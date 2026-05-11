Giả bệnh nằm co quắp để thử lòng vợ và bồ, tôi 'cay mắt' nhìn hành động của vợ và bài học đắt giá về tình nghĩa phu thê

Tâm sự gia đình 11/05/2026 15:00

Tôi kiếm ra tiền nên việc có thêm người mới cũng chẳng phải gánh nặng kinh tế. Thời gian quen nhau, tôi sẵn sàng mua điện thoại đời mới, chu cấp cho cô ta những thứ đắt đỏ. Đổi lại, cô ta luôn tỏ ra ngoan ngoãn và chiều chuộng tôi.

Có lẽ tôi là người đàn ông may mắn nhất trên đời. Thứ nhất, vì tôi đã ngoại tình mà chưa bị phát hiện. Thứ hai, tôi đã thoát khỏi mối quan hệ ấy mà không hề ân hận chút nào.

Thực ra là đàn ông, tôi biết những gì mình sẽ phải đánh đổi khi có một người phụ nữ khác ngoài vợ. Nhưng dưới những cám dỗ của cuộc sống, đôi lúc, tôi đã sa ngã và đánh mất lý trí.

 

 

Tôi lừa dối vợ cách đây 4 tháng. Người tình của tôi trẻ đẹp, lại có học thức và ăn nói duyên dáng vô cùng. Chỉ nói chuyện vài lần, tôi đã có thiện cảm đặc biệt với cô ta. Cuối cùng, tôi bỏ qua mọi rào cản để tỏ tình.

Tôi kiếm ra tiền nên việc có thêm người mới cũng chẳng phải gánh nặng kinh tế. Thời gian quen nhau, tôi sẵn sàng mua điện thoại đời mới, chu cấp cho cô ta những thứ đắt đỏ. Đổi lại, cô ta luôn tỏ ra ngoan ngoãn và chiều chuộng tôi.

2 tuần trước, tôi có nghe một tin sốc, cậu bạn đại học của tôi mắc bệnh ung thư, thời gian chẳng còn được bao nhiêu nữa. Nghe tin bạn bị ốm, chúng tôi họp mặt rồi đến thăm. Thế nhưng điều khiến tôi bất ngờ là cậu ấy nằm đó mà chỉ có mẹ già chăm sóc, vợ con đều đã bỏ về nhà ngoại.

Giả bệnh nằm co quắp để thử lòng vợ và bồ, tôi 'cay mắt' nhìn hành động của vợ và bài học đắt giá về tình nghĩa phu thê - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi trở về, mấy cậu bạn tôi mới nói, thì ra trước đây, cậu ấy có tiền nên sinh tật ngoại tình. Bây giờ bệnh tật như vậy, vợ con cũng bỏ mà đi. Nghe xong, tôi bỗng cảm thấy chột dạ. Thế rồi chiều hôm ấy, tôi mới nhắn tin cho người tình rằng mình đã phá sản, tôi muốn đến nhà cô ta ở nhờ 1 thời gian. Được vài phút sau, tôi nhận một cái tin vẻn vẹn 4 chữ: "Mình chia tay đi".

Về nhà, tôi giả vờ ôm bụng co quắp, nói với vợ là mình có 2 điều muốn thú nhận. Đó là tôi đã phá sản, bản thân vừa phát hiện mắc bệnh nan y. Nghe xong, vợ tôi vẫn rất bình tĩnh. Cô ấy vội gọi ngay cho một bên môi giới bất động sản và nói sẽ rao bán căn nhà. Khi tôi hỏi sau này nếu tôi mất, 3 mẹ con ở đâu, cô ấy nói: "Em bán nhà lo chữa cho anh bằng mọi giá, chuyện sau này rồi sẽ tháo gỡ dần".

Lúc đó, tôi chỉ biết ôm chầm lấy vợ. Tôi thật hạnh phúc khi có một người vợ hết lòng với mình như vậy. Càng may mắn hơn là chuyện này đã khiến tôi tỉnh ngộ đúng lúc. Đôi khi chúng ta bị thu hút bởi những người phụ nữ bên ngoài, nhưng cuối cùng, gia đình mới là nơi tuyệt vời nhất mọi người ạ.

Cầm kết quả ADN khẳng định con ruột nhưng bé lại giống hàng xóm như đúc, chồng đi tìm sự thật rồi "sốc tận óc" khi biết bí mật phía sau

Cầm kết quả ADN khẳng định con ruột nhưng bé lại giống hàng xóm như đúc, chồng đi tìm sự thật rồi "sốc tận óc" khi biết bí mật phía sau

Cha tôi nhìn tôi và con trai nhỏ hồi lâu rồi đưa ra một tờ giấy xét nghiệm ADN. Trên đó có tên tôi và ông, cùng kết quả xét nghiệm không cùng huyết thống. Tôi không phải là con trai ruột của ông, đây là cú sốc với tôi và gia đình.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Lý Á Bằng cùng vợ cũ đưa con đi chơi, để con cảm nhận được tình yêu từ cả hai

Lý Á Bằng cùng vợ cũ đưa con đi chơi, để con cảm nhận được tình yêu từ cả hai

Sao quốc tế 32 phút trước
Xe tải tránh người qua đường, lao vào nhà dân, tài xế mắc kẹt trong cabin

Xe tải tránh người qua đường, lao vào nhà dân, tài xế mắc kẹt trong cabin

Đời sống 35 phút trước
Mẹ chồng ép tôi "cắt phăng" mái tóc để giống cô vợ hụt của con trai: Hành động vô lý khiến tôi muốn dọn đồ ra khỏi nhà ngay lập tức

Mẹ chồng ép tôi "cắt phăng" mái tóc để giống cô vợ hụt của con trai: Hành động vô lý khiến tôi muốn dọn đồ ra khỏi nhà ngay lập tức

Tâm sự gia đình 40 phút trước
NÓNG: Bộ Y tế công bố 21 loại thuốc giả đang lưu hành trên thị trường

NÓNG: Bộ Y tế công bố 21 loại thuốc giả đang lưu hành trên thị trường

Đời sống 47 phút trước
Ngư dân phát hiện xác cá voi nhà táng đang phân hủy dài 15 mét trôi dạt vào bờ biển

Ngư dân phát hiện xác cá voi nhà táng đang phân hủy dài 15 mét trôi dạt vào bờ biển

Video 55 phút trước
Bạn gái báo tin có bầu, tôi chỉ lỡ trêu một câu "Chắc gì đã là con anh", ai ngờ cô ấy bật khóc nức nở rồi bất giác quỳ xuống cầu xin

Bạn gái báo tin có bầu, tôi chỉ lỡ trêu một câu "Chắc gì đã là con anh", ai ngờ cô ấy bật khóc nức nở rồi bất giác quỳ xuống cầu xin

Tâm sự 1 giờ 10 phút trước
Giả bệnh nằm co quắp để thử lòng vợ và bồ, tôi "cay mắt" nhìn hành động của vợ và bài học đắt giá về tình nghĩa phu thê

Giả bệnh nằm co quắp để thử lòng vợ và bồ, tôi "cay mắt" nhìn hành động của vợ và bài học đắt giá về tình nghĩa phu thê

Tâm sự gia đình 1 giờ 25 phút trước
Đang chuẩn bị sử dụng nhà vệ sinh, nam du khách đã phát hiện ra con rắn hổ mang ở trong bồn cầu

Đang chuẩn bị sử dụng nhà vệ sinh, nam du khách đã phát hiện ra con rắn hổ mang ở trong bồn cầu

Video 1 giờ 55 phút trước
Từ vài nốt thủy đậu, bé trai 6 tuổi nguy kịch, phải thở máy

Từ vài nốt thủy đậu, bé trai 6 tuổi nguy kịch, phải thở máy

Sức khỏe 2 giờ 2 phút trước
Danh tính người đàn ông đánh nam shipper chỉ vì chuyện 'cạo lông chó'

Danh tính người đàn ông đánh nam shipper chỉ vì chuyện 'cạo lông chó'

Đời sống 2 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Kể từ ngày mai, thứ Hai 11/5/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 11/5/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Giá vàng hôm nay, ngày 11/5/2026: Giảm mạnh, người mua lỗ hơn 11 triệu đồng/lượng trong 1 tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 11/5/2026: Giảm mạnh, người mua lỗ hơn 11 triệu đồng/lượng trong 1 tháng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 11/5/2026, 3 con giáp đón vận may tới tấp, Rồng phất như Rồng, giàu sang phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 11/5/2026, 3 con giáp đón vận may tới tấp, Rồng phất như Rồng, giàu sang phú quý, sự nghiệp thăng hoa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mẹ chồng ép tôi "cắt phăng" mái tóc để giống cô vợ hụt của con trai: Hành động vô lý khiến tôi muốn dọn đồ ra khỏi nhà ngay lập tức

Mẹ chồng ép tôi "cắt phăng" mái tóc để giống cô vợ hụt của con trai: Hành động vô lý khiến tôi muốn dọn đồ ra khỏi nhà ngay lập tức

Cầm kết quả ADN khẳng định con ruột nhưng bé lại giống hàng xóm như đúc, chồng đi tìm sự thật rồi "sốc tận óc" khi biết bí mật phía sau

Cầm kết quả ADN khẳng định con ruột nhưng bé lại giống hàng xóm như đúc, chồng đi tìm sự thật rồi "sốc tận óc" khi biết bí mật phía sau

Giận chồng bỏ sang nhà bạn thân ngủ nhờ, nửa đêm tôi "rụng rời" nghe tiếng động lạ phát ra từ dưới gầm giường

Giận chồng bỏ sang nhà bạn thân ngủ nhờ, nửa đêm tôi "rụng rời" nghe tiếng động lạ phát ra từ dưới gầm giường

Bồn cầu tắc gọi thợ đến sửa, tôi "rụng rời" khi thấy thứ anh ta lôi lên: Bí mật của chồng bấy lâu nay bị phanh phui

Bồn cầu tắc gọi thợ đến sửa, tôi "rụng rời" khi thấy thứ anh ta lôi lên: Bí mật của chồng bấy lâu nay bị phanh phui

Vợ ôm con về ngoại, tôi mặc kệ vì chê "vợ xấu chẳng ai thèm", ai ngờ một tháng sau cô ấy gọi điện báo tin khiến tôi rụng rời tay chân

Vợ ôm con về ngoại, tôi mặc kệ vì chê "vợ xấu chẳng ai thèm", ai ngờ một tháng sau cô ấy gọi điện báo tin khiến tôi rụng rời tay chân

Ngày ra tòa ly hôn, tôi xuất hiện với bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ kinh ngạc đến mức "bật ngửa"

Ngày ra tòa ly hôn, tôi xuất hiện với bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ kinh ngạc đến mức "bật ngửa"