. Chúng tôi xem nhau như chị em, lúc người này khó khăn thì người kia đứng ra giúp đỡ.

Nói về tình cảm, Lệ may mắn hơn tôi rất nhiều. Cô ấy lấy được chồng đại gia, được ở nhà đẹp, đi xe sang. Còn tôi từng dính vào một gã Sở Khanh, vừa lừa tình còn lừa tiền. Biết tôi khó khăn, Lệ xin cho tôi một công việc ở công ty chồng cô ấy. Cảm kích lòng tốt của bạn nên tôi thường đến nhà Lệ ăn cơm, nói chuyện. Trong công việc và cuộc sống, tôi thấy chồng bạn vừa lịch thiệp vừa có tiền, bản thân tôi có chút xao lòng.

 

Hồi đó, Lệ sinh con nên về quê, tôi nhân cơ hội tiếp cận chồng cô ấy. Thú thật, tôi biết việc làm của mình không hay chút nào. Có điều chuyện tình cảm là thứ không thể nói trước. Huống hồ tôi cũng có tình cảm thật với anh.

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, ngày nào cũng gặp nhau ở công ty, tối về lại nhắn tin nói chuyện, dần dần, tôi chủ động đến với anh. Lúc đầu anh cũng rất e dè với tôi. Cho đến một hôm, tôi cố tình chuốc say rồi gài anh lên giường. 

Lén lút 'mồi chài' chồng đại gia của bạn thân, gái trẻ nhận cái kết 'ê chề', phải trốn biệt tích 1 năm vì câu nói phũ phàng của người tình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Quả thật sau đó, tôi và anh đã qua lại với nhau, tôi cũng không yêu cầu bất kỳ điều gì từ người tình. Có điều anh vẫn muốn chu cấp cho tôi tiền bạc đầy đủ. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chen chân vào gia đình bạn. Chỉ mong có thể là người đứng sau một cách âm thầm. Thế nhưng chuyện tốt đẹp cũng chẳng tiếp tục được bao lâu.

Ngay sau khi Lệ quay trở về thành phố, chuyện của chúng tôi bị bại lộ. Lệ thuê người rải tờ rơi ở xung quanh nhà tôi, khiến tôi chẳng dám ngẩng mặt nhìn ai. Còn chồng cô ấy thì tuyệt tình hơn, anh cắt đứt mọi liên lạc, rồi bảo chính tôi là người đã dụ dỗ anh ấy. Gần một năm nay, tôi chỉ ở nhà và không dám ra ngoài. Vì mỗi lần thấy tôi, hàng xóm lại xì xào bàn tán. Người tình của tôi vẫn hạnh phúc bên gia đình, còn tôi thì đau khổ và nhục nhã vô cùng. Chẳng lẽ tôi sẽ phải nhìn những ánh mắt khinh miệt của người đời chỉ vì một sai lầm nhỏ như vậy sao? 

Gửi ảnh que thử thai 2 vạch cho bạn trai, tôi "rụng rời" khi anh không nói một lời, lập tức phi xe đến chở thẳng tôi vào bệnh viện

Gửi ảnh que thử thai 2 vạch cho bạn trai, tôi "rụng rời" khi anh không nói một lời, lập tức phi xe đến chở thẳng tôi vào bệnh viện

Tôi đứng hình khi nghe từng lời anh thốt ra, đúng là anh và tôi chênh lệch đến 20 tuổi và chúng tôi hoàn toàn khó có khả năng ở bên nhau.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 13/5/2026, Thần Tài ghé thăm, 3 con giáp đón nhận 'cơn mưa may mắn', tiền bạc dồi dào, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 13/5/2026, Thần Tài ghé thăm, 3 con giáp đón nhận 'cơn mưa may mắn', tiền bạc dồi dào, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 16 phút trước
Đau đớn đón tro cốt chồng từ nước ngoài về, tôi "ngã quỵ" khi nhìn tấm ảnh gắn kèm bình tro

Đau đớn đón tro cốt chồng từ nước ngoài về, tôi "ngã quỵ" khi nhìn tấm ảnh gắn kèm bình tro

Tâm sự 21 phút trước
Đang đi bộ, người dân bắt gặp cảnh một con trăn nuốt chửng một con nai và cố gắng băng qua đường

Đang đi bộ, người dân bắt gặp cảnh một con trăn nuốt chửng một con nai và cố gắng băng qua đường

Video 36 phút trước
Danh tính công nhân bị bức tường quán cà phê đè tử vong

Danh tính công nhân bị bức tường quán cà phê đè tử vong

Đời sống 45 phút trước
Vợ mang thai 5 tháng vẫn "bất chấp" nịt bụng, chồng "ngã quỵ" nghe bác sĩ thông báo một tin chấn động ngày đi siêu âm

Vợ mang thai 5 tháng vẫn "bất chấp" nịt bụng, chồng "ngã quỵ" nghe bác sĩ thông báo một tin chấn động ngày đi siêu âm

Tâm sự gia đình 51 phút trước
Nửa cuối tháng 5 dương lịch, 3 con giáp phi mã Tài Lộc, vận số đảo chiều, vạn sự khởi phát, tiền bạc hút chặt không rời

Nửa cuối tháng 5 dương lịch, 3 con giáp phi mã Tài Lộc, vận số đảo chiều, vạn sự khởi phát, tiền bạc hút chặt không rời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 13/5/2026, Thần Tài ưu ái, ăn lộc tổ tiên, 3 con giáp khai thông vận mệnh, sự nghiệp làm ăn phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 13/5/2026, Thần Tài ưu ái, ăn lộc tổ tiên, 3 con giáp khai thông vận mệnh, sự nghiệp làm ăn phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Lén lút "mồi chài" chồng đại gia của bạn thân, gái trẻ nhận cái kết "ê chề", phải trốn biệt tích 1 năm vì câu nói phũ phàng của người tình

Lén lút "mồi chài" chồng đại gia của bạn thân, gái trẻ nhận cái kết "ê chề", phải trốn biệt tích 1 năm vì câu nói phũ phàng của người tình

Tâm sự Eva 1 giờ 21 phút trước
Sốc trước cảnh tượng máy bay đâm trúng người đi bộ khi chuẩn bị cất cánh

Sốc trước cảnh tượng máy bay đâm trúng người đi bộ khi chuẩn bị cất cánh

Video 1 giờ 36 phút trước
Vừa hãnh diện khoe vợ ngoan hiền, chú rể "ngã quỵ" ngay tại lễ đường khi thấy đoàn khách 10 người "lạ mặt" tiến vào

Vừa hãnh diện khoe vợ ngoan hiền, chú rể "ngã quỵ" ngay tại lễ đường khi thấy đoàn khách 10 người "lạ mặt" tiến vào

Tâm sự 1 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 12/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, sự nghiệp phát triển hưng thịnh, Mão - Thân tài lộc ảm đạm, mọi sự khó thành công mỹ mãn

Tử vi thứ Ba 12/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, sự nghiệp phát triển hưng thịnh, Mão - Thân tài lộc ảm đạm, mọi sự khó thành công mỹ mãn

NÓNG: Bộ Y tế công bố 21 loại thuốc giả đang lưu hành trên thị trường

NÓNG: Bộ Y tế công bố 21 loại thuốc giả đang lưu hành trên thị trường

NÓNG: Ca sĩ Miu Lê làm việc với cơ quan công an liên quan đến nghi án ma túy

NÓNG: Ca sĩ Miu Lê làm việc với cơ quan công an liên quan đến nghi án ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nửa đêm tiếng gõ cửa dồn dập, tôi "rụng rời" thấy cháu chồng đứng dưới mưa ướt sũng, câu nói sau đó khiến tôi bật khóc nức nở

Nửa đêm tiếng gõ cửa dồn dập, tôi "rụng rời" thấy cháu chồng đứng dưới mưa ướt sũng, câu nói sau đó khiến tôi bật khóc nức nở

Gửi ảnh que thử thai 2 vạch cho bạn trai, tôi "rụng rời" khi anh không nói một lời, lập tức phi xe đến chở thẳng tôi vào bệnh viện

Gửi ảnh que thử thai 2 vạch cho bạn trai, tôi "rụng rời" khi anh không nói một lời, lập tức phi xe đến chở thẳng tôi vào bệnh viện

Bỏ vợ đẹp con khôn để chạy theo nhân tình kém sắc, 2 năm sau tôi "ngã quỵ" khi biết lý do cay đắng đằng sau sự lựa chọn của chồng

Bỏ vợ đẹp con khôn để chạy theo nhân tình kém sắc, 2 năm sau tôi "ngã quỵ" khi biết lý do cay đắng đằng sau sự lựa chọn của chồng

Triệu tập cả hai bên gia đình đi bắt gian vợ ngoại tình, vừa mở cửa phòng ra, tôi và bố "đứng tim" chết lặng vì nhân vật bên trong

Triệu tập cả hai bên gia đình đi bắt gian vợ ngoại tình, vừa mở cửa phòng ra, tôi và bố "đứng tim" chết lặng vì nhân vật bên trong

Đòi "mượn" lại vàng cưới của con dâu để làm quà cho con gái, mẹ chồng "ngượng chín mặt" trước câu đáp trả cực gắt của nàng dâu

Đòi "mượn" lại vàng cưới của con dâu để làm quà cho con gái, mẹ chồng "ngượng chín mặt" trước câu đáp trả cực gắt của nàng dâu

Phụ nữ ơi, đừng mải mê tìm kiếm một tấm chồng giàu sang, hãy tìm một người sẵn sàng dốc cạn đồng tiền cuối cùng vì bạn

Phụ nữ ơi, đừng mải mê tìm kiếm một tấm chồng giàu sang, hãy tìm một người sẵn sàng dốc cạn đồng tiền cuối cùng vì bạn