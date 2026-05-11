NÓNG: Bộ Y tế công bố 21 loại thuốc giả đang lưu hành trên thị trường

Đời sống 11/05/2026 15:38

Cảnh báo này được Bộ Y tế gửi đến Sở Y tế các địa phương hôm nay, trong bối cảnh Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc tân dược giả với quy mô lớn trên phạm vi toàn quốc và bắt giữ 14 người.

Theo thông tin từ VnExpress, trong bối cảnh Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc tân dược giả với quy mô lớn trên phạm vi toàn quốc và bắt giữ 14 người.

Trong số 21 sản phẩm bị thu giữ, có 4 loại được xác định là giả mạo thuốc đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành, gồm: Tetracyclin, Clorocid, Pharcoter và Neo-Codion. Tức là, thông tin ghi trên nhãn các loại này hoặc tên thuốc hoàn toàn trùng khớp với thuốc thật đã được Bộ Y tế cấp phép.

"Sở y tế địa phương và y tế các ngành khẩn trương thông báo rộng rãi đến các cơ sở kinh doanh, cơ sở sử dụng thuốc không được kinh doanh, buôn bán, sử dụng các sản phẩm giả này", Cục Quản lý Dược cho biết.

Cụ thể, 4 loại thuốc giả trên nhãn ghi thông tin sau:

Viên nén Clorocid TW3 (Cloramphenicol 250mg), SĐK: VD-25305-16; nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm TW3, đóng gói dạng lọ nhựa 400 viên.

Viên nén Tetracyclin TW3 (Tetracyclin hydroclorid 250mg), SĐK: VD-28109-17; nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm TW 3, đóng gói dạng lọ nhựa 400 viên.

Viên nén Pharcoter (Codein base 10mg; Terpin hydrat 100mg), SĐK: VD-14429-11; nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm TW1 (Pharbaco), đóng gói dạng lọ nhựa 400 viên.

Sản phẩm giả thuốc Neo-Codion. Riêng thuốc này chưa có thông tin trên nhãn. Song, Cục Quản lý dược cho biết, với thuốc Neo-Codion được Bộ Y tế cấp phép lưu hành có các thông tin chính thức như sau: số giấy phép lưu hành 300111082223 (SĐK cũ: VN-18966-15); hoạt chất Codein base (dưới dạng Codein camphosulfonat 25mg) 14,93mg; Sulfogaiacol 100mg; cao mềm Grindelia 20mg; dạng bào chế là viên nén bao đường; đóng gói hộp 2 vỉ x 10 viên. Nhà sản xuất: Công ty Sophartex (Pháp), địa chỉ: 21, rue du Pressoir, Vernouillet, 28500.

 

Còn 16 sản phẩm còn lại không trùng khớp với bất kỳ loại thuốc nào nằm trong danh mục đã được Bộ Y tế cấp giấy phép đăng ký lưu hành. Danh sách gồm: Nhức tê khớp bại hoàn; Tui Hua Shen Jing Tong (thuốc thoái hóa Singapore); Trùng thảo sâm nhung bổ tỳ khai vị đại bồ hoàn; Professor's Pil (khớp xanh); Mujarhabat Kapsul (khớp đỏ); Gai cốt hoàn...

NÓNG: Bộ Y tế công bố 21 loại thuốc giả đang lưu hành trên thị trường - Ảnh 1
Hàng chục nhãn hiệu thuốc bị làm giả tinh vi

Ngoài công bố và cảnh báo về danh sách thuốc giả, Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện rà soát quy trình mua sắm và cung ứng thuốc, đảm bảo chỉ sử dụng thuốc có giấy phép lưu hành, được cung cấp từ nguồn hợp pháp và có đầy đủ hóa đơn chứng từ.

Khi phát hiện thuốc nghi ngờ bất thường hoặc chưa được cấp phép, cần niêm phong ngay, ngừng sử dụng và báo cáo cơ quan chức năng để xử lý theo quy định.

Người dân được khuyến cáo chỉ mua thuốc tại các cơ sở kinh doanh hợp pháp, tránh sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc và thông báo các dấu hiệu nghi ngờ về thuốc giả đến cơ quan chức năng.

Các địa phương cần thiết lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin về thuốc giả, thuốc nhập lậu để truy tìm nguồn gốc và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Hôm 17/4, Bộ Y tế nói 'thuốc giả không xâm nhập được vào bệnh viện công' do không có giấy tờ, chứng từ để tham gia đấu thầu. 21 loại thuốc giả được sản xuất tại Hà Nội, TP HCM và An Giang. Trong đó, có 4 loại giả thuốc tân dược (44 hộp Tetracyclin, 40 hộp Clorocid, 49 hộp Pharcoter, 52 hộp Neo-Codion); 39.323 hộp gồm 17 loại sản phẩm giả nghi là thuốc đông dược, sản phẩm có nhãn ghi mục đích sử dụng như thuốc chữa bệnh.

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